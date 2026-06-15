FIFAから処分が下されるのか？ ワールドカップ初戦のキュラソー戦で、マヌエル・ノイアーが異例のルール違反を犯した

スタジアムでもテレビ中継でも、ドイツ代表のエースが緑とターコイズ色の半袖DFBユニフォームの下に白い長袖シャツを着ているのは明らかなかった。

ノイアーは以前から半袖ジャージに長袖インナーを着用しており、これ自体は問題なかった。

しかし今回は、バイエルンのGKが事後的にペナルティを受ける可能性がある。彼の服装は実質的にFIFA規定に違反していたからだ。規定では、ユニフォームの下に下着を着用するのは認められるものの、いくつかの条件を満たす必要がある。