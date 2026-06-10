ここ数週間、バストーニのバルセロナ移籍が噂されていた。特にハンス・フリック監督が獲得を望んでいたが、移籍は実現しない見込みだ。
水曜朝、インテル首脳と会談したバストーニの代理人ティンティ氏が明かした。
ここ数週間、バストーニのバルセロナ移籍が噂されていた。特にハンス・フリック監督が獲得を望んでいたが、移籍は実現しない見込みだ。
水曜朝、インテル首脳と会談したバストーニの代理人ティンティ氏が明かした。
ティンティはスカイ・スポーツ・イタリアに「我々はバストーニについて話すために集まったわけではない」と語った。彼は「バストーニはインテルの選手で、まだ2年契約が残っている。彼はインテルで幸せで、契約を全うしたいと考えている。これまで何の問題もなかった」と強調した。
さらに「彼は間違いなくインテルに残りたい」と強調した。そのうえで「バストーニのような選手は常にトップクラブから注目されるが、今はその話ではない。将来何が起こるかは分からないが、今はここでとても幸せだ」と語り、将来的な移籍の可能性は完全に否定しなかった。
バルセロナは、パウ・クバルシと長期的にコンビを組めるセンターバックを依然として探している。27歳のバストーニは必要な国際経験を備え、トップレベルで数年プレーできる。
インテルは2018年、アタランタに4000万ユーロを支払いバストーニを獲得。2018/19シーズンはパルマへレンタル移籍していた。
イタリア代表では43試合に出場。しかしW杯予選プレーオフのボスニア戦で退場し、チームを苦境に陥れた。 イタリアはPK戦の末に敗れ、本大会を観戦する側となった。
|ゲーム：
|40
|出場時間：
|3197
|得点:
|2
|アシスト：
|6