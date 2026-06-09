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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

翻訳者：

FCバルセロナで才能ある選手をトッププレイヤーに育てた。バイエル・レバークーゼンの新監督カルレス・マルティネスは、シャビ・アロンソと多くの共通点を持ち、ペップ・グアルディオラを想起させる。

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バイエルは新監督カルレス・マルティネスを「1Bソリューション」と位置づけた。シャビ・アロンソとスタイルが似ており期待は高いが、彼は「ヴェルクセルフ」に最適な資質を持つ。

カルレス・マルティネスがレバークーゼンに加入すると、すぐシャビ・アロンソと比べられた。 両者の共通点が明瞭なため、ヴェルクセルフ（レヴァークーゼン）のファンが2022年に戻ったかのように感じるのも無理はない。その年、後にチェルシーFCを率いることになる彼がB04の指揮を執り、約2年半で前例のない成功を収めた。

両者はスペイン出身で、スペインの2大クラブで指導者キャリアをスタートさせた。アロンソはレアル・マドリードのユースでヘッドコーチを務め、マルティネスはエスパニョールを経てバルセロナの育成機関「ラ・マシア」でジュニアコーチを担当した。

  • 両監督に共通するのは、レバークーゼン就任前に目立った実績がなかったことだ。 アロンソは若くしてレアル・マドリードの監督候補と目されていたが、実際は苦戦し、トップチーム昇格ならず。その後レアル・ソシエダへ移籍しても、指揮したのはBチームだった。

    一方、マルティネスは2019年にバルセロナでの道が閉ざされた。クラブの組織改革で契約を打ち切られたのだ。その後2019～2022年はカタール・アル・ライヤンSCのU-19やクウェートU-20代表を率い、国際経験を積んだ。 2023年、彼は初めてクラブ監督に就任。FCトゥールーズで半年アシスタントコーチ兼戦術責任者を務め、国内カップ戦制覇に貢献した後、翌年夏に正式に監督となった。

    ヘッドコーチ1年目でリーグ・アンのクラブを10年ぶりの高順位に導き、2024/25、2025/26シーズンも着実にチームを進化させ9位に導いた。 それでも世間での知名度は低く、本命視されていたアンドニ・イラオラ監督がリヴァプールへ移籍したため、レバークーゼンでは「第2候補」にとどまった。

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    カルレス・マルティネスはカスパー・ユルマンの対極にある存在だ

    マルティネスの経歴を見ると、レバークーゼンにとって監督として適任である理由がいくつも浮かぶ。 昨季はカスパー・ユルマン監督の下、明確な戦術理念に欠け、安定して高いパフォーマンスを示す機会は少なかった。しかしマルティネス監督なら、アロンソ監督時代のように、明確で正確、無駄のない攻撃的サッカーを再び見られるだろう。

    42歳の彼は、ビルドアップを重視し、スペースを巧みに使い、適切なタイミングで加速する現代的なポゼッションサッカーを体現する。さらに、相手に応じて戦術を柔軟に変え、ボールを持たない時の組織的な守備も重視している。 レバークーゼンに定着している3バックも、トゥールーズ時代から採用しており熟知している。

    コミュニケーション面でも新鮮な風が吹く。冷静沈着で感情を表に出さないヒュルマンドに対し、マルティネスはピッチサイドで激しく身振り手を振り、明確な指示を送り続ける。その存在感は、チームのプレーを能動的に形成する「テンポメーカー」そのものだ。 若手指導でもそのオープンな人柄が表れ、バルサ時代にはガビ、フェルミン・ロペス、シャビ・シモンズ、アンス・ファティらを世界へ導いた。

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    カルレス・マルティネス？「妻は、それが僕に本当にできる唯一のことだと言っている」

    全体として見れば、このスペイン人は――良い意味で――サッカーに狂った人物だ。故郷では、几帳面な仕事ぶりのため、伝説的監督ペップ・グアルディオラに例えられることも多い。 スペイン紙『スポルト』は、42歳の彼についてこんなエピソードを紹介した。FCバルセロナU-14監督だったマルティネスは、結婚式で花嫁マリアを待たせた。式前に友人たちとサッカーをしたかったからだ。それでも結婚は成立した。「15年間、監督しかやってこなかった」と本人は笑う。 妻は『あなたにできるのはそれ（指導）だけ』と言う。その通りだ」とマルティネスは語った。

    バイエル04スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは金曜の就任会見で「当初は意外な選択だった」と認めた。 それでも「マルティネスの経歴とバイエル04には共通点がある。彼には情熱と熱意と野心があり、若手を起用する勇気もある。フランスで多国籍なチームを率いた経験は、私たちにも当てはまる」と語った。

    いずれにせよ、「バイエルのDNA」はスペイン式のプレースタイルと相性が良いとロルフェスは強調した。 「スポーツディレクターに就任した2018年、スペインとのつながりを探したのは自然な流れだった」とロルフェスは語る。過去20年間のスペインクラブの成功は「確かな理由がある」と結んだ。

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    手本となるのはシャビ・アロンソ？「きっと彼は僕に話しかけてくれると思う」

    バイエル・レバークーゼンでの指揮は、マルティネスにとってキャリア最大の試練だ。すでに別のスペイン人監督が、このクラブで「アイデア」をどう成功に導いたかを見せている。

    マルティネスは「シャビに電話するつもりだ。彼は話を聞いてくれるはずだ。彼は素晴らしい人間で、レバークーゼンのことを第一に考えている」と語った。同郷の彼は「スペイン人監督として成功する方法」をすでに示している。 レヴァークーゼンでバスク出身の彼が成し遂げたことは「素晴らしい」と語る。B04を再びブンデスリーガの頂点へ導きたい42歳は続ける。「ここは偉大なクラブだ。そのために全力で取り組むことが最も重要だ。そうすれば、最大限の結果が得られるだろう。」

    マルティネスにはその資質があるが、大きな期待ゆえのプレッシャーも無視できない。