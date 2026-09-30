このポルトガルの強豪クラブは、守備陣で相次いだコンディション面の問題を受け、市場に動かざるを得なくなった。ネウエン・ペレスは慢性的なフィジカル面の問題に苦しんでおり、9月上旬に行われたマンチェスター・シティ戦で一時的に復帰したものの、再び戦列を離れている。これにより、守備の中央でファリオーリが使える選択肢は限られ、クラブは即戦力の解決策を求めてフリーエージェント市場に目を向けることになった。

スモーリングは、すぐに先発イレブンに入れる完成された代役という条件に合致する。サウジアラビアでの期間中も継続して起用され、28試合に出場。厳しいシーズンを戦い抜くために必要な耐久性を、いまなお備えていることを示していた。その加入は、クラブのメディカルスタッフの管理下でペレスが回復を続ける間、ポルトがあらゆる戦線で競争力を維持するための戦術的必要性とみなされている。