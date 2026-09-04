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FIFAの報告書で、世界の夏の移籍市場で過去最高の98億9000万ドルが費やされたことが明らかに
記録破りの今夏移籍市場支出
FIFAは年央の移籍市場に関する国際移籍スナップショットを発表し、男子と女子の両方のサッカーで前例のない支出が確認された。6月1日から9月2日までの間に、男子の国際移籍には計98億9000万ドルという驚異的な金額が投じられ、世界全体で1万2500件超の取引が成立する中、過去最高額を更新した。
女子プロサッカーも爆発的で記録的な成長を遂げ、国際移籍件数は1406件を記録した。女子サッカーの支出は2025年と比べて2倍超に増加し、過去に例のない2860万ドルに達しており、この競技の世界的な急拡大を浮き彫りにしている。
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2026年ワールドカップ効果
2026年FIFAワールドカップは、この夏の移籍市場を大きく活性化させるきっかけとなり、選手たちに大型移籍をつかむための世界的な注目の場を与えた。FIFAの数字によると、北米で開催された同大会に出場した47の異なる国籍の267選手が、年央の移籍市場でクラブを移籍した。
これらのワールドカップ出場選手だけで、移籍金総額は33億ドル超に達した。この晴れ舞台は、トップレベルでの地位を確固たるものにした実績あるスターにとっても、世界最高の舞台で存在感を示して高額移籍を勝ち取った新鋭にとっても、明確な飛躍の足がかりとなった。
イングランドのクラブが世界市場をリードする
イングランドのクラブは世界市場を席巻し、男子の移籍金に総額30億2000万ドルという巨額を投じるとともに、加入件数でも最多を記録した。イタリアが11億ドルでそれに続く2番目の支出額となり、一方でフランスのクラブは放出による移籍金収入の総額で17億ドルと最高額を記録した。
女子サッカーでも、イングランドのクラブは800万ドルで世界の支出ランキング首位に立ち、スペインとドイツを上回った。市場の売却側ではスウェーデンのクラブが最大の恩恵を受け、移籍金収入はトップとなる420万ドルを記録。イングランドとフランスのクラブを上回った。
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グローバル移籍システムの強化
これらの驚異的な数字は、国際移籍市場の規模が依然として大きく、その影響力が世界に及んでいることを力強く示している。ワールドカップでは、トップレベルの国際舞台でのパフォーマンスが継続的に新たな魅力的なクラブでの機会へとつながっており、このスポーツにおける金銭的な利害は、選手とクラブの双方にとってかつてなく大きくなっている。
こうしたますます複雑化する財務環境の中で関係者を支援するため、FIFAはTMSヘルプセンターへの一般公開アクセスを開始した。新たに再設計されたこのオンラインリソースは、今後の移籍期間を前に、サッカー界全体に向けて不可欠なガイダンス、規制の最新情報、そしてFIFAクリアリングハウスのプロセスに関する透明性の高い情報を提供する。
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