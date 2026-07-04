BBCスポーツによると、日程変更の報道にイングランドとメキシコの関係者は強く反発した。ザ・アスレティックは、気象専門家のアーロン・メントコウスキー氏が「通常の夏の日」と予測していたと伝えている。

幹部は突然の変更に怒りを抑えきれなかったが、選手たちはピッチ上の任務に集中した。マーカス・ラッシュフォードは「準備はいつも通り。理想的ではないが」と語った。

モーガン・ロジャースは「何時でも準備はできている。楽しみにしている」と語った。

メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督は「予定がほぼ台無しだ。6時間の準備時間を諦めなければならない。とはいえFIFAの決定には従う」と語った。 私はこの決定が気に入らないし、選手たちもだ。彼らは私の意見すら聞いてこなかった。FIFAが主催し、FIFAが決定し、私は従う。我々は適応する。言い訳は通用しない。試合に臨み、勝利しなければならない」