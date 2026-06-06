FIFAは、スタジアム周辺のクーリングテントやミストステーションで水分補給は十分可能だと主張した。しかし多くのサポーター団体は納得せず、土壇場での不必要な制限だと批判した。

健康面への懸念も強まった。ワールド・ウェザー・アトリビューションの分析では、104試合中26試合が湿球黒球温度26度超の暑さになる恐れがあり、熱中症が心配された。

イングランドのサポーター団体「フリー・ライオンズ」もX（旧Twitter）でこう批判した。「次は日焼け止めも禁止してスタジアム内で買わせるのか？ サポーターの第一印象は『ただの金儲け』だ。

屋外会場の暑さを考えれば、ファンが望むならボトルを持参できるようにすべきだ。スタジアム内の水飲み場が引き続き無料であることを願う。列に並んで料金を請求されないことを祈る！」