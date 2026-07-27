FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、ドナルド・トランプ氏との関係を巡り米下院司法委員会に召還され、厳しい追及を受ける見込みだ。

下院司法委員会の筆頭委員ジェイミー・ラスキン議員は、FIFAとトランプ政権のつながりを解明するため、インファンティーノ会長に議事録を残す聴取への出席を正式に要請した。これは、ワールドカップ前後に起きた物議を醸す出来事、特にインファンティーノ会長がドナルド・トランプ氏に新設の「FIFA平和賞」を授与することを決めた件を受けてのものだ。

『The Athletic』によると、調査はFIFAの米国での活動、特にマンハッタンのトランプ・タワー17階のオフィス賃貸契約にも及んでいる。FIFAは市場相場の賃料を支払っていると主張するが、ラスキン議員は同スペースの年間賃料は通常60万ドルに達する可能性があると指摘した。

さらにラスキン議員は、FIFAのマイアミとニューヨーク事務所の来訪者記録提出も要求。FIFA職員とトランプ政権関係者のやり取りも調査対象だ。