FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース＆噂：ヴィンセント・コンパニは完全に納得。今夏の第1弾移籍はほぼ確定視されている。

FCバイエルンの最新ニュースと記事：
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バラ・サポコ・ンディアイェは、FCバイエルンで長期的に活躍する見込みだ。tz紙によると、パートナーアカデミー「ガンビーノ・スターズ・アフリカ」からレンタル中のこのMFは、夏に完全移籍し、来季はトップチームでプレーするチャンスがあるという。
ヴィンセント・コンパニー監督は彼の才能を高く評価し、獲得を強く推進。コンパニーは冬にレンタル移籍を決断し、グラスホッパーズ・チューリッヒとのテストマッチでンディアイェのプレーを見て注目した。
ニヤンは2025年に2か月間セカンドチームとU-19でトレーニングを積んだ後、バイエルンのパートナーであるロサンゼルスFCが株式過半数を保有するグラッソッパーズでプレシーズンを過ごした。
この試合が転機となり、冬からトップチームでトレーニングを積んだ。けがを乗り越え、4月中旬にブンデスリーガデビュー。現在までに4試合に出場し、2試合で先発している。
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも「彼はすぐにチームに欠かせない存在になった」とクラブ誌『51』で絶賛。コンパニも時速36kmのスピードを評価し、練習場記録をマークしたと語った。 「彼にとっては順調なスタートだ」とヘッドコーチは語る。
フロイントはピッチ外での適応も重視する。「彼は人柄が良く、ロッカールームでも人気者だ。熱心で勤勉であり、すぐにコミュニケーションを取ろうとした。短期間でチームに溶け込んだのは当然ではない」
チームにはフランス語を話す選手が多く、特にダヨ・ウパメカノが彼をフォローしている。 バラはウパメカノを「兄のような存在」と呼ぶ。実際、両選手の母親はギニアビサウの同じ町出身だ。
水曜日に開催されるバイエルンとのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦のパリ・サンジェルマン公式メンバー発表で、1つのポジションに驚きがあった。
負傷中のアクラフ・ハキミ、ルーカス・シュヴァリエ、クエンティン・ニャントゥは欠場。一方で、現チャンピオンズリーグ王者のメンバーにはゴールキーパーが4人入っている。
先発はマトヴェイ・サフォノフ、控えにはレナート・マリン、さらにアルトゥール・ヴィニョー（18）とビラル・ラウレンドン（20）が名を連ねる。
バイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦で王者パリ・サンジェルマンを迎える。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン会長は「要塞」アリアンツ・アレーナに期待を寄せる。 コンパニー監督がファンに訴えたのは「その通りだ。水曜日には一人ひとりの声が必要だ。100％の『ミア・サン・ミア』精神、バイエルン・ファミリーの結束、そしてできるだけ多くの人が赤いユニフォームを着て応援してほしい」とクラブ公式サイトのインタビューで語った。
「アリアンツ・アレーナは難攻不落だ。そのことをパリにキックオフから味わせてやる。試合は半分終わっただけ。共にミュンヘンで素晴らしいヨーロッパの夜を創ろう」
第1戦の4－5という激闘を受け、水曜21時（DAZN）の再戦では謙虚に、かつ自信を持って臨むべきだと選手に呼びかけた。「パリは卓越したチームだが、一瞬も気を緩めるな。 自信があるのは、今季ホームで85得点、CLでも20得点を挙げているからだ」
攻撃的スタイルを変えるつもりはない。「決勝に進み、この強豪パリを相手に再びサッカー界を熱狂させたい」と語った。
それでも、クラブはすでに今季CLで大きな成果を挙げている。レアル・マドリードとの準々決勝第2戦（4-3）は世界約10億人が視聴し、PSG戦第1戦も「ストリーミング記録を更新した」と説明。2試合で「500万人以上」のフォロワーが増えたという。
「米国や国際メディアがこれほど熱心にFCバイエルンを報じているのは、世界的な関心が新たな段階に入った証拠だ。これはファンだけでなく、パートナーやスポンサーにとっても重要だ」とドレーゼン氏は語った。
|日付
|試合
|大会
|5月6日（水）
|FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
|チャンピオンズリーグ
|5月9日（土）
|VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|5月16日（土）
|FCバイエルン - 1.FCケルン
|ブンデスリーガ
|5月23日（土）
|FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
|DFBポカール