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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

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FIFAが2026年ワールドカップの各賞を発表。ロドリがゴールデンボール、ムバッペがゴールデンブーツ受賞。

スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン
ワールドカップ
リオネル・メッシ
ロドリ
キリアン・エンバペ

スペインの圧倒的な強さはワールドカップ優勝にとどまらず、ロドリが大会の公式賞で注目を集めた。フランスのキリアン・ムバッペは10得点を挙げゴールデンブーツ賞を獲得し、ウナイ・シモンとパウ・クバルシも個人賞を受賞した。北米各地で開催された104試合の今大会には、約690万人のファンが来場した。

  • ロドリがゴールデンボールを受賞

    ロドリが2026年ワールドカップの最優秀選手に選ばれた。スペイン代表MFはFIFA技術研究グループの投票でアディダス・ゴールデンボールを獲得。2位はアルゼンチン主将のメッシ、ブロンズボールはフランス代表ムバッペ。

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    ムバッペがゴールデンブーツ賞を受賞

    ムバッペは769分出場し10ゴール4アシストを記録しゴールデンブーツを獲得。フランス代表FWは、8ゴール4アシストのメッシを2ゴール上回った。

    イングランド代表MFジュード・ベリンガムが7ゴール1アシストで3位に入り、ブロンズブーツを獲得した。

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    サイモン、クバルシらが受賞者に名を連ねた

    スペインの活躍は個人賞にも反映され、ウナイ・シモンが最優秀GKに選ばれアディダス・ゴールデングローブ賞を受賞した。

    一方、パウ・クバルシは最優秀若手選手賞を受賞。この賞は2005年1月1日以降生まれの選手が対象で、FIFA技術研究グループが選出する。

    オランダはフェアプレーランキング1位として「FIFAフェアプレー・トロフィー」を受け取り、受賞者リストを締めくくった。

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FIFAにとっての大きな勝利

    48チーム体制となった今回のワールドカップは、FIFA史上最多の観客動員数を記録した。全104試合に681万9996人が来場し、1試合平均は6万5490人だった。

    FIFAによると、大会全体のスタジアム収容率は99.7％に達し、米国・カナダ・メキシコで初めて開催された今回のワールドカップへの膨大な需要が示された。