FCBが診断結果を発表：バイエルン・ミュンヘンの万能選手が、PSGとのチャンピオンズリーグ第1戦を怪我で欠場。

ゲレイロはレギュラーではないため、彼の離脱はバイエルンにとって大きな損失ではない。しかし、早期に復帰すればシーズン終盤のローテーションで重要な役割を果たす可能性がある。彼は直近4試合で連続先発しており、残る3節でも先発していたかもしれない。 ただしチャンピオンズリーグのレアル・マドリードとの準々決勝2試合では出場機会がなかった。

2023年にドルトムントから加入し、今季限りで契約満了となる彼は、3月末に延長なしが発表され、今夏フリーで移籍できる。ポルトガル代表65試合の経験を持つ彼の次なる舞台は未定で、ユヴェントスやベンフィカが候補に挙げられる。

今季はベンチスタートが多かったものの、出場機会はあった。通算27試合で6得点3アシストを記録している。