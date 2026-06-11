FIFAが物議を醸したデザインを禁止：ハイチはW杯開幕前にユニフォームを変更せざるを得なくなった

ハイチは日曜日（中央ヨーロッパ夏時間午前3時）、ボストンでスコットランドと対戦し、52年ぶりのワールドカップに挑む。カリブ海のダークホースはグループCで5度優勝のブラジル、アフリカ王者のモロッコとも戦う。

MFジャン＝リクナー・ベルガルドは「国や家族にとって大きなプラスになる」とAFPに語った。26人の代表にはドイツ・オーバーリーガFCコスモス・コブレンツのGKジョスエ・デュヴェルジェも含まれる。