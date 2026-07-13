Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
kounde yamal barcelonagetty

翻訳者：

FCバルセロナのスター選手をターゲットに：FCバイエルンが選手の周辺関係者と接触

ブンデスリーガ
バイエルン
移籍情報
ジュール・クンデ
バルセロナ
ラ・リーガ

ミュンヘンのクラブがジュール・クンデの獲得に興味があると報じられ、その噂に新たな材料が加わった。

スペイン紙『スポルト』によると、FCバイエルン・ミュンヘンはフランス代表選手の周辺関係者と接触。同選手の現状と、バルセロナからバイエルンへの移籍意向を確認するのが目的だ。

  • ビルト』紙によると、バイエルン・ミュンヘンは、バルセロナのハンス・フリック監督の下でも、ディディエ・デシャン率いるフランス代表でもレギュラーの27歳選手に関心を示している。 ただ、イスマイル・サバリとナサニエル・ブラウン獲得に約1億ユーロを費やしたため、さらにトップ選手を加えるには選手売却が必須という。

    放出候補にはサシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサ、ジョアン・パルヒーニャらが挙げられている。

    • 広告
  • Kounde & DembeleIMAGO / APL

    ジュール・クンデ、バルサとの契約を2030年まで延長

    『Sport』誌によると、クンデの第一希望はFCバルセロナだ。昨夏、2027年までの契約を2030年まで3年延長した。主ポジションは右サイドバックだが、センターバックもできる。

    ボルドー下部で育ち、2019年に3500万ユーロでセビージャへ移籍。2020年のEL制覇に貢献した。2022年には5000万ユーロでバルセロナへ移籍し、リーグ3回、コパ・デル・レイ1回優勝している。

    米国、メキシコ、カナダで開催されたW杯ではフランス代表として全6試合に先発。火曜日の準決勝では欧州王者スペインと対戦する。

  • ジュール・クンデ：経歴と主要統計

    チーム

    試合

    ゴール

    アシスト

    FCバルセロナ

    188

    10

    22

    セビージャFC

    133

    9

    3

    ジロンダン・ボルドー

    70

    4

    1

    フランス

    54

    -

    -


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
CEエウロパ crest
CEエウロパ
CEE
クラブ親善試合
ヴェーエンヴィースバーデン crest
ヴェーエンヴィースバーデン
SVW
バイエルン crest
バイエルン
FCB