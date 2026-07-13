スペイン紙『スポルト』によると、FCバイエルン・ミュンヘンはフランス代表選手の周辺関係者と接触。同選手の現状と、バルセロナからバイエルンへの移籍意向を確認するのが目的だ。
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翻訳者：
FCバルセロナのスター選手をターゲットに：FCバイエルンが選手の周辺関係者と接触
『ビルト』紙によると、バイエルン・ミュンヘンは、バルセロナのハンス・フリック監督の下でも、ディディエ・デシャン率いるフランス代表でもレギュラーの27歳選手に関心を示している。 ただ、イスマイル・サバリとナサニエル・ブラウン獲得に約1億ユーロを費やしたため、さらにトップ選手を加えるには選手売却が必須という。
放出候補にはサシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサ、ジョアン・パルヒーニャらが挙げられている。
- IMAGO / APL
ジュール・クンデ、バルサとの契約を2030年まで延長
『Sport』誌によると、クンデの第一希望はFCバルセロナだ。昨夏、2027年までの契約を2030年まで3年延長した。主ポジションは右サイドバックだが、センターバックもできる。
ボルドー下部で育ち、2019年に3500万ユーロでセビージャへ移籍。2020年のEL制覇に貢献した。2022年には5000万ユーロでバルセロナへ移籍し、リーグ3回、コパ・デル・レイ1回優勝している。
米国、メキシコ、カナダで開催されたW杯ではフランス代表として全6試合に先発。火曜日の準決勝では欧州王者スペインと対戦する。
ジュール・クンデ：経歴と主要統計
チーム
試合
ゴール
アシスト
FCバルセロナ
188
10
22
セビージャFC
133
9
3
ジロンダン・ボルドー
70
4
1
フランス
54
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