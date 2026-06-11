ユニフォームには1803年のヴェルティエールの戦いを描いたイラストが施され、この戦いはハイチの独立を確かなものにした。FIFAが介入する前、チームはこのユニフォームをフロリダでの2試合の親善試合ですでに着用していた。
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FIFAが物議を醸したデザインを禁止：ハイチはW杯開幕前にユニフォームを変更せざるを得なくなった
コロンビアのメーカー「サエタ」は、規定に沿うようユニフォームを改良したと発表した。同社は、当初のユニフォームも「政治的な主張」ではなく、「ハイチの未来のために奮闘する人々へのオマージュ」だったと説明した。
「人々が私たちの国に悪い印象を持っているかもしれないことは承知している」
ハイチは日曜日（中央ヨーロッパ夏時間午前3時）、ボストンでスコットランドと対戦し、52年ぶりのワールドカップに挑む。カリブ海のダークホースはグループCで5度優勝のブラジル、アフリカ王者のモロッコとも戦う。
MFジャン＝リクナー・ベルガルドは「国や家族にとって大きなプラスになる」とAFPに語った。26人の代表にはドイツ・オーバーリーガFCコスモス・コブレンツのGKジョスエ・デュヴェルジェも含まれる。