バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、ワールドカップ期間中に専門家として出演するオファーを断った。

英紙『デイリー・メール』の記者マイク・キーガン氏によると、複数英テレビ局が米国・カナダ・メキシコ開催の大会へ同監督にオファーしたが、ベルギー人監督は断ったという。

コンパニは、3冠の可能性もある長くてストレスの多いシーズン後に休養を取り、新シーズンに備えたいと考えているという。休暇中に解説者を務めることは、その目的と相反する。

英メディアが彼に注目したのは、ストライカーのハリー・ケインについて内部事情に精通しているからだ。コンパニーは以前、BBCやスカイで解説を務めた経験もある。彼は火曜日、バイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝前記者会見でこの事実を認めた。 「休暇中にテレビ解説をする理由がない。来年は家族がミュンヘンからいなくなってしまう」と笑いながら語った。