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FIFAがフランス対モロッコのワールドカップ準々決勝の審判団を全員アルゼンチン人とする決定をし、物議を醸している。
前例のない審判の任命
大会組織委員会は、44歳のファクンド・テッロ主審率いるアルゼンチン審判団がボストン・スタジアムでの試合を担当すると発表した。2026年大会で1カ国の審判団が試合を裁くのは初めて。副審はフアン・パブロ・ベラッティとガブリエル・チャデ、第4審判はダリオ・エレーラが務める。
テクニカルエリアの予備副審はクリスティアン・ナバロが務める。FIFAは「実力に基づく抜擢」と説明するが、大会のライバル国出身審判のみで構成されるこの人選には波紋も広がっている。
「レ・ブルー」のスター選手たちがニュースに反応
フランス代表陣営は、この任命に関する懸念を公の場で一蹴した。チームはプロとしての姿勢を貫き、審判の国籍よりアトラス・ライオンズの戦術に集中している。バイエルン・ミュンヘンのDFダヨ・ウパメカノも審判団をめぐる騒動を即座に否定。「誰が審判かにはこだわらない」とセンターバックは述べた。 「これまでそんなことは一度もなかった。我々はモロッコに集中するつもりだ」
3番手のGKロビン・リッサーも「決勝以来、悔しさは残っているが、それもサッカーだ。選ばれた審判は大会水準にふさわしいはず」と語り、過度な警戒は不要だと強調した。
ファンがSNSで驚きを表明している
選手たちは冷静だが、サッカー界全体の反応は激しい。ファンはSNSで人選の根拠を疑問視した。
あるサポーターは「審判団全員が同じ国籍なんて普通なのか？」と疑問を投げかけ、別のサポーターは「FIFAは何を考えているんだ？」と困惑を示した。さらに「冗談だろう」「本気じゃないよね」と呆れる声も上がった。 涙を流したファンもいるという。
- AFP
2022年から残る苦い思い
2022年カタールW杯決勝でアルゼンチンがフランスをPK戦の末に破って以来、両国の関係は冷え込んでいる。
審判騒動はあったが、ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は集中を欠いてはいけない。モロッコは2022年に続き2026年も欧州強豪を倒すつもりでこの準々決勝に臨む。
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