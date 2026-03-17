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FIFAとYouTubeは、若年層の視聴者層を拡大するため、試合開始から最初の10分間を配信するワールドカップの提携契約を発表した
2026年に向けたデジタルファースト戦略
Z世代やそれより若い視聴者の注目を集めることを目的として、FIFAはYouTubeとの「業界に革命をもたらすパートナーシップ」と称する提携を発表した。
この提携により、既存の放映権を持つ放送局は、6月11日から7月19日まで米国、カナダ、メキシコで開催される大会期間中、試合のライブ映像の一部をYouTube上で直接配信できるようになる。
AP通信によると、この戦略の中核は、権利保有者に対し、試合開始から最初の10分間をYouTubeでライブ配信するよう促すことにある。この「前菜」的なアプローチは、早い段階で視聴者の興味を引きつけ、その後、104試合からなる大会の残りの試合を視聴するために、従来のネットワークテレビや公式ストリーミングアプリへと誘導することを目的としている。
- Getty
試合の全編ライブ配信およびアーカイブへのアクセス
試合の冒頭部分だけでなく、この契約により、同プラットフォームでのより広範な中継が可能になります。FIFAは、放送局が「YouTubeチャンネルで選定された試合をフルで配信できるようになり、世界中の視聴者を惹きつけ、大会のその他の試合をどこで視聴できるかをアピールできる」と述べています。この柔軟性により、従来のケーブルテレビの加入者数が減少している地域において、大会の認知度が大幅に向上することが期待されています。
この提携において、ノスタルジーも重要な役割を果たすことになる。FIFAは、「過去の試合のフル映像や、サッカー史に残る数々の象徴的な瞬間」を含む、その名高いワールドカップのアーカイブの大部分をYouTubeで公開することを約束しており、同プラットフォームがライブ中継と歴史の深掘り、両方の拠点となることを確実なものにする。
コンテンツクリエイターにとってかつてないほどのアクセス機会
2022年カタール・ワールドカップ（YouTubeはサブスポンサーを務めた）での関係を基盤に、2026年の大会では、独立系デジタルクリエイターとの連携がさらに深まる見通しだ。FIFAは、大会規模の拡大に伴い、「世界中のYouTubeクリエイターグループに前例のないアクセス権」を付与し、通常の放送では通常見られない舞台裏のコンテンツを撮影させることを確認した。
世界サッカーの統括団体は、インフルエンサーをスタジアムや合宿地に招き入れることで、より没入感のある体験を創出したいと考えている。その目的は、ピッチ上の90分間にとどまらず、ソーシャルメディアのハイライトやVlogを通じてサッカーを楽しむモバイル中心のファンの習慣に寄り添った、24時間365日のコンテンツ配信を実現することにある。
- AFP
ワールドカップの世界的な影響力を拡大する
契約の金銭的条件は明らかにされていないものの、史上初の48チーム制ワールドカップの商業的ポテンシャルを最大限に引き出そうとするFIFAにとって、この提携の戦略的価値は明らかだ。YouTubeを通じて参入のハードルを下げることで、FIFAはアクセスのしやすさが向上すれば、次世代のサッカーファンにおける全体的な関与度の向上や長期的なブランドロイヤルティにつながると見込んでいる。
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