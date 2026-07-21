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『キッカー』誌によると、FCバイエルンはノエル・アセコのフランクフルト移籍で最大1300万ユーロを得る見込み。ただし約100万ユーロはハノーファー96へ支払われる。
『ビルト』紙によると、ハノーファー96はバイエルンからの買い戻し時に再移籍益95万ユーロを受け取る権利を確保していた。アセコは当初2部ハノーファーに1年半の期限付き移籍で加入し、5月に同クラブが買い取りオプションを行使して100万ユーロで完全移籍していた。
しかしアセコは2シーズン目に2部でブレイク。バイエルンは250万ユーロの買い戻しオプションを行使した。20歳の彼を中盤の補強として残留させるか、より高く転売するか検討した結果、売却を選択。 結果として後者を選び、アセコはフランクフルトと2031年までの契約を結んだ。
アセコは入団会見で「取締役会や監督と密に話し合った」と明かした。特にコンパニとは「良い話し合い」ができ、バイエルンでの役割も提示されたという。
ただ、提示された役割に納得できず、正直に意見を交わした結果、フランクフルトへの移籍を決断した。自身を「ンゴロ・カンテのような選手」と表現した。
昨年12月、エクアドル1部SDアウカスの18歳DFヴィルジリオ・オラヤのバイエルン移籍は手続き上の問題とされていた。しかし、状況は一転した。
移籍専門ジャーナリストのルディ・ガレッティ氏によると、両者は合意に至っておらず、争奪戦は「白紙」だ。バイエルンは依然として興味があるが、オリンピック・リヨンとACミランも本腰を入れているという。
|日付
|イベント
|2026年7月20日
|プロチーム練習開始
|2026年7月25日
|ヴェーエン・ヴィースバーデンとの親善試合
|7月27日～30日
|テゲルンゼーで合宿
|7月30日
|ロッタッハ＝エーガーレンとの親善試合
|8月1日～8日
|韓国でのアウディ・サマー・ツアー
|8月15日
|テレコム・カップ（対RBライプツィヒ）
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