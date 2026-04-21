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Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：W杯で特別な役割？ヴィンセント・コンパニ、魅力的なオファーを拒否

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ヴァンサン・コンパニ

FCバイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、ピッチ内外で高い評価を受けている。彼はこれまで全てのオファーを断っている。ここではFCBの最新ニュースと噂をお届けする。

バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：

  • 「確信が持てない」：FCB、スーパースターに厳しい見通し
  • 夏に放出される可能性も。意外な候補に驚きの声。
  • ファンは首を傾げる：優勝祝賀会でオリゼが疑問を投げかける
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、噂：コンパニがW杯での解説者職を辞退

    バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、ワールドカップ期間中に専門家として出演するオファーを断った。

    『デイリー・メール』記者マイク・キーガン氏によると、複数英テレビ局が米国・カナダ・メキシコ開催の大会へ同監督にオファーしたが、ベルギー人監督は断ったという。

    コンパニは、3冠の可能性もある長くてストレスの多いシーズン後に休養を取り、新シーズンに備えたいと考えているという。休暇中に解説者を務めることは、その目的と相反する。

    英メディアが彼に注目したのは、ストライカーのハリー・ケインについて内部事情に精通しているからだ。コンパニーは以前、BBCスカイで解説を務めた経験もある。彼は火曜日、バイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝前記者会見でこの事実を認めた。 「休暇中にテレビ解説をする理由がない。来年は家族がミュンヘンからいなくなってしまう」と笑いながら語った。

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  • Christian Nerlinger ist seit dem Sommer 2009 als Sportdirektor des FC Bayern tätigGetty

    バイエルン、ニュース：元スポーツディレクターがザマー批判に反論

    バイエルン・ミュンヘンの元スポーツディレクター、クリスティアン・ネルリンガーは、マティアス・ザマーが選手エージェントを批判した発言に反論した。

    ザマーはスカイのインタビューで「報酬が多すぎる」「不要だ」と主張し、選手代理人の廃止を提言した。

    これに対しネルリンガーは「職業を完全に廃止するのは極端だ。マティアスを個人としても専門的にも尊敬しているが、この件ではトランプ流の修辞に走ったようで賢明ではない」と『キッカー』に語った。

    それでも、2009～2012年にバイエルンでスポーツディレクターを務め、その後エージェント会社CN Sportsを設立した53歳のネルリンガーは、エージェントに対する根本的な批判は理解できるという。

    ただ、バイエルンのウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが「エージェント業界の歪み」を指摘するのは理解できる。バイエルンは世界的に見ても高額給与を支払い、その分巨額のエージェント手数料も発生する。給与が高ければ、手数料も大きくなるのは当然だ」と語った。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    試合

    大会

    4月22日（水）

    バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン

    DFBポカール

    4月25日（土）

    FSVマインツ05 vs. FCバイエルン

    ブンデスリーガ

    4月28日（火）

    パリ・サンジェルマン対FCバイエルン

    チャンピオンズリーグ

    5月2日（土）

    FCバイエルン対1.FCハイデンハイム

    ブンデスリーガ

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