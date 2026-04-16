AFP
翻訳者：
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、米国やイスラエルとの紛争が続いてもイランのワールドカップ出場は「確実」だと語った。
インファンティーノ氏はイランの参加について強硬な姿勢を崩さない
CNBCの「Invest in America Forum」で講演したインファンティーノ氏は、イラン代表の大会参加に不透明感が高まっていると指摘した。米イスラエルによる空爆を受け、開催国である米国での安全確保に疑問の声が上がっていた。
CBSによると、インファンティーノ氏はフォーラムで次のように述べた。「イラン代表は間違いなく来ます。その頃には状況が落ち着いていることを願っています。それが実現すれば大きな助けになります。しかし、イランは来なければなりません。彼らは国民を代表しています。彼らは予選を突破しました。選手たちはプレーしたいと願っています。」
- AFP
世界舞台における政治とスポーツ
FIFA会長はトルコのアンタルヤでイラン代表と面会し、その高いチーム力とプロ意識を称賛した。彼は政治的対立が大会参加を左右すべきではないと改めて主張。「彼らは優れたチームで、プレーしたいと強く願っている。だからプレーすべきだ」と語った。 スポーツは政治から切り離されるべきだ。」
トランプ氏は治安や安全への懸念を表明した。
ホワイトハウスからの矛盾したメッセージで事態は複雑化している。当初はイラン代表選手団の受け入れが歓迎されると報じられたが、ドナルド・トランプ大統領は後にSNSで躊躇の意を示した。トランプ大統領は「Truth Social」への投稿で、技術的にはチームを歓迎するものの、「選手たちの生命と安全のため、彼らが現地に滞在することは適切ではない」と主張した。
これを受けイランサッカー連盟のメフディ・タジ会長は「大統領が安全を保証できない以上、米国へ行くことはない」と入国拒否の可能性を示唆した。
- Getty Images News
メキシコへの移転要請が正式に却下された
イランは治安を理由にグループGの試合をメキシコへ移すよう求めたが、FIFAは却下した。メキシコのシェインバウム大統領は「試合を移動させるには膨大な物流負担が必要で、FIFAはそれを負えない」と説明した。
イランは予定通り米国で3試合を行い、ベルギーとニュージーランド戦はロサンゼルスのソフィ・スタジアム、エジプト戦はシアトルで開催される。政府からの圧力にもかかわらず、FIFAの姿勢は変わらず、当初のスケジュールを維持する。