『tz』紙によると、バイエルンはDFトマス・アラウホの周辺関係者と接触し、移籍の可能性を探っている。

アラウホはセンターバックと右サイドバックをこなすため、コンラート・ライマーのライバルとなる可能性がある。バイエルンはすでにギヴァイロ・リードも候補に挙げている。

ただし、アラウホはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万～1億ユーロと報じられている。チェルシーも以前関心を示した。

バイエルンが巨額を投じるかは不透明だ。ドイツ誌『キッカー』は、左サイドやトップで使える攻撃的MFの補強が優先と伝えている。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンに関する噂も具体性を増している。

ただし、キム・ミンジェと伊藤宏樹が退団すれば、CB補強は不可欠だ。