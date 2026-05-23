FCバイエルンはインテル・ミラノのCBヤン・ビセック（25）の獲得に向け動きを活発化させている。ファブリツィオ・ロマーノによると、バイエルンはビセックを注視しているが、他にも候補がいるという。イタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトは、インテルがビセックに4000万ユーロの移籍金を設定し、後釜としてサッスオーロのタリック・ムハレモヴィッチ（ユベントス育ち）をリストアップしていると報じた。

同紙によると、インテルはW杯招集外となったドイツ代表に4000万ユーロの値札を付け、後継候補に2人のDFを検討している。1人はユベントス育ちのサッスオーロ、タリク・ムハレモヴィッチ。 もう一人はウディネーゼのウマル・ソレトで、以前からインテル移籍が噂される。

ただ、フランチェスコ・アチェルビとマッテオ・ダルミアンの2人は今シーズン限りで退団する。アレッサンドロ・バストーニのバルセロナ移籍は破談となり、残留が濃厚だ。

代理人をジョヴァンニ・ブランキーニに変更したことで移籍報道に拍車がかかった。新シーズン序盤は苦戦したが、クリスティアン・チヴ監督の下でマヌエル・アカンジ、バストーニと構成する3バックに定着した。それでもインテルがムハレモヴィッチとソレトを獲得するには資金が必要だ。 同紙は、2029年まで契約があるビセックでも、移籍金を確保できれば放出も容認すると推測する。

バイエルンは右SBフェイエノールトのリードを最優先していたが、CBでも動きがある。ウパメカノとターは安泰だが、その背後には穴が生まれる可能性がある。

一方、金玟哉は以前から放出候補とされ、『キッカー』によると2500万ユーロで移籍が可能で、フェネルバフチェが交渉中という。伊藤洋輝も2年間の怪我で苦しみ、適切なオファーがあれば移籍が容認され、『tz』は移籍金を約2000万ユーロと伝える。

ビセックを獲得すれば、バイエルンは緊急時に右SBとしても起用できるため、一石二鳥となる。

左サイドでは、マンチェスター・シティのヨスコ・グヴァルディオル獲得が実現した場合も同じ展開が考えられる。Sport1によると、クロアチア代表は今夏マンチェスターを去る方向で検討しており、バイエルン移籍にも前向きだという。

ただし、バイエルンはすでにウパメカノ、ター、デイヴィスを擁し、センターバックと左サイドバックは手厚い。デイヴィスのけがが懸念されるものの、ライマーとスタニシッチが代役として機能している。 さらに、フランクフルトのナサニエル・ブラウンも候補に挙げられている。