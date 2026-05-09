FCバイエルン、最新ニュース＆噂：巨額の契約解除条項！FCBが意外な移籍候補と接触か

『tz』紙によると、FCバイエルンはトマス・アラウホの周辺関係者と接触し、移籍の可能性を探っているという。

アラウホはセンターバックと右サイドバックをこなすため、コンラート・ライマーのライバルとなる可能性がある。同クラブは以前、ギヴァイロ・リードにも関心を示していた。

ただし、アラウホはベンフィカと2029年までの長期契約を結んでおり、違約金は8000万〜1億ユーロと報じられる。チェルシーも以前興味を示していた。

バイエルンが巨額を投じるかは不透明だ。ドイツ誌『キッカー』は、左サイドやトップで使える攻撃的MFの補強が優先と伝えている。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンに関する噂も具体性を増している。

ただし、キム・ミンジェと伊藤宏樹が退団すれば、CB補強は不可欠だ。キムは昨季も放出候補とされ、伊藤の去就も不透明だという。