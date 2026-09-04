FIFAは年央の移籍市場に関する国際移籍スナップショットを発表し、男子と女子の両方のサッカーで前例のない支出が確認された。6月1日から9月2日までの間に、男子の国際移籍には計98億9000万ドルという驚異的な金額が投じられ、世界全体で1万2500件超の取引が成立する中、過去最高額を更新した。

女子プロサッカーも爆発的で記録的な成長を遂げ、国際移籍件数は1406件を記録した。女子サッカーの支出は2025年と比べて2倍超に増加し、過去に例のない2860万ドルに達しており、この競技の世界的な急拡大を浮き彫りにしている。