大会組織委員会は、44歳のファクンド・テッロ主審率いるアルゼンチン審判団がボストン・スタジアムでの試合を担当すると発表した。2026年大会で1カ国の審判団が試合を裁くのは初めて。副審はフアン・パブロ・ベラッティとガブリエル・チャデ、第4審判はダリオ・エレーラが務める。

テクニカルエリアの予備副審はクリスティアン・ナバロが務める。FIFAは「実力に基づく抜擢」と説明するが、大会のライバル国出身審判のみで構成されるこの人選には波紋も広がっている。