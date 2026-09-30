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FIFAの長期出場停止処分中にもかかわらず、レアンドロ・パレデスがアルゼンチン代表のトレーニングキャンプにサプライズ登場
出場停止処分を受けたベテランがエセイサ基地を訪問
ボカのMFは、スカローニ監督の下でトレーニングを行う代表のチームメートを見守るため、リオネル・メッシ・トレーニング・コンプレックスを訪れた。パレデスは、スペインとの2026年ワールドカップ決勝を汚した一連の出来事を受けて科されたFIFAによる10試合の出場停止処分のため、引き続き選考対象外となっている。それでも、その姿はアルゼンチン代表のロッカールームに絶妙なタイミングで士気向上をもたらし、今後の親善試合日程を前にチームを後押しした。
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監督、代表入りの可能性は閉ざさず
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、統括団体からの長期出場停止処分を受けているベテランMFが、それでも代表の枠組みの中で特別な位置を保っていることを明確にした。トレーニング前の記者会見でパレデスの現状について問われた48歳の指揮官は、次のように説明した。「パレデスとは話していない。彼は代表の一員だ。私たちに与えてくれたものがあるからだし、彼はレジェンドで、私たちは彼を愛している。その後、彼とも他の誰とも話していない。扉は開かれている。残念ながら、今回の試合では彼を戦力として計算することはできない。出場可能になった時にこのレベルを維持していれば、検討対象になるだろう」
ボカの大黒柱がチームの絆を改めて強調
経験豊富な司令塔は、出場停止によって公式戦から離れている状況にもかかわらず、代表の仲間たちと合流する意向をすでに明確にしていた。
ボカをコパ・アルヘンティーナでラシンに勝利へ導いた後、パレデスは次のように語った。「まだ監督とは話していないが、おそらく練習場に顔を出して、あいさつをして、すべてがどうなっているかを見ることになるだろう。もちろん、自分はあのグループの一員だと感じている。もし出場停止でなければ、そこにいただろう」
その強い帰属意識は、84キャップを記録し、5ゴールを挙げ、アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝、さらに2026年大会決勝進出でも大きな役割を果たした32歳にとって、ごく自然なものだ。現在もロッカールームで影響力を持つ存在であり続けている。
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スカローニ、親善試合で選手層を試す
アルゼンチン代表は国際親善試合3連戦に向けて準備を進めており、初戦は水曜夜にエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスでボリビア代表と対戦する。スカローニ監督率いるチームはその後、土曜日にエスタディオ・モヌメンタルでブルキナファソ代表をホームに迎え、翌週火曜の夜にはベナン代表戦で今回のキャンプを締めくくる。パレデスの離脱を受け、今後の重要な戦いに向けた準備を始める中で、コーチングスタッフは守備的MFの層を精査している。
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