FCバイエルン、最新ニュース＆噂：驚きの大型移籍？9000万ユーロの男が移籍を強く希望と報じられる

ロタール・マテウスがバイエルンへのグヴァルディオル移籍の可能性に言及。クロアチア代表CBはマンC退団を望んでおり、今夏に動きが出るかもしれない。

スポーツ1によると、グヴァルディオルはマンチェスター・シティからの退団を強く希望し、ドイツ最多優勝クラブへの移籍も検討。彼はFCバイエルンの「大ファン」で、RBライプツィヒからシティへ移籍する前からミュンヘンのクラブに興味を持っていたという。

ただし、実現には課題がある。バイエルンはすでにダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターを擁し、ヨシップ・スタニシッチもセンターバックを務められる。

伊藤とキム・ミンジェは放出候補だが、右SBと左WGが優先順位だ。理想は、ケインのバックアップ兼ディアスに挑戦できる攻撃的選手で、アンソニー・ゴードンが最有力と報じられている。

最優先はニューカッスルのアンソニー・ゴードンで、アタランタのシャルル・デ・ケテラールも候補に浮上している。右SBにはフェイエノールトのギヴァイロ・リードの名前が挙がる。

いずれも移籍金は高額だ。 グヴァルディオルは2023年、9000万ユーロでライプツィヒからマンチェスター・シティへ移籍し、2028年までの契約が残っている。ペップ・グアルディオラ監督の下でセンターバックと左サイドバックの両方で起用されている。

この汎用性と左利きという特長はバイエルンにとって魅力的に映る。内部ではアルフォンソ・デイヴィスに不安があるともされる。 2025年3月の前十字靭帯断裂と軟骨損傷以来、本来の調子を取り戻せていない。直近3か月で3度目の筋肉損傷もあり、母国開催のワールドカップ出場が危ぶまれる。後継候補にはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンが挙げられる。

グヴァルディオルも今季脛骨骨折で長期離脱し、代表入りはギリギリだった。それでもクロアチア代表に選ばれ、守備の要として期待される。

現時点では、選手にもバイエルンにも移籍の必要性は低い。バイエルンが伊藤、キム、さらにデイヴィスまで放出すれば、状況は変わるかもしれない。

シティではグアルディオラ監督の下、健康なら常にレギュラーだった。夏にエンツォ・マレスカが後任になっても、状況が変わるかは不透明だ。