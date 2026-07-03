FCバイエルン・ミュンヘン、今夏また大型移籍を成立

Skyによると、バイエルンが躊躇したため、フランクフルトとはすでに合意していたはずのブラウン契約が最終段階に進まず、交渉は長引いた。

バイエルンと選手本人とはすでに合意していた。23歳のブラウンはバイエルン加入を優先し、プレミアリーグ移籍も断ったという。プレミア王者アーセナルとクラブ世界王者チェルシーも興味を示したが、即座に断られた。

ブラウンの加入で、FCBのヴィンセント・コンパニー監督は汎用性のあるサイドバックを得た。本来左サイドバックのブラウンは右もこなせるほか、フランクフルトでは昨季ウイングフォワードとしても起用された。