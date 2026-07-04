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FIFAの劇的な方針転換により、ワールドカップ・イングランド対メキシコ戦のベスト16のキックオフ時刻が最終的に決定し、大混乱が発生している。
運営委員会が日程変更を断念
イングランド対メキシコの決勝トーナメントは、方針転換により予定通り現地時間18:00（月曜日午前1:00 BST）開催となった。 大会主催者が試合開始を6時間早め、正午（英国夏時間19:00）に開催するよう提案したことで運営は大混乱に陥った。BBCスポーツは当初、雷雨予報が変更の理由と報じたが、『ザ・アスレティック』によると、実際にはファン安全とセキュリティへの懸念が主因だった。
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キックオフの混乱にも動じず、イングランド代表は集中力を保った。
BBCスポーツによると、日程変更の報道にイングランドとメキシコの関係者は強く反発した。ザ・アスレティックは、気象専門家のアーロン・メントコウスキー氏が「通常の夏の日」と予測していたと伝えている。
幹部は突然の変更に怒りを抑えきれなかったが、選手たちはピッチ上の任務に集中した。マーカス・ラッシュフォードは「準備はいつも通り。理想的ではないが」と語った。
モーガン・ロジャースは「何時でも準備はできている。楽しみにしている」と語った。
メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督は「予定がほぼ台無しだ。6時間の準備時間を諦めなければならない。とはいえFIFAの決定には従う」と語った。 私はこの決定が気に入らないし、選手たちもだ。彼らは私の意見すら聞いてこなかった。FIFAが主催し、FIFAが決定し、私は従う。我々は適応する。言い訳は通用しない。試合に臨み、勝利しなければならない」
厳しい状況が大会を脅かしている
北米各地で開催中の大会は、過酷な気象と高地という環境に悩まされている。大会中、水分補給のための強制休憩が導入され、選手や監督、ファンから批判の声も。間近に迫ったベスト16の試合では、海抜7220フィートに位置する歴史あるアステカ・スタジアムが舞台となり、イングランド代表にとって肉体的・生理的な試練となる。
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象徴的な要塞が訪問者を待ち受けている
トーマス・トゥヘル監督のチームは、エスタディオ・アステカのピッチで肉体的にも戦術的にも厳しい試練に直面する。ホームチームはここ89試合でわずか2敗しかしていない。敵地の雰囲気と観客のプレッシャーを乗り越え、準々決勝進出とブラジル戦を目指すイングランドの戦術規律が試される。
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