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Jonas Rütten

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：FCBはノエル・アセコの移籍金のうち一部のみを支払う。

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N. Aseko-Nkili
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ノエル・アセコのFCバイエルンへの移籍で得られるとされる1300万ユーロのうち、約100万ユーロはクラブに入らない。FCBのニュースと噂。

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    FCバイエルン、ニュース：FCBはアセコの移籍金の一部を支払わなければならない

    『キッカー』誌によると、FCバイエルンはノエル・アセコのフランクフルト移籍で最大1300万ユーロを得る見込み。ただし約100万ユーロはハノーファー96へ支払われる。

    ビルト』紙によると、ハノーファー96はバイエルンからの買い戻し時に再移籍益95万ユーロを受け取る権利を確保していた。アセコは当初2部ハノーファーに1年半の期限付き移籍で加入し、5月に同クラブが買い取りオプションを行使して100万ユーロで完全移籍していた。

    しかしアセコは2シーズン目に2部でブレイク。バイエルンは250万ユーロの買い戻しオプションを行使した。20歳の彼を中盤の補強として残留させるか、より高く転売するか検討した結果、売却を選択。 結果として後者を選び、アセコはフランクフルトと2031年までの契約を結んだ。

    アセコは入団会見で「取締役会や監督と密に話し合った」と明かした。特にコンパニとは「良い話し合い」ができ、バイエルンでの役割も提示されたという。 

    ただ、提示された役割に納得できず、正直に意見を交わした結果、フランクフルトへの移籍を決断した。自身を「ンゴロ・カンテのような選手」と表現した。

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  • FCバイエルン、ニュース：有望株オラヤの移籍は実現するのか？

    昨年12月、エクアドル1部SDアウカスの18歳DFヴィルジリオ・オラヤのバイエルン移籍は手続き上の問題とされていた。しかし、状況は一転した。

    移籍専門ジャーナリストのルディ・ガレッティ氏によると、両者は合意に至っておらず、争奪戦は「白紙」だ。バイエルンは依然として興味があるが、オリンピック・リヨンとACミランも本腰を入れているという。

  • FCバイエルン：2026年W杯後の夏スケジュール

    日付イベント
    2026年7月20日プロチーム練習開始
    2026年7月25日ヴェーエン・ヴィースバーデンとの親善試合
    7月27日～30日テゲルンゼーで合宿
    7月30日ロッタッハ＝エーガーレンとの親善試合
    8月1日～8日韓国でのアウディ・サマー・ツアー
    8月15日テレコム・カップ（対RBライプツィヒ）

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