FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、米国やイスラエルとの紛争が続いてもイランのワールドカップ出場は「確実」だと語った。

ホワイトハウスからの矛盾したメッセージで事態は複雑化している。当初はイラン代表選手団の受け入れが歓迎されると報じられたが、ドナルド・トランプ大統領は後にSNSで躊躇の意を示した。トランプ大統領は「Truth Social」への投稿で、技術的にはチームを歓迎するものの、「選手たちの生命と安全のため、彼らが現地に滞在することは適切ではない」と主張した。

これを受けイランサッカー連盟のメフディ・タジ会長は「大統領が安全を保証できない以上、米国へ行くことはない」と入国拒否の可能性を示唆した。