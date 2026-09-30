経験豊富な司令塔は、出場停止によって公式戦から離れている状況にもかかわらず、代表の仲間たちと合流する意向をすでに明確にしていた。

ボカをコパ・アルヘンティーナでラシンに勝利へ導いた後、パレデスは次のように語った。「まだ監督とは話していないが、おそらく練習場に顔を出して、あいさつをして、すべてがどうなっているかを見ることになるだろう。もちろん、自分はあのグループの一員だと感じている。もし出場停止でなければ、そこにいただろう」

その強い帰属意識は、84キャップを記録し、5ゴールを挙げ、アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝、さらに2026年大会決勝進出でも大きな役割を果たした32歳にとって、ごく自然なものだ。現在もロッカールームで影響力を持つ存在であり続けている。