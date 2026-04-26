チャンピオンズリーグ準決勝第1戦（火曜21時、パリ・サンジェルマン戦）を2日後に控えた同クラブは、こう発表した。
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FCBが診断結果を発表：バイエルン・ミュンヘンの万能選手が、PSGとのチャンピオンズリーグ第1戦を怪我で欠場。
バイエルンは日曜日、ゲレイロが土曜日のFSVマインツ05戦（4-3）で「左太ももの裏側に軽度の筋断裂を負った」と発表した。
離脱期間は不明だが、火曜日のPSGとの第1戦は欠場が確定した。
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ラファエル・ゲレイロは今シーズン限りでFCバイエルンを退団する。
ゲレイロはレギュラーではないため、彼の離脱はバイエルンにとって大きな損失ではない。しかし、早期に復帰すればシーズン終盤のローテーションで重要な役割を果たす可能性がある。彼は直近4試合で連続先発しており、残る3節でも先発していたかもしれない。 ただしチャンピオンズリーグのレアル・マドリードとの準々決勝2試合では出場機会がなかった。
2023年にドルトムントから加入し、今季限りで契約満了となる彼は、3月末に延長なしが発表され、今夏フリーで移籍できる。ポルトガル代表65試合の経験を持つ彼の次なる舞台は未定で、ユヴェントスやベンフィカが候補に挙げられる。
今季はベンチスタートが多かったものの、出場機会はあった。通算27試合で6得点3アシストを記録している。
ラファエル・ゲレイロ：FCバイエルンでの成績
シーズン
出場
得点
アシスト
2023/24
28
3
2
2024/25
38
5
3
2025/26
27
6
3