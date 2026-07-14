FIFAは、アトランタ・スタジアムで開かれるイングランド対アルゼンチンのW杯準決勝を前に、独自ブランディング規制を緩和した。大会中もスタジアム名こそ一時変更されるが、屋根のメルセデス・ベンツロゴは残る。

FIFAは通常、公式スポンサー（自動車パートナーのヒュンダイやキアなど）を保護するため、未承認の商業ブランドを撤去または隠すよう義務づけている。しかし、屋根の規模と構造上、ロゴを隠すことは大きな技術的課題となるため、例外的に容認された。