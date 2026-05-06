FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース＆噂：ヴィンセント・コンパニは完全に納得。今夏の第1弾移籍はほぼ確定視されている。

バラ・サポコ・ンディアイェは、FCバイエルンで長期的に活躍する見込みだ。tz紙によると、パートナーアカデミー「ガンビーノ・スターズ・アフリカ」からレンタル中のこのMFは、夏に完全移籍し、来季はトップチームでプレーするチャンスがあるという。

ヴィンセント・コンパニー監督は彼の才能を高く評価し、獲得を強く推進。コンパニーは冬にレンタル移籍を決断し、グラスホッパーズ・チューリッヒとのテストマッチでンディアイェのプレーを見て注目した。

ニヤンは2025年に2か月間セカンドチームとU-19でトレーニングを積んだ後、バイエルンのパートナーであるロサンゼルスFCが株式過半数を保有するグラッソッパーズでプレシーズンを過ごした。

この試合が転機となり、冬からトップチームでトレーニングを積んだ。けがを乗り越え、4月中旬にブンデスリーガデビュー。現在までに4試合に出場し、2試合で先発している。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも「彼はすぐにチームに欠かせない存在になった」とクラブ誌『51』で絶賛。コンパニも時速36kmのスピードを評価し、練習場記録をマークしたと語った。 「彼にとっては順調なスタートだ」とヘッドコーチは語る。

フロイントはピッチ外での適応も重視する。「彼は人柄が良く、ロッカールームでも人気者だ。熱心で勤勉であり、すぐにコミュニケーションを取ろうとした。短期間でチームに溶け込んだのは当然ではない」

チームにはフランス語を話す選手が多く、特にダヨ・ウパメカノが彼をフォローしている。 バラはウパメカノを「兄のような存在」と呼ぶ。実際、両選手の母親はギニアビサウの同じ町出身だ。