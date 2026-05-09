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FCバイエルン、最新ニュース＆移籍噂：巨額の契約解除条項！FCBが意外な移籍候補と接触か

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トマス・アラウホ
伊藤洋輝
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FCバイエルンは来季のチーム編成を開始し、現在あるセンターバックとの交渉を進めている。ドイツ最多優勝クラブの最新ニュースと噂。

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    FCバイエルン、ニュース：巨額の契約解除条項があるにもかかわらず！新たな移籍候補との交渉か？

    tz』紙によると、バイエルンはDFトマス・アラウホの周辺関係者と接触し、移籍の可能性を探っている。

    アラウホはセンターバックと右サイドバックをこなすため、コンラート・ライマーのライバルとなる可能性がある。バイエルンはすでにギヴァイロ・リードも候補に挙げている。

    ただし、アラウホはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万～1億ユーロと報じられている。チェルシーも以前関心を示した。

    バイエルンが巨額を投じるかは不透明だ。ドイツ誌『キッカー』は、左サイドやトップで使える攻撃的MFの補強が優先と伝えている。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンに関する噂も具体性を増している。

    ただし、キム・ミンジェと伊藤宏樹が退団すれば、CB補強は不可欠だ。

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    FCバイエルン、ニュースと噂：伊藤ヒルコは再びFCBを退団できるとの報道。

    tz紙によると、伊藤は不本意な2年間を過ごし、来夏に適切なオファーがあればバイエルンを去る可能性がある。

    伊藤は2024年夏、2350万ユーロの違約金でシュトゥットガルトからバイエルンへ移籍したが、デビューシーズンは失敗に終わった。26歳の彼はシーズン開幕直前に中足骨を骨折し、数か月間戦線離脱した。 その後6試合に出場したが、再び中足骨を骨折。

    完全復活したのは昨年11月で、今季は公式戦21試合に出場。シーズン終盤、リーグ優勝を決めたバイエルンがCL決勝進出を狙う時期には出場機会が増えた。

    CLノックアウトステージのレアル・マドリード戦とパリ・サンジェルマン戦では4試合ともベンチスタートだった。DFBポカールでも出場したのは試合終了間際のみだった。 

    バイエルンとの契約は2028年まで残っているが、移籍金2350万ユーロを回収するには、興味を示すクラブは少なくとも2000万ユーロを提示する必要があるだろう。

  • FCバイエルン：FCBの今後の試合

    日付試合大会
    5月9日（土）VfLヴォルフスブルク - FCバイエルンブンデスリーガ
    5月16日（土）FCバイエルン - 1.FCケルンブンデスリーガ
    5月23日（土）FCバイエルン - VfBシュトゥットガルトDFBポカール
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