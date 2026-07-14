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Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルン、移籍交渉で不利：マンチェスター・シティはW杯の神童に1億ユーロを支払うのか？

プレミアリーグ
アイユーブ・ブアディ
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マンチェスター・シティは、若き天才アユーブ・ブアディ獲得に多額の資金が必要だ。

The Athletic』によると、イングランドで10度優勝したクラブは、OSCリール所属の18歳 talento を獲得へ全力投球する。

  • リーグ・アンのクラブは、今夏にMFを獲得するクラブが適切な移籍金を払えば放出も検討する。

    リールが求める移籍金は1億ユーロと報じられており、スカイブルーズがその額を支払うかは不明だ。

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  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    マンチェスター・シティはエリオット・アンダーソン獲得に1億ユーロ以上を支払った。

    リールは、マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルが18歳の選手に興味を示していることから、移籍金上昇を狙って入札合戦を期待している。バイエルンはすでに撤退したと報じられている。

    シティは彼をすぐにトップチームで起用する方針で、リールへの再レンタルは予定していない。この点が移籍の障害になるかは不明だ。

    シティは今夏すでにエリオット・アンダーソンというトップクラスのMFを獲得。現在W杯でイングランド代表としてプレーする23歳には、1億4000万～1億5000万ユーロがノッティンガムに支払われたとされる。

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    アユーブ・ブアディは、ワールドカップでモロッコ代表のレギュラー選手だった

    ブアディは2021年からリールでプレーし、2023年にトップチーム昇格。18歳ながら公式戦通算約100試合に出場し、昨季は42試合に出場した。

    モロッコ代表でも2026年5月のデビュー以来、欠かせない存在だ。W杯ではフランスに敗れた準々決勝まで5試合に先発し、最終戦のハイチ戦のみ休養した。

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