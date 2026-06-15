ワールドカップ開幕戦のキュラソー戦は7－1（前半3－1）の大勝。40歳の選手は相手の攻撃が少なかったため、ノイアーに目立つ機会はなく、むしろそのユニフォームが話題になった。
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FIFAから処分が下されるのか？ ワールドカップ初戦のキュラソー戦で、マヌエル・ノイアーが異例のルール違反を犯した
スタジアムでもテレビ中継でも、ドイツ代表のエースが緑とターコイズ色の半袖DFBユニフォームの下に白い長袖シャツを着ているのは明らかなかった。
ノイアーは以前から半袖ジャージに長袖インナーを着用しており、これ自体は問題なかった。
しかし今回は、バイエルンのGKが事後的にペナルティを受ける可能性がある。彼の服装は実質的にFIFA規定に違反していたからだ。規定では、ユニフォームの下に下着を着用するのは認められるものの、いくつかの条件を満たす必要がある。
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審判は通常、服装を確認しなければならない
外から見えている下着には、クラブ、協会、スポンサーのロゴを入れてはならず、ユニフォームのメインカラーと同色でなければならない。したがってノイアーは、白いシャツではなく、緑とターコイズのユニフォームに合わせた同色シャツを着るべきだった。
通常、審判が服装を確認するが、モロッコのジャラル・ジャイェド主審からは指示が出ず、2014年優勝者は試合を中断されずにプレーした。
試合前、ノイアーは長袖GKユニフォームを着ていたが、袖を切り落とした。FIFAが措置を講じるかは不明だ。
ドイツは開幕戦でキュラソーに圧勝し、グループEの首位で初戦を終えた。来週土曜にはコートジボワール、最終戦ではエクアドルと対戦する。