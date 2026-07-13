FCバルセロナのスター選手をターゲットに：FCバイエルンが選手の周辺関係者と接触

『Sport』誌によると、クンデの第一希望はFCバルセロナだ。昨夏、2027年までの契約を2030年まで3年延長した。主ポジションは右サイドバックだが、センターバックもできる。

ボルドー下部で育ち、2019年に3500万ユーロでセビージャへ移籍。2020年のEL制覇に貢献した。2022年には5000万ユーロでバルセロナへ移籍し、リーグ3回、コパ・デル・レイ1回優勝している。

米国、メキシコ、カナダで開催されたW杯ではフランス代表として全6試合に先発。火曜日の準決勝では欧州王者スペインと対戦する。