FCバイエルン・ミュンヘンは、来夏レンタル移籍中のバラ・サポコ・ンディアイェを完全移籍で獲得する計画だと報じられている。

同紙によると、バイエルンは18歳のンディアイと長期契約を結ぶ方向で検討している。彼は現在、提携するレッド＆ゴールド・アカデミー傘下のガンビノス・スターズ・アフリカからレンタル移籍している。

先週土曜のザンクト・パウリ戦ではトップデビューし、84分にムシアラと交代。

短い出場時間ながら、18歳は即座に実力を示した。試合後、チームメイトのレオン・ゴレツカは「彼の並外れた才能は明らかだ。良い奴で、感謝もしている」と称えた。

スポーツディレクターのマックス・エベルも「緊張はなかった。試合にうまく溶け込んでいた」と評価した。

正式契約が実現すれば、来季2人目の補強となる。バイエルンはすでにハノーファー96からノエル・アセコを250万ユーロで呼び戻すことを決定している。