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FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が、アルゼンチンサッカー協会に宛てた書簡で、ワールドカップでのアルゼンチンの「プロ意識」を称賛した。
インファンティーノ氏がタピア氏に祝電を送った。
インファンティーノFIFA会長がアルゼンチンサッカー協会（AFA）のタピア会長に送った私信が公開された。ニューヨークでの大会最終日、乱闘が起きた。2022年優勝チームは決勝で枠内シュート0本に終わり、トロフィー授与式でルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームに背を向けた。それでもインファンティーノ会長は、アルゼンチンが大会にもたらした好影響に言及した。 この書簡はアルゼンチンメディアが最初に報じ、『デイリー・メール』が内容を確かめた。同国が大会の雰囲気と成功に果たした貢献への謝意が示されていた。
インファンティーノ氏は次のように記している。「親愛なる会長様。昨日、2026年7月19日（日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでアルゼンチンはスペインとの決勝を戦い、2026 FIFAワールドカップで銀メダルを獲得しました。 この新たな成果に心よりお祝い申し上げます。2026年大会は、名試合、新星の登場、レジェンドの活躍、満員のスタジアムの熱狂が織りなす、記憶に残るサッカーの祭典となりました。」
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「プロ意識」をめぐる論争
書簡で最も注目されるのは、インファンティーノ氏がチームの振る舞いと姿勢を具体的に称賛している点だ。これは現在進行中の懲戒手続きとは対照的である。 大会中、アルゼンチン代表は「ゲームマンシップ」や「シミュレーション」の疑惑が絶えなかった。スペインとの延長戦の末に敗れた試合後、選手たちが乱闘を起こし、FIFAが調査中だ。レアンドロ・パレデスがエリック・ガルシアを襲い、ナウエル・モリーナ、チアゴ・アルマダ、ロベルト・アヤラアシスタントコーチも関与したとされる。それでもインファンティーノ会長は、銀メダルを獲得したチームの努力を強く称えた。
書簡は次のように続いた。「アルビセレステの素晴らしいパフォーマンスもまた、今大会を世界中の何百万人ものサッカーファンを魅了する、類まれなイベントにする上で決定的な役割を果たした。 この成果を支えた選手、リオネル・スカローニ監督、コーチ陣、医療スタッフ、そして熱く後押ししたファンに、私の祝意を伝えてほしい。勝利は、努力とプロ意識、細部への配慮、そしてサッカーへの情熱と愛の結晶だ。」
「アンチ・フットボール」の傾向と規律調査
「プロ意識」への称賛の一方、FIFAは代表チームの行動を正式調査している。決勝では、物議を醸した試合でリオネル・メッシらに「アンチサッカー」との批判が起きた。 特に注目された場面では、スペイン代表DFマルク・ククレラが話している最中に口を覆ったことを受け、メッシが主審スラヴコ・ヴィンチッチに対しククレラを退場させるよう説得を試みた。これは準決勝でイングランドのジュード・ベリンガムに対して用いたのと同じ「ゲームマンシップ」戦術だった。
ノックアウトステージでのアルビセレステの振る舞いは、中立的な観察者や対戦相手からも批判された。準決勝では審判を挑発するシミュレーションを繰り返したとも非難された。さらに、アルゼンチンの著名人や選手たちはフォークランド諸島に関する政治的横断幕を掲げ、英国要人の怒りを買った。
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決勝での悔しい敗北にもかかわらず、明るい未来が待っている
論争や敗北にもかかわらず、インファンティーノ氏はメッセージを締めくくり、アルゼンチンが未来の成功へ基盤を築いたと称賛した。また、FIFAの調査を前に、タピア氏との強い個人関係を強調した。「すべてが有望な未来を示し、アルゼンチンサッカーに新たな成功をもたらすでしょう。 親愛なる会長様、今後の大会でのご活躍をお祈り申し上げます。また近いうちに再会できることを楽しみにしております。心からの友情を込めて、ジャンニ・インファンティーノ」
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