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Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

FIFAから処分が下されるのか？ ワールドカップ初戦のキュラソー戦で、マヌエル・ノイアーが異例のルール違反を犯した

ワールドカップ
マヌエル・ノイアー
ドイツ 対 キュラソー島
ドイツ
キュラソー島

奇妙なルール違反で、ドイツ代表に復帰したマヌエル・ノイアーは思わぬ注目を浴びた。

ワールドカップ開幕戦のキュラソー戦は7－1（前半3－1）の大勝。40歳の選手は相手の攻撃が少なかったため、ノイアーに目立つ機会はなく、むしろそのユニフォームが話題になった。

  • スタジアムでもテレビ中継でも、ドイツ代表のエースが緑とターコイズ色の半袖DFBユニフォームの下に白い長袖シャツを着ているのは明らかなかった。

    ノイアーは以前から半袖ジャージに長袖インナーを着用しており、これ自体は問題なかった。

    しかし今回は、バイエルンのGKが事後的にペナルティを受ける可能性がある。彼の服装は実質的にFIFA規定に違反していたからだ。規定では、ユニフォームの下に下着を着用するのは認められるものの、いくつかの条件を満たす必要がある。

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  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    審判は通常、服装を確認しなければならない

    外から見えている下着には、クラブ、協会、スポンサーのロゴを入れてはならず、ユニフォームのメインカラーと同色でなければならない。したがってノイアーは、白いシャツではなく、緑とターコイズのユニフォームに合わせた同色シャツを着るべきだった。

    通常、審判が服装を確認するが、モロッコのジャラル・ジャイェド主審からは指示が出ず、2014年優勝者は試合を中断されずにプレーした。

    試合前、ノイアーは長袖GKユニフォームを着ていたが、袖を切り落とした。FIFAが措置を講じるかは不明だ。

    ドイツは開幕戦でキュラソーに圧勝し、グループEの首位で初戦を終えた。来週土曜にはコートジボワール、最終戦ではエクアドルと対戦する。

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