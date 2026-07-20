FIFAが2026年ワールドカップの各賞を発表。ロドリがゴールデンボール、ムバッペがゴールデンブーツ受賞。

スペインの活躍は個人賞にも反映され、ウナイ・シモンが最優秀GKに選ばれアディダス・ゴールデングローブ賞を受賞した。

一方、パウ・クバルシは最優秀若手選手賞を受賞。この賞は2005年1月1日以降生まれの選手が対象で、FIFA技術研究グループが選出する。

オランダはフェアプレーランキング1位として「FIFAフェアプレー・トロフィー」を受け取り、受賞者リストを締めくくった。