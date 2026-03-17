FIFAとYouTubeは、若年層の視聴者層を拡大するため、試合開始から最初の10分間を配信するワールドカップの提携契約を発表した

試合の冒頭部分だけでなく、この契約により、同プラットフォームでのより広範な中継が可能になります。FIFAは、放送局が「YouTubeチャンネルで選定された試合をフルで配信できるようになり、世界中の視聴者を惹きつけ、大会のその他の試合をどこで視聴できるかをアピールできる」と述べています。この柔軟性により、従来のケーブルテレビの加入者数が減少している地域において、大会の認知度が大幅に向上することが期待されています。

この提携において、ノスタルジーも重要な役割を果たすことになる。FIFAは、「過去の試合のフル映像や、サッカー史に残る数々の象徴的な瞬間」を含む、その名高いワールドカップのアーカイブの大部分をYouTubeで公開することを約束しており、同プラットフォームがライブ中継と歴史の深掘り、両方の拠点となることを確実なものにする。