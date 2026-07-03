金曜日、ドイツ最多優勝クラブが公式に発表した。23歳のドイツ代表選手が新シーズンからゼーベナー・シュトラーセに加入する。移籍金は5500万ユーロで、SGEに支払われる見込みだ。
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FCバイエルン・ミュンヘン、今夏また大型移籍を成立
Skyによると、バイエルンが躊躇したため、フランクフルトとはすでに合意していたはずのブラウン契約が最終段階に進まず、交渉は長引いた。
バイエルンと選手本人とはすでに合意していた。23歳のブラウンはバイエルン加入を優先し、プレミアリーグ移籍も断ったという。プレミア王者アーセナルとクラブ世界王者チェルシーも興味を示したが、即座に断られた。
ブラウンの加入で、FCBのヴィンセント・コンパニー監督は汎用性のあるサイドバックを得た。本来左サイドバックのブラウンは右もこなせるほか、フランクフルトでは昨季ウイングフォワードとしても起用された。
- Getty Images Sport
FCバイエルンにおけるアルフォンソ・デイヴィスの今後はどうなるのか？
代表戦8試合出場経験を持つこの選手を獲得したことで、アルフォンソ・デイヴィスのクラブでの将来が注目されている。過去1年半で度重なる怪我をしたカナダ人選手について、FCB首脳陣は懸念を抱いていると報じられている。5月末、雑誌『キッカー』はデイヴィスが夏に退団する可能性があると伝えた。
2024年に1.FCニュルンベルクから550万ユーロでアイントラハト・フランクフルトに移籍したブラウンは、低迷するチームで急成長を遂げた。 2025/26シーズンにはSGEで42試合に出場し、4得点6アシストを記録した。
その活躍が評価され、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は米国・カナダ・メキシコ開催のW杯代表に彼を招集した。本大会ではRBライプツィヒのダヴィド・ラウムを抑え、16強敗退まで4試合中3試合に先発。初戦のキュラソー戦（7-1）では1ゴール1アシストを記録した。
アイントラハト・フランクフルトの記録的な売上
選手
ポジション
移籍先
年
移籍金
ランダル・コロ・ムアニ
フォワード
PSG
2023年
9500万ユーロ
ヒューゴ・エキティケ
攻撃
リヴァプールFC
2025
9500万ユーロ
オマル・マルムーシュ
フォワード
マンチェスター・シティ
2025年
7500万ユーロ
ルカ・ヨヴィッチ
フォワード
レアル・マドリード
2019
6300万ユーロ
セバスティアン・ハラー
フォワード
ウェストハム・ユナイテッド
2019
5,000万ユーロ
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