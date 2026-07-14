FCバイエルン、移籍交渉で不利：マンチェスター・シティはW杯の神童に1億ユーロを支払うのか？

リールは、マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルが18歳の選手に興味を示していることから、移籍金上昇を狙って入札合戦を期待している。バイエルンはすでに撤退したと報じられている。

シティは彼をすぐにトップチームで起用する方針で、リールへの再レンタルは予定していない。この点が移籍の障害になるかは不明だ。

シティは今夏すでにエリオット・アンダーソンというトップクラスのMFを獲得。現在W杯でイングランド代表としてプレーする23歳には、1億4000万～1億5000万ユーロがノッティンガムに支払われたとされる。