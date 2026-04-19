FCBファンでない方やAIによる情報過多で記憶力が低下している方のために。2025年5月10日の優勝祝賀会で、ヴィンセント・コンパニー監督は選手を笑わせるため、突然白い磁器のオウムを表彰台に置いた。

その後、この鳥は前週、選手たちが高級レストラン「ケーファー」から持ち出したことが判明。彼らはバーカウンターでライバル・レバークーゼンがフライブルクと2－2で引き分け、優勝が確定した瞬間を祝った。誰かが鳥を連れ帰り、以来、チームのお守りとなっている。 「ケーファー」オーナーのミヒャエル・ケーファー氏は、この1000ユーロ以上の鳥をチームに贈り、クラブワールドカップの会場にも持ち込まれた。

当時スーツケースにしまわれていたカカドゥが、今回再び大舞台に登場した。バイエルンの思惑通りなら、これが今シーズン最後になることはないだろう。