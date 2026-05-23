FCバイエルンの最新ニュース：
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- ニュベルはバイエルンへの移籍で希望を叶えるか？
- 波乱の移籍が今もVfBシュトゥットガルトを苛立たせている。
FCバイエルンの最新ニュース：
FCバイエルンはインテル・ミラノのCBヤン・ビセック（25）の獲得に向け動きを活発化させている。ファブリツィオ・ロマーノによると、バイエルンはビセックを注視しているが、他にも候補がいるという。イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトは、インテルがビセックに4000万ユーロの移籍金を設定し、後釜としてサッスオーロのタリック・ムハレモヴィッチ（ユベントス育ち）をリストアップしていると報じた。
同紙によると、インテルはW杯招集外となったドイツ代表に4000万ユーロの値札を付け、後継候補に2人のDFを検討している。1人はユベントス育ちのサッスオーロ、タリク・ムハレモヴィッチ。 もう一人はウディネーゼのウマル・ソレトで、以前からインテル移籍が噂される。
ただ、フランチェスコ・アチェルビとマッテオ・ダルミアンの2人は今シーズン限りで退団する。アレッサンドロ・バストーニのバルセロナ移籍は破談となり、残留が濃厚だ。
代理人をジョヴァンニ・ブランキーニに変更したことで移籍報道に拍車がかかった。新シーズン序盤は苦戦したが、クリスティアン・チヴ監督の下でマヌエル・アカンジ、バストーニと構成する3バックに定着した。それでもインテルがムハレモヴィッチとソレトを獲得するには資金が必要だ。 同紙は、2029年まで契約があるビセックでも、移籍金を確保できれば放出も容認すると推測する。
バイエルンは右SBフェイエノールトのリードを最優先していたが、CBでも動きがある。ウパメカノとターは安泰だが、その背後には穴が生まれる可能性がある。
一方、金玟哉は以前から放出候補とされ、『キッカー』によると2500万ユーロで移籍が可能で、フェネルバフチェが交渉中という。伊藤洋輝も2年間の怪我で苦しみ、適切なオファーがあれば移籍が容認され、『tz』は移籍金を約2000万ユーロと伝える。
ビセックを獲得すれば、バイエルンは緊急時に右SBとしても起用できるため、一石二鳥となる。
左サイドでは、マンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオル獲得が実現した場合も同じ展開が考えられる。Sport1によると、クロアチア代表は今夏マンチェスターを去る方向で検討しており、バイエルン移籍にも前向きだという。
ただし、バイエルンはすでにウパメカノ、ター、デイヴィスを擁し、センターバックと左サイドバックは手厚い。デイヴィスのけがが懸念されるものの、ライマーとスタニシッチが代役として機能している。 さらに、フランクフルトのナサニエル・ブラウンも候補に挙げられている。
FCバイエルンのファンは、クラブとVfBシュトゥットガルトのカップ決勝戦のチケット代が法外だとし、ドイツサッカー連盟（DFB）を強く批判している。ファン団体「Club Nr. 12」は声明で、最も安いカテゴリーでも45ユーロは高すぎると指摘。UEFAの決勝と比べても依然として高額だと批判した。 しかも、その最安席は全169ブロック中わずか2ブロック分しかない。
その結果、大多数のファンには80、150、195ユーロの券しか残らず、45ユーロのカテゴリーは名ばかりだ。 45ユーロで「ファンカテゴリー」と呼ぶこと自体、皮肉だ」と声明は批判を強める。「社会的な受容を模索する協会が、一般ファンの現実からかけ離れていることを改めて示した。物価は上昇しても収入は追いついていない。」
さらに声明は、W杯の高額チケットを批判したDFBにも言及。「サッカーはアイデンティティと共同体を象徴し、一般層にも手頃であるべき」とDFB会長ノイエンドルフ氏が『ヴェルト・アム・ゾンターク』で語ったばかりだ。
「FIFAの高額チケットを批判したばかりのDFBが、国内ではまたも行動に移さなかった」とクラブ・ナンバー12は結んだ。
|日時
|試合
|大会
|5月23日
|FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
|DFBカップ
|7月25日
|SVヴェーエン・ヴィースバーデン対FCバイエルン（親善試合）
|親善試合
|8月4日
|済州SK FC－FCバイエルン
|親善試合
|8月7日
|FCバイエルン - アストン・ヴィラ
|親善試合
|8月15日
|FCバイエルン - RBライプツィヒ
|親善試合