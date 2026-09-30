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FCポルト、元マンチェスター・ユナイテッドとローマのDFクリス・スモーリングを驚きのフリー移籍で獲得へ
ドラゴンはベテラン加入へ প্রস্তু備整う
ポルトはスモーリングをエスタディオ・ド・ドラゴンに迎える驚きの契約成立に近づいている。『A Bola』が報じた。36歳のセンターバックは、最近アル・ファイハでのサウジ・プロリーグでのプレーを終えており、今季終了までの短期契約にサインする見込みだという。報道によれば、このベテランDFは契約書にサインする前のメディカルチェックを受けるため、すでに現地入りしている。
この動きは、チームに厚みとリーダーシップを加える補強を模索していたフランチェスコ・ファリオーリ監督にとって大きな追い風となる。スモーリングはイングランド代表として31試合に出場し、2014年ワールドカップとEURO2016の両大会で母国を代表しており、ポルトガルにトップレベルでの豊富な経験をもたらす。
- AFP
守備陣の危機への対応
このポルトガルの強豪クラブは、守備陣で相次いだコンディション面の問題を受け、市場に動かざるを得なくなった。ネウエン・ペレスは慢性的なフィジカル面の問題に苦しんでおり、9月上旬に行われたマンチェスター・シティ戦で一時的に復帰したものの、再び戦列を離れている。これにより、守備の中央でファリオーリが使える選択肢は限られ、クラブは即戦力の解決策を求めてフリーエージェント市場に目を向けることになった。
スモーリングは、すぐに先発イレブンに入れる完成された代役という条件に合致する。サウジアラビアでの期間中も継続して起用され、28試合に出場。厳しいシーズンを戦い抜くために必要な耐久性を、いまなお備えていることを示していた。その加入は、クラブのメディカルスタッフの管理下でペレスが回復を続ける間、ポルトがあらゆる戦線で競争力を維持するための戦術的必要性とみなされている。
エリートレベルの経験に彩られたキャリア
スモーリングは、マンチェスター・ユナイテッドでの10年にわたる在籍で最もよく知られており、その間にプレミアリーグを2度制し、複数の監督の下で信頼できる存在として地位を確立した。その後はイタリアでローマの一員として見事な再生を遂げ、初開催となったUEFAヨーロッパカンファレンスリーグを制した。キャリアを通じてジョゼ・モウリーニョと密接に仕事をしてきた彼は、ポルトガル人指揮官が自分を信頼してくれ、ピッチ上でどんな障害も乗り越えられると感じられるメンタリティーを築く助けになったと語っている。
これまでスモーリングは、自身の急速な出世への驚きについてたびたび語ってきた。以前には「プランDですらなかった。自分の中ではすべて決まっていた。Aレベルはすでに取得していたし、それでもプレーは続けたかったから、レスター近郊の別のノンリーグクラブを探していた」と認めている。
- AFP
ファリオーリが戦術的な柔軟性を手にする
元ユナイテッドのスターの加入により、ファリオーリは過密日程の中で戦力をローテーションさせるというぜいたくな選択肢を得ることになる。この契約はまもなく発表される見込みで、イタリア人指揮官はプレッシャーのかかる試合で頼ることのできる実績十分の勝者を手にすることになる。ポルトの経営陣は市場で積極的に動いており、最近では会長アンドレ・ビラス＝ボアスから補強戦略を称賛されていた。そして、実績ある代表経験者をフリーで獲得することは、現在のクラブの方針とも一致している。
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