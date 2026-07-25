FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、アルゼンチンサッカー協会に宛てた書簡で、ワールドカップでのアルゼンチンの「プロ意識」を称賛した。

書簡で最も注目されるのは、インファンティーノ氏がチームの振る舞いと姿勢を具体的に称賛している点だ。これは現在進行中の懲戒手続きとは対照的である。 大会中、アルゼンチン代表は「ゲームマンシップ」や「シミュレーション」の疑惑が絶えなかった。スペインとの延長戦の末に敗れた試合後、選手たちが乱闘を起こし、FIFAが調査中だ。レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアを襲い、ナウエル・モリーナ、チアゴ・アルマダ、ロベルト・アヤラアシスタントコーチも関与したとされる。それでもインファンティーノ会長は、銀メダルを獲得したチームの努力を強く称えた。

書簡は次のように続いた。「アルビセレステの素晴らしいパフォーマンスもまた、今大会を世界中の何百万人ものサッカーファンを魅了する、類まれなイベントにする上で決定的な役割を果たした。 この成果を支えた選手、リオネル・スカローニ監督、コーチ陣、医療スタッフ、そして熱く後押ししたファンに、私の祝意を伝えてほしい。勝利は、努力とプロ意識、細部への配慮、そしてサッカーへの情熱と愛の結晶だ。」