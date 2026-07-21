『キッカー』誌によると、FCバイエルンはノエル・アセコのフランクフルト移籍で最大1300万ユーロを得る見込み。ただし約100万ユーロはハノーファー96へ支払われる。

『ビルト』紙によると、ハノーファー96はバイエルンからの買い戻し時に再移籍益95万ユーロを受け取る権利を確保していた。アセコは当初2部ハノーファーに1年半の期限付き移籍で加入し、5月に同クラブが買い取りオプションを行使して100万ユーロで完全移籍していた。

しかしアセコは2シーズン目に2部でブレイク。バイエルンは250万ユーロの買い戻しオプションを行使した。20歳の彼を中盤の補強として残留させるか、より高く転売するか検討した結果、売却を選択。 結果として後者を選び、アセコはフランクフルトと2031年までの契約を結んだ。

アセコは入団会見で「取締役会や監督と密に話し合った」と明かした。特にコンパニとは「良い話し合い」ができ、バイエルンでの役割も提示されたという。

ただ、提示された役割に納得できず、正直に意見を交わした結果、フランクフルトへの移籍を決断した。自身を「ンゴロ・カンテのような選手」と表現した。