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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

FCBが診断結果を発表：バイエルン・ミュンヘンの万能選手が、PSGとのチャンピオンズリーグ第1戦を怪我で欠場。

チャンピオンズ リーグ
1. FSV マインツ 05 対 バイエルン
バイエルン
ブンデスリーガ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
ラファエル・ゲレイロ

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督（40）は、負傷したラファエル・ゲレイロ（32）を「当面」起用できない。

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦（火曜21時、パリ・サンジェルマン戦）を2日後に控えた同クラブは、こう発表した。

  • バイエルンは日曜日、ゲレイロが土曜日のFSVマインツ05戦（4-3）で「左太ももの裏側に軽度の筋断裂を負った」と発表した。

    離脱期間は不明だが、火曜日のPSGとの第1戦は欠場が確定した。

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  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    ラファエル・ゲレイロは今シーズン限りでFCバイエルンを退団する。

    ゲレイロはレギュラーではないため、彼の離脱はバイエルンにとって大きな損失ではない。しかし、早期に復帰すればシーズン終盤のローテーションで重要な役割を果たす可能性がある。彼は直近4試合で連続先発しており、残る3節でも先発していたかもしれない。 ただしチャンピオンズリーグのレアル・マドリードとの準々決勝2試合では出場機会がなかった。

    2023年にドルトムントから加入し、今季限りで契約満了となる彼は、3月末に延長なしが発表され、今夏フリーで移籍できる。ポルトガル代表65試合の経験を持つ彼の次なる舞台は未定で、ユヴェントスやベンフィカが候補に挙げられる。

    今季はベンチスタートが多かったものの、出場機会はあった。通算27試合で6得点3アシストを記録している。

  • ラファエル・ゲレイロ：FCバイエルンでの成績

    シーズン

    出場

    得点

    アシスト

    2023/24

    28

    3

    2

    2024/25

    38

    5

    3

    2025/26

    27

    6

    3


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