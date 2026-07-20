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FIFAが2026年ワールドカップの各賞を発表。ロドリがゴールデンボール、ムバッペがゴールデンブーツ受賞。
ロドリがゴールデンボールを受賞
ロドリが2026年ワールドカップの最優秀選手に選ばれた。スペイン代表MFはFIFA技術研究グループの投票でアディダス・ゴールデンボールを獲得。2位はアルゼンチン主将のメッシ、ブロンズボールはフランス代表ムバッペ。
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ムバッペがゴールデンブーツ賞を受賞
ムバッペは769分出場し10ゴール4アシストを記録しゴールデンブーツを獲得。フランス代表FWは、8ゴール4アシストのメッシを2ゴール上回った。
イングランド代表MFジュード・ベリンガムが7ゴール1アシストで3位に入り、ブロンズブーツを獲得した。
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サイモン、クバルシらが受賞者に名を連ねた
スペインの活躍は個人賞にも反映され、ウナイ・シモンが最優秀GKに選ばれアディダス・ゴールデングローブ賞を受賞した。
一方、パウ・クバルシは最優秀若手選手賞を受賞。この賞は2005年1月1日以降生まれの選手が対象で、FIFA技術研究グループが選出する。
オランダはフェアプレーランキング1位として「FIFAフェアプレー・トロフィー」を受け取り、受賞者リストを締めくくった。
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FIFAにとっての大きな勝利
48チーム体制となった今回のワールドカップは、FIFA史上最多の観客動員数を記録した。全104試合に681万9996人が来場し、1試合平均は6万5490人だった。
FIFAによると、大会全体のスタジアム収容率は99.7％に達し、米国・カナダ・メキシコで初めて開催された今回のワールドカップへの膨大な需要が示された。
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