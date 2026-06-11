複数の報道によると、MFベルナルド・シルバはレアル・マドリードへ移籍する見込みだ。マンチェスター・シティとの契約は昨シーズンで満了したため、移籍金は発生しない。
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FCバルセロナ、土壇場で先を越されたか？レアル・マドリードがバルサから世界的なスター選手を引き抜いた模様
移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードはシルバとの交渉が最終段階にある。選手側には正式オファーが提示されており、ジョゼ・モウリーニョ監督が移籍実現に強く働きかけている。モウリーニョ監督のレアル復帰は木曜日に正式決定した。
ベンフィカ・リスボンとの契約は2027年までだったが、レアルは1500万ユーロの違約金を支払い、モウリーニョを再招聘した。
シルバは再建するレアルで中心選手となる見込みで、バルセロナやアトレティコを退けて獲得できるとクラブは自信を持っている。
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ベルナルド・シルバ：バルセロナではなくレアル・マドリードか？
一方、「Fussballtransfers」は、レアルとシルバの合意がすでに成立していると報じている。ポルトガル代表のシルバは、水曜日に控えるコンゴ民主共和国とのワールドカップ開幕戦に向けて代表チームと準備を進めており、マドリードのオファーを受け入れたとされる。
同メディアは、移籍の背景にはモウリーニョの存在があると指摘。両者は代理人がジョルジェ・メンデス氏であるため交渉はスムーズに進んだという。
シルバはマンチェスター・シティでの9年間を終え、移籍金なしで退団。当初は古巣ベンフィカやバルセロナが有力とされたが、バルサを「夢のクラブ」と語っていた彼が、結果的に宿敵レアルへ加入する見込みだ。 数日前までカタルーニャのラジオ局RAC1は、バルセロナとシルバの交渉が最終段階と伝えていた。
6月初旬、チリとの親善試合（2-1）後に移籍の可能性を問われたシルバは「まだどこに行くか分からない。バルセロナは選択肢の一つだが、決断していない」と語った。
レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョ監督の下で再び成功を収めるか？
2シーズン連続無冠に終わったレアル・マドリードは、モウリーニョ監督を招聘し、復活を狙う。昨夏就任したシャビ・アロンソ前監督は、ヴィニシウス・ジュニアらとの不和で半年余りで退任した。
後任のアルバロ・アルベロアもシーズン終了で退任した。
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ベルナルド・シルバ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
53
ゴール
3
アシスト
5