AFAのクラウディオ・タピア会長は、FIFAが自らの過ちを認めたことを称賛した。また、この一連のプロセスは当初から全面的に異なる形で進められるべきだったと指摘した。

インファンティーノ会長に宛てた公開書簡の中で、タピア会長は次のように記した。「アルゼンチンサッカー協会（AFA）およびその執行委員会を代表し、親愛なる会長であるあなたに、そしてあなたの尊いお取り計らいを通じてFIFA執行委員会に対し、過去10年間にわたって行われてきた取り組みへの支持を表明する。そこでは、明確で安定し、透明性のあるガバナンスモデルに基づく制度的強化と、世界的なサッカーの発展が中心に据えられてきた」

「今や公知の事実となっている最近の出来事について言えば、フットボールファミリーの中で、当初から確実性よりはるかに大きな不確実性を生み出した提案を撤回するという、当局の決定を認めなければならない。

「だからこそ、そのプロセスで犯された過ちを認めたこと、そしてFIFAの211加盟協会に送られた思慮深いメッセージの中で謝罪が示されたことは、特筆に値する」