バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
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バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、ワールドカップ期間中に専門家として出演するオファーを断った。
英紙『デイリー・メール』の記者マイク・キーガン氏によると、複数英テレビ局が米国・カナダ・メキシコ開催の大会へ同監督にオファーしたが、ベルギー人監督は断ったという。
コンパニは、3冠の可能性もある長くてストレスの多いシーズン後に休養を取り、新シーズンに備えたいと考えているという。休暇中に解説者を務めることは、その目的と相反する。
英メディアが彼に注目したのは、ストライカーのハリー・ケインについて内部事情に精通しているからだ。コンパニーは以前、BBCやスカイで解説を務めた経験もある。彼は火曜日、バイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝前記者会見でこの事実を認めた。 「休暇中にテレビ解説をする理由がない。来年は家族がミュンヘンからいなくなってしまう」と笑いながら語った。
バイエルン・ミュンヘンの元スポーツディレクター、クリスティアン・ネルリンガーは、マティアス・ザマーが選手エージェントを批判した発言に反論した。
ザマーはスカイのインタビューで「報酬が多すぎる」「不要だ」と主張し、選手代理人の廃止を提言した。
これに対しネルリンガーは「職業を完全に廃止するのは極端だ。マティアスを個人としても専門的にも尊敬しているが、この件ではトランプ流の修辞に走ったようで賢明ではない」と『キッカー』に語った。
それでも、2009～2012年にバイエルンでスポーツディレクターを務め、その後エージェント会社CN Sportsを設立した53歳のネルリンガーは、エージェントに対する根本的な批判は理解できるという。
ただ、バイエルンのウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが「エージェント業界の歪み」を指摘するのは理解できる。バイエルンは世界的に見ても高額給与を支払い、その分巨額のエージェント手数料も発生する。給与が高ければ、手数料も大きくなるのは当然だ」と語った。
日付
試合
大会
4月22日（水）
バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン
DFBポカール
4月25日（土）
FSVマインツ05 vs. FCバイエルン
ブンデスリーガ
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ