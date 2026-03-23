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FCバルセロナの大きな弱点：ハンス・フリックはブンデスリーガで動きを見せるか？
この左サイドバックが、スペインの首位チームへの移籍候補として取り沙汰されるのは今回が初めてではない。 グリマルドはレバークーゼンとの契約が2027年まで残っているものの、契約書にはスペインのクラブにのみ適用される移籍条項が盛り込まれていると報じられている。それによると、彼は推定2000万ユーロで母国へ復帰できる可能性があり、同様に獲得に関心を示しているとされるバイエルン・ミュンヘンは、おそらくそれ以上の金額を支払うことになるだろう。
最新の報道によると、バルサは左サイドバックの補強を急務と見ている。アレハンドロ・バルデは度重なる怪我に悩まされており、直近の数試合で代役を務めたジョアン・カンセロも、必ずしも十分なパフォーマンスを見せられていない。
カンセロは冬の移籍市場においてハンス・フリック監督が望んでいた補強候補と見なされていたが、アル・ヒラルからのレンタル移籍に過ぎない。彼の長期的な将来は不透明だ。
- Getty Images Sport
グリマルドはラ・マシアで育成された
グリマルドが最近、ドイツでの契約を更新する意思がないことを明らかにしていたため、バルサはこうした状況下で、この30歳の選手をわずか1500万ユーロで獲得できる可能性に期待を寄せている。選手としてのキャリアも成熟期にあることから、カタルーニャのクラブは年俸面でもあまり多額の支出を強いられないことを期待していると報じられている。
とりわけ、グリマルド自身も、いつかFCバルセロナでプレーすることを「目標」だと語っていたからだ。 「僕はラ・マシアで育った。そこ（バルセロナ、編集部注）は、選手としても人間としても成長させてくれたクラブだ。子供の頃からプレーしたいと思っていたクラブなんだ」と、彼は約1年前にカタルーニャの新聞『エル・ペリオディコ』のインタビューで語っていた。
バレンシア出身の彼は、ユース時代をバルサの育成機関「ラ・マシア」で8年間過ごした後、20歳でベンフィカ・リスボンに移籍した。2016年から2023年まで同クラブでプレーし、それ以来グリマルドはレバークーゼンでプレーしている。
レバークーゼンでは、公式戦137試合に出場し、これまでに28ゴール、44アシストを記録している。2023/2024シーズンのダブル制覇を果たした際、この技巧派選手は、当時の名将シャビ・アロンソ率いるチームの不可欠な戦力であった。
アレハンドロ・グリマルド：2025/2026シーズンの成績
ゲーム 38 出場時間 3,318 得点 12 アシスト 11 イエローカード 7 レッドカード -