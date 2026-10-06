FIFAに激震が走っている。New York Timesによれば、世界サッカー統括機関の法務責任者は、コンゴ民主共和国が出場資格のない選手を起用していたと極秘に判断していたという。これは、ニューヨーク・タイムズが確認した内部文書や書簡、そしてこの件に直接関与し、デリケートな問題であることから匿名を条件に話した高官の証言から明らかになった。このような違反は通常、出場資格のない選手が起用されたすべての試合で当該チームの不戦敗を意味する。コンゴ民主共和国は、52年ぶりのワールドカップ出場を果たすため、最後の1試合――ジャマイカとのプレーオフ――に勝利する必要があった。 FIFAはその選手とチームが勝ち進むことを認めた。コンゴはジャマイカを破り、その結果、大会出場権を確保した。
FIFAの出場資格を満たさない選手がいるにもかかわらず、コンゴ民主共和国はワールドカップに出場へ。大騒動となり、ナイジェリアは激怒している。
ナイジェリアの抗議申し立て
FIFAによるコンゴ代表の確認は、コンゴがジャマイカとの試合に進むために破ったナイジェリア代表が提出した、当該選手の出場資格に関する申し立てを受けて行われた。 この申し立てに関する調査の過程で、FIFAは、GKリオネル・ムパシがフランスの各年代別代表でプレーした後に所属協会を変更するために必要な書類を、コンゴが一度も完了していなかったことを確認した。文書ではそのように記されている。FIFAは、Timesの調査で明らかになった内容を否定せず、ナイジェリアの件については技術的な性質の問題として打ち切ったと述べるにとどめた。Timesに送った電子メールで、FIFAは、自らの各委員会は「自律的であり、現行規則と審理対象となっている個別の事実に基づいて事案を決定する」と述べ、さらにインファンティーノはこれらの決定にいかなる役割も果たしていないと付け加えた。
いかなる措置も取られず
コンゴのケースでは、FIFAの担当者が複数の選択肢を検討していた。ナイジェリアに不戦勝を与えること、金銭的制裁を科すこと、ジャマイカとのプレーオフでコンゴに代えてナイジェリアを出場させること、あるいはナイジェリアの異議申し立てが期限後の提出だったことから、いかなる措置も取らないこと――文書からはそうした内容が明らかになっている。この調査に関する追加の書簡もタイムズが確認しており、公に知られている情報と一致する形で、FIFAが過去の事例で取った対応の詳細が記されていた。この件に関与していないFIFAの法務担当者も、タイムズが入手した文書の真正性を確認した。
ギリシャ戦とボリビア戦の過去の対戦成績
2016年には、ギリシャが出場資格のない選手――ユース年代でオーストラリア代表としてプレーしていた選手――を起用したことを受け、FIFAが断固として介入し、トルコ戦を没収試合による0-3の敗戦とした。さらに2年後には、FIFAは2018年ワールドカップ予選のボリビアの2試合の結果を変更している。これは、ボリビア代表が過去にパラグアイ代表としてプレーしていた選手を起用していたと判断されたためだ。
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