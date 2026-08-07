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FIFAが200億ドルのワールドカップ構想を断念、アルゼンチンサッカー協会がジャンニ・インファンティーノ会長を支持
AFA、インファンティーノ支持を表明
AFAは、公の場で苦境に立つFIFA会長インファンティーノへの全面支持を打ち出した。この後押しは、世界サッカー統括団体を巡る厳しい精査が続く中でもたらされた。インファンティーノは、最近撤回された200億ドルの提案を巡って大規模な反発に直面している。
この物議を醸す計画は、商業権を売却することを目的としたもので、新設子会社『FIFAフォワード・エンタープライズ』を通じてワールドカップを対象にしていた。インファンティーノの辞任を求める声が広がる中、FIFAはこの失敗に終わった民間投資計画の過程で犯した重大な誤りについて、水曜日に正式に謝罪した。
- AFP
フォワード・エンタープライズの誤りを認めたことへの称賛
AFAのクラウディオ・タピア会長は、FIFAが自らの過ちを認めたことを称賛した。また、この一連のプロセスは当初から全面的に異なる形で進められるべきだったと指摘した。
インファンティーノ会長に宛てた公開書簡の中で、タピア会長は次のように記した。「アルゼンチンサッカー協会（AFA）およびその執行委員会を代表し、親愛なる会長であるあなたに、そしてあなたの尊いお取り計らいを通じてFIFA執行委員会に対し、過去10年間にわたって行われてきた取り組みへの支持を表明する。そこでは、明確で安定し、透明性のあるガバナンスモデルに基づく制度的強化と、世界的なサッカーの発展が中心に据えられてきた」
「今や公知の事実となっている最近の出来事について言えば、フットボールファミリーの中で、当初から確実性よりはるかに大きな不確実性を生み出した提案を撤回するという、当局の決定を認めなければならない。
「だからこそ、そのプロセスで犯された過ちを認めたこと、そしてFIFAの211加盟協会に送られた思慮深いメッセージの中で謝罪が示されたことは、特筆に値する」
世界サッカーの根本的な変革
タピアはまた、トップとしての10年間にわたるインファンティーノの全体的な統治手腕を称賛する機会も得た。さらに、このスイス人管理者が今後もサッカー界を率い続けることを強く支持した。
タピアは「すでに申し上げた通り、あなたはFIFAに深い変革をもたらした運営を主導している。それは、すべての加盟協会と大陸連盟に組織の扉を開くものであり、率直かつ直接的な対話を通じて、我々全員があらゆるレベル、そしてあらゆる分野でサッカーの発展を引き続き促進できるようにした」と述べた。
「我々の見解では、この変革は透明性のあるガバナンス、規約上の構造への敬意、そして民主的手続きの順守というモデルの上に築かれたものだ。
「したがって、次回のFIFA総会が目前に迫る中、私が会長を務めることを誇りに思うこの協会は、より良く、さらに包摂的なサッカーを発展させ続けるために、あなたのリーダーシップの下で引き続き取り組んでいくことこそが進むべき道だと強く信じ、あらためて表明する」
- Getty
深く分断された世界のサッカー界
今後のFIFA総会が目前に迫る中、この問題をめぐって世界のサッカー界は依然として深く分断されている。UEFAとCONCACAFはともに土曜日、インファンティーノ会長のリーダーシップを厳しく批判する声明を発表した。UEFAは、FIFAによる最近の謝罪にもかかわらず、会長職への信頼を失ったとの立場は変わっていないと明確に強調した。
一方、南米サッカー連盟CONMEBOLは、開かれた対話を求める声明を発表した。また、FIFA加盟211協会すべてによる民主的な投票を伴わない形でインファンティーノ氏を追放しようとするいかなる試みにも断固として反対した。
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