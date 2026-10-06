FIFAによるコンゴ代表の確認は、コンゴがジャマイカとの試合に進むために破ったナイジェリア代表が提出した、当該選手の出場資格に関する申し立てを受けて行われた。 この申し立てに関する調査の過程で、FIFAは、GKリオネル・ムパシがフランスの各年代別代表でプレーした後に所属協会を変更するために必要な書類を、コンゴが一度も完了していなかったことを確認した。文書ではそのように記されている。FIFAは、Timesの調査で明らかになった内容を否定せず、ナイジェリアの件については技術的な性質の問題として打ち切ったと述べるにとどめた。Timesに送った電子メールで、FIFAは、自らの各委員会は「自律的であり、現行規則と審理対象となっている個別の事実に基づいて事案を決定する」と述べ、さらにインファンティーノはこれらの決定にいかなる役割も果たしていないと付け加えた。



