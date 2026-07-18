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FIFAが懲戒処分を検討する中、ホワイトハウスはフォークランド諸島の横断幕をめぐりアルゼンチンを擁護
ホワイトハウスが憲法修正第1条の権利を主張
ホワイトハウスは、フォークランド諸島の主権を主張する横断幕を掲げたアルゼンチン代表チームの行為を公式に擁護した。 発端は、先週水曜日のワールドカップ準決勝（アルゼンチンが2－1でイングランドに勝利）後、選手たちが「Las Malvinas son Argentinas（フォークランド諸島はアルゼンチンのもの）」と書かれたプラカードを掲げたこと。この対応で米国政府は、厳格な調査を求める英国当局と対立している。
ホワイトハウスのFIFA対策本部長アンドルー・ジュリアーニ氏は金曜日、米国はこうした表現に制裁を科さない意向を示した。 同氏は「米国では憲法修正第1条の権利を尊重する」と述べ、大会中米国で試合を行うアルゼンチン代表が意見を表明する機会と能力を持っていたと強調した。
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FIFAによる懲戒手続きが迫っている
ワシントンの支持にもかかわらず、アルゼンチンサッカー連盟は国際サッカー連盟（FIFA）との間で深刻な法的障害に直面している。FIFAは現在、同代表チームへの懲戒処分を検討している。試合中の政治的・宗教的・個人的な発言を禁じる厳格な規定があるためだ。
この横断幕は、サッカーを領土問題ではなくスポーツに専念させるという趣旨に反する明らかな違反だと多くの人は見なしている。
ダウニング街が反撃に出る
英国政府はパフォーマンスに強く反発し、FIFAに徹底調査を求める声に賛同した。首相報道官は、フォークランド諸島の主権に関する断固たる立場を表明した。ダウニング街の公式報道官は「ワールドカップは我々のものじゃないかもしれないが、フォークランド諸島は間違いなく我々のものだ。決意は揺らがない」と述べた。
ピーター・カイル商務大臣も同調し、FIFAが主導して挑発行為に対処すべきだと述べた。 アルゼンチン選手への措置はFIFAの判断としながらも、調査を全面支持した。英国は2013年の住民投票で99.8％が英国領残留を支持したとして、自決権問題は既に決着済みとの立場を崩していない。
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島民らが「政治的駆け引き」の終結を要求
フォークランド諸島政府は、サッカーの試合で諸島がプロパガンダに使われたことに対し、「失望はしているが驚きはない」と公式声明で表明した。声明は「スポーツに政治を持ち込むな。諸島や住民を政治の道具にするな」と訴えた。
この緊張は、Xで選手を称賛したアルゼンチンのビクトリア・ビジャルエル副大統領の投稿でも煽られている。勝利後、彼女は「これは単なる一試合ではなかった」と兵士たちの動画と共に投稿し、「フォークランド諸島はアルゼンチンのものだ。彼らはスタジアムへの持ち込みを禁止したが、私たちがそれを血と心に刻んでいることを忘れていたのだ」と続けた。
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