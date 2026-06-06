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FIFAが再び方針転換。ワールドカップでの水ボトル禁止措置が批判を受け撤回された。
FIFA、物議を醸したスタジアム方針を撤回
『The Athletic』によると、FIFAはサポーターが空の再利用可能水筒を会場に持ち込むことを禁じた決定に批判が高まったことを受け、ワールドカップのスタジアム方針を当初の規定に戻した。この論争は、FIFAが大会直前にスタジアム行動規範を改定し、これまでファンが1リットルまでの空の透明な再利用可能プラスチックボトルを持ち込むことを認めていた条項を削除したことから始まった。チケット購入者には6月2日にメールでこの変更が通知されていた。
サポーター団体は「FIFAが商業利益をファン福祉より優先している」と批判。米・墨・加の猛暑の中、高価な会場内で飲み物を買うしかないという懸念も強まった。
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批評家たちはFIFAの優先順位に疑問を呈している
サッカーサポーター協会はこの方針に強く反発した。
広報担当者は「今回もファンが最優先ではなく最後になっている」と指摘。「暑さと湿度はファンの健康に深刻な影響を与える。FIFAが力を入れるべきはそこであり、高値でペットボトルを売るではない」
英国のキア・スターマー首相もこの措置の根拠に疑問を投げかけた。
「これは単に間違っている。金儲けが目的だと考えずにはいられない」とスターマー氏はLBCに語った。「ペットボトルは持ち込めないのに、会場では高い水を買わされるのか。チケットも高すぎる。売り上げは十分なのに、この政策は間違っている」
熱問題の懸念は、もはや無視できない
FIFAは、スタジアム周辺のクーリングテントやミストステーションで水分補給は十分可能だと主張した。しかし多くのサポーター団体は納得せず、土壇場での不必要な制限だと批判した。
健康面への懸念も強まった。ワールド・ウェザー・アトリビューションの分析では、104試合中26試合が湿球黒球温度26度超の暑さになる恐れがあり、熱中症が心配された。
イングランドのサポーター団体「フリー・ライオンズ」もX（旧Twitter）でこう批判した。「次は日焼け止めも禁止してスタジアム内で買わせるのか？ サポーターの第一印象は『ただの金儲け』だ。
屋外会場の暑さを考えれば、ファンが望むならボトルを持参できるようにすべきだ。スタジアム内の水飲み場が引き続き無料であることを願う。列に並んで料金を請求されないことを祈る！」
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再びファンの福祉と大会そのものに焦点が当てられる
この方針転換により、サポーターは再びワールドカップのスタジアムに590mlの未開封ペットボトル1本を持ち込めるようになり、過酷な気象条件下での水分補給への懸念が和らぐ。
FIFAは「2026 FIFAワールドカップの全試合で、工場密封のソフトプラスチック製20オンス（590ml）ペットボトル1本の持ち込みを許可する」と発表した。