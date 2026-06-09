FCバルセロナで才能ある選手をトッププレイヤーに育てた。バイエル・レバークーゼンの新監督カルレス・マルティネスは、シャビ・アロンソと多くの共通点を持ち、ペップ・グアルディオラを想起させる。

全体として見れば、このスペイン人は――良い意味で――サッカーに狂った人物だ。故郷では、几帳面な仕事ぶりのため、伝説的監督ペップ・グアルディオラに例えられることも多い。 スペイン紙『スポルト』は、42歳の彼についてこんなエピソードを紹介した。FCバルセロナU-14監督だったマルティネスは、結婚式で花嫁マリアを待たせた。式前に友人たちとサッカーをしたかったからだ。それでも結婚は成立した。「15年間、監督しかやってこなかった」と本人は笑う。 妻は『あなたにできるのはそれ（指導）だけ』と言う。その通りだ」とマルティネスは語った。

バイエル04スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは金曜の就任会見で「当初は意外な選択だった」と認めた。 それでも「マルティネスの経歴とバイエル04には共通点がある。彼には情熱と熱意と野心があり、若手を起用する勇気もある。フランスで多国籍なチームを率いた経験は、私たちにも当てはまる」と語った。

いずれにせよ、「バイエルのDNA」はスペイン式のプレースタイルと相性が良いとロルフェスは強調した。 「スポーツディレクターに就任した2018年、スペインとのつながりを探したのは自然な流れだった」とロルフェスは語る。過去20年間のスペインクラブの成功は「確かな理由がある」と結んだ。