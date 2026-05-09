FCバイエルン、最新ニュース＆噂：巨額の契約解除条項！FCBが意外な移籍候補と接触か

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『tz』紙によると、FCバイエルンはトマス・アラウホの周辺関係者と接触し、移籍の可能性を探っているという。
アラウホはセンターバックと右サイドバックをこなすため、コンラート・ライマーのライバルとなる可能性がある。同クラブは以前、ギヴァイロ・リードにも関心を示していた。
ただし、アラウホはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万〜1億ユーロと報じられる。チェルシーも以前興味を示していた。
バイエルンが巨額を投じるかは不透明だ。ドイツ誌『キッカー』は、左サイドやトップで使える攻撃的MFの補強が優先と伝えている。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンに関する噂も具体性を増している。
ただし、キム・ミンジェと伊藤宏樹が退団すれば、CB補強は不可欠だ。キムは昨季も放出候補とされ、伊藤の去就も不透明だという。
tz紙によると、伊藤は不本意な2年間を過ごし、来夏に適切なオファーがあればバイエルンを去る可能性がある。
伊藤は2024年夏、2350万ユーロの違約金でシュトゥットガルトからバイエルンへ移籍したが、デビューシーズンは失敗に終わった。26歳の彼はシーズン開幕直前に中足骨を骨折し、数か月間戦線離脱した。 その後6試合に出場したが、再び中足骨を骨折。
完全復活したのは昨年11月で、今季は公式戦21試合に出場。シーズン終盤、リーグ優勝を決めたバイエルンがCL決勝進出を狙う時期には出場機会が増えた。
CLノックアウトステージのレアル・マドリード戦とパリ・サンジェルマン戦では4試合ともベンチスタートだった。DFBポカールでも出場したのは試合終了間際のみだった。
バイエルンとの契約は2028年まで残っているが、移籍金2350万ユーロを回収するには、興味を示すクラブは少なくとも2000万ユーロを提示する必要があるとみられる。
|日付
|試合
|大会
|5月9日（土）
|VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|5月16日（土）
|FCバイエルン - 1.FCケルン
|ブンデスリーガ
|5月23日（土）
|FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
|DFBポカール