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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

FCバルセロナに打撃：ハンス・フリック監督が獲得を希望する選手が「残留を希望している」

ラ・リーガ
バルセロナ
アレッサンドロ・バストーニ
ハンジ・フリック
インテル
セリエ A

インテル・ミラノのアレッサンドロ・バストーニは、バルセロナ監督ハンス・フリックが獲得を望むと報じられている。だが、代理人は彼がネラッズーリに残ると断言した。

ここ数週間、バストーニのバルセロナ移籍が噂されていた。特にハンス・フリック監督が獲得を望んでいたが、移籍は実現しない見込みだ。 

水曜朝、インテル首脳と会談したバストーニの代理人ティンティ氏が明かした。 

  • ティンティはスカイ・スポーツ・イタリアに「我々はバストーニについて話すために集まったわけではない」と語った。彼は「バストーニはインテルの選手で、まだ2年契約が残っている。彼はインテルで幸せで、契約を全うしたいと考えている。これまで何の問題もなかった」と強調した。 

    さらに「彼は間違いなくインテルに残りたい」と強調した。そのうえで「バストーニのような選手は常にトップクラブから注目されるが、今はその話ではない。将来何が起こるかは分からないが、今はここでとても幸せだ」と語り、将来的な移籍の可能性は完全に否定しなかった。 

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  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    ワールドカップ予選敗退のスケープゴートとなったバストーニ

    バルセロナは、パウ・クバルシと長期的にコンビを組めるセンターバックを依然として探している。27歳のバストーニは必要な国際経験を備え、トップレベルで数年プレーできる。 

    インテルは2018年、アタランタに4000万ユーロを支払いバストーニを獲得。2018/19シーズンはパルマへレンタル移籍していた。 

    イタリア代表では43試合に出場。しかしW杯予選プレーオフのボスニア戦で退場し、チームを苦境に陥れた。 イタリアはPK戦の末に敗れ、本大会を観戦する側となった。 

  • 2025/26シーズンのアレッサンドロ・バストーニの成績：

    ゲーム： 40
    出場時間： 3197
    得点: 2
    アシスト： 6