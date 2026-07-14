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FIFAが自らが定めたルールを破った。ワールドカップ準決勝のイングランド対アルゼンチン戦では、開催地について特別措置が取られた。
FIFA、アトランタのスタジアムにブランディング特例を許可
FIFAは、アトランタ・スタジアムで開かれるイングランド対アルゼンチンのW杯準決勝を前に、独自ブランディング規制を緩和した。大会中もスタジアム名こそ一時変更されるが、屋根のメルセデス・ベンツロゴは残る。
FIFAは通常、公式スポンサー（自動車パートナーのヒュンダイやキアなど）を保護するため、未承認の商業ブランドを撤去または隠すよう義務づけている。しかし、屋根の規模と構造上、ロゴを隠すことは大きな技術的課題となるため、例外的に容認された。
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スタジアムの関係者が課題を説明する。
問題の核心は、スタジアムの開閉式屋根にある。屋根は、1枚約500トン、長さ220フィートの花びら状パネル8枚で構成される。この巨大な構造のため、ロゴを覆う作業は通常の広告を隠すよりずっと複雑だ。スタジアム運営担当副社長のアダム・フルートン氏は2025年初頭、こう語った。「問題なのは屋根だけではない。 外壁にもある。しかも小さいどころか大きい。設計上、そうなっている。」
商業ルールと技術的現実の折り合い
FIFAの「クリーン・スタジアム」方針は、大会公式スポンサーとの商業契約の一部である。開催地契約では、FIFAの書面承認がない無許可広告（周辺空域から見える表示を含む）をスタジアム内・周辺から撤去または隠蔽することが義務付けられている。
アトランタのスタジアムでは、恒久的なデザインとこの要件が衝突。巨大なメルセデス・ベンツのロゴを安全に隠す手段がなかったため、FIFAは例外を認めた。大会中、屋根は閉じたままとなり、空調で選手とサポーターに安定した環境が提供された。
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注目は準決勝へ
ブランディングの問題が解決し、注目はイングランド対アルゼンチンのワールドカップ準決勝へ。異例の商業的妥協があったものの、アトランタ・スタジアムで歴史あるライバル対決が再び幕を開ける。ピッチ上の展開に引き続き注目が集まる見込みだ。
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