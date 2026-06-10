ここ数週間、バストーニのバルセロナ移籍が噂されていた。特にハンス・フリック監督が獲得を望んでいたが、移籍は実現しない見込みだ。

水曜朝、インテル首脳と会談したバストーニの代理人ティンティ氏が明かした。