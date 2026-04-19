試合終了のホイッスルが鳴っても、バイエルンの選手たちは控えめに喜んだ。35回目のブンデスリーガ優勝でも、まだ今シーズンにタイトル争いが残っているからだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
FCB、優勝トロフィーなしでブンデスリーガ35度目の優勝を祝う：バイエルンがまたしても快挙を達成
- AFP
その後、選手とスタッフに優勝記念シャツが配られた。白いシャツには、バイエルンの伝統的な赤白ストライプのユニフォームを着たカカドゥが描かれており、トロフィーを抱えていた。 「35」も「ドイツ王者」も「フォーエバー・ナンバー1」も、説明は一切なし。
説明は不要だ。昨季の5月を覚えているバイエルン選手やファンなら、誰もが分かるインサイダー・ジョークだからだ。やがて本物のカカドゥも再登場。レオン・ゴレツカが、ヴィンセント・コンパニーとの初優勝祝賀会以来、クラブの定番となった磁器のカカドゥを披露した。
- Getty
FCB：優勝カップはなかったが、特別なトロフィーを獲得した。
FCBファンでない方やAIによる情報過多で記憶力が低下している方のために。2025年5月10日の優勝祝賀会で、ヴィンセント・コンパニー監督は選手を笑わせるため、突然白い磁器のオウムを表彰台に置いた。
その後、この鳥は前週、選手たちが高級レストラン「ケーファー」から持ち出したことが判明。彼らはバーカウンターでライバル・レバークーゼンがフライブルクと2－2で引き分け、優勝が確定した瞬間を祝った。誰かが鳥を連れ帰り、以来、チームのお守りとなっている。 「ケーファー」オーナーのミヒャエル・ケーファー氏は、この1000ユーロ以上の鳥をチームに贈り、クラブワールドカップの会場にも持ち込まれた。
当時スーツケースにしまわれていたカカドゥが、今回再び大舞台に登場した。バイエルンの思惑通りなら、これが今シーズン最後になることはないだろう。