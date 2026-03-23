FCバルセロナの大きな弱点：ハンス・フリックはブンデスリーガで動きを見せるか？

この左サイドバックが、スペインの首位チームへの移籍候補として取り沙汰されるのは今回が初めてではない。 グリマルドはレバークーゼンとの契約が2027年まで残っているものの、契約書にはスペインのクラブにのみ適用される移籍条項が盛り込まれていると報じられている。それによると、彼は推定2000万ユーロで母国へ復帰できる可能性があり、同様に獲得に関心を示しているとされるバイエルン・ミュンヘンは、おそらくそれ以上の金額を支払うことになるだろう。

最新の報道によると、バルサは左サイドバックの補強を急務と見ている。アレハンドロ・バルデは度重なる怪我に悩まされており、直近の数試合で代役を務めたジョアン・カンセロも、必ずしも十分なパフォーマンスを見せられていない。

カンセロは冬の移籍市場においてハンス・フリック監督が望んでいた補強候補と見なされていたが、アル・ヒラルからのレンタル移籍に過ぎない。彼の長期的な将来は不透明だ。