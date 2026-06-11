一方、「Fussballtransfers」は、レアルとシルバの合意がすでに成立していると報じている。ポルトガル代表のシルバは、水曜日に控えるコンゴ民主共和国とのワールドカップ開幕戦に向けて代表チームと準備を進めており、マドリードのオファーを受け入れたとされる。

同メディアは、移籍の背景にはモウリーニョの存在があると指摘。両者は代理人がジョルジェ・メンデス氏であるため交渉はスムーズに進んだという。

シルバはマンチェスター・シティでの9年間を終え、移籍金なしで退団。当初は古巣ベンフィカやバルセロナが有力とされたが、バルサを「夢のクラブ」と語っていた彼が、結果的に宿敵レアルへ加入する見込みだ。 数日前までカタルーニャのラジオ局RAC1は、バルセロナとシルバの交渉が最終段階と伝えていた。

6月初旬、チリとの親善試合（2-1）後に移籍の可能性を問われたシルバは「まだどこに行くか分からない。バルセロナは選択肢の一つだが、決断していない」と語った。