FCバイエルン、最新ニュース＆噂：驚きの大型移籍？9000万ユーロの男が移籍を強く希望と報じられる

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ロタール・マテウスがバイエルンへのグヴァルディオル移籍の可能性に言及。クロアチア代表CBはマンC退団を望んでおり、今夏に動きが出るかもしれない。
スポーツ1によると、グヴァルディオルはマンチェスター・シティからの退団を強く希望し、ドイツ最多優勝クラブへの移籍も検討。彼はFCバイエルンの「大ファン」で、RBライプツィヒからシティへ移籍する前からミュンヘンのクラブに興味を持っていたという。
ただし、実現には課題がある。バイエルンはすでにダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターを擁し、ヨシップ・スタニシッチもセンターバックを務められる。
伊藤とキム・ミンジェは放出候補だが、右SBと左WGが優先順位だ。理想は、ケインのバックアップ兼ディアスに挑戦できる攻撃的選手で、アンソニー・ゴードンが最有力と報じられている。
最優先はニューカッスルのアンソニー・ゴードンで、アタランタのシャルル・デ・ケテラールも候補に浮上している。右SBにはフェイエノールトのギヴァイロ・リードの名前が挙がる。
いずれも移籍金は高額だ。 グヴァルディオルは2023年、9000万ユーロでライプツィヒからマンチェスター・シティへ移籍し、2028年までの契約が残っている。ペップ・グアルディオラ監督の下でセンターバックと左サイドバックの両方で起用されている。
この汎用性と左利きという特長はバイエルンにとって魅力的に映る。内部ではアルフォンソ・デイヴィスに不安があるともされる。 2025年3月の前十字靭帯断裂と軟骨損傷以来、本来の調子を取り戻せていない。直近3か月で3度目の筋肉損傷もあり、母国開催のワールドカップ出場が危ぶまれる。後継候補にはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンが挙げられる。
グヴァルディオルも今季脛骨骨折で長期離脱し、代表入りはギリギリだった。それでもクロアチア代表に選ばれ、守備の要として期待される。
現時点では、選手にもバイエルンにも移籍の必要性は低い。バイエルンが伊藤、キム、さらにデイヴィスまで放出すれば、状況は変わるかもしれない。
シティではグアルディオラ監督の下、健康なら常にレギュラーだった。夏にエンツォ・マレスカが後任になっても、状況が変わるかは不透明だ。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、旧知の仲であるFCリーフェリングのベルンハルト・ゼオンブフナーにバイエルン加入を打診している。地元紙『tz』によると、フロイントは彼をユースとトップチームの架け橋にしたい考えだ。
ゼオンブフナーはフロイントの退任後、RBザルツブルクのスポーツディレクターを務め、現在は2部リーグのFCリーフェリングで同職に就いている。バイエルンとはすでに合意しており、RBザルツブルクの承認待ちだ。
ドイツ代表ジャマル・ムシアラの蝋人形が火曜日から公開された。除幕式で23歳のムシアラは「僕より髪型がイケてるね」と冗談を飛ばした。ロンドンで制作されたこの蝋人形は、今後ベルリンのマダム・タッソー館に展示され、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エムバペ、マヌエル・ノイアー、ヨシュア・キミッヒらの隣に並ぶ。
「そこに名を連ねられ誇りに思う。ふさわしい存在を示すため、さらに成果を挙げたい」と『Bild』紙に語った。像については「完璧で、まさに傑作だ」と絶賛した。
バイエルン・ミュンヘンの一員として、土曜20時（ARD・Sky放送）にベルリンで行われるVfBシュトゥットガルトとのカップ決勝でダブルタイトルを目指す。初出場に「期待は大きい。雰囲気は最高だと聞いた」
木曜日にはドイツ代表メンバーが発表され、6月11日～7月19日に米・墨・加で開催されるW杯も控えるが、「今は決勝に集中し、チームのために全力を尽くす」と語った。
（出典：Sport-Informations-Dienst）
|日時
|試合
|大会
|5月23日
|FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
|DFBカップ
|7月25日
|SVヴェーヘン・ヴィースバーデン対FCバイエルン（テストマッチ）
|親善試合
|8月4日
|済州SK FC－FCバイエルン
|親善試合
|8月7日
|FCバイエルン - アストン・ヴィラ
|親善試合
|8月15日
|FCバイエルン - RBライプツィヒ
|親善試合