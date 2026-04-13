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Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：FCBが夏の移籍第2弾を成立させたと報じられる

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N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

FCバイエルン・ミュンヘンは、ノエル・アセコの獲得に続き、来シーズンに向けた2人目の補強を計画しているようだ。FCBのニュースと噂。

FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、噂、特集：

  • ムシアラの衝撃要求にマテウスがカーンを痛烈批判
  • バイエルンのスターが引退で歴史を刻み、ロッカールームでのスピーチを明かす。
  • 「残念ながらチャンスはない」：マテウスはFCBのスター選手のW杯出場を否定
  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FCバイエルン・ミュンヘン、噂：FCBが夏の2人目の補強を決定

    FCバイエルン・ミュンヘンは、来夏レンタル移籍中のバラ・サポコ・ンディアイェを完全移籍で獲得する計画だと報じられている。

    同紙によると、バイエルンは18歳のンディアイと長期契約を結ぶ方向で検討している。彼は現在、提携するレッド＆ゴールド・アカデミー傘下のガンビノス・スターズ・アフリカからレンタル移籍している。

    先週土曜のザンクト・パウリ戦ではトップデビューし、84分にムシアラと交代。

    短い出場時間ながら、18歳は即座に実力を示した。試合後、チームメイトのレオン・ゴレツカは「彼の並外れた才能は明らかだ。良い奴で、感謝もしている」と称えた。

    スポーツディレクターのマックス・エベルも「緊張はなかった。試合にうまく溶け込んでいた」と評価した。

    正式契約が実現すれば、来季2人目の補強となる。バイエルンはすでにハノーファー96からノエル・アセコを250万ユーロで呼び戻すことを決定している。

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：グナブリーが練習でランニング

    負傷でアウェーでのザンクト・パウリ戦を欠場したバイエルンのセルジュ・ニャブリが練習に復帰した。

    ビルト』紙によると、日曜日にゼーベナー通りの練習場で軽いジョギングを行った。チャンピオンズリーグ・レアル・マドリード戦への復帰は未定だ。

    グナブリーは膝の不調で直前になってザンクト・パウリ戦を欠場。スポーツディレクターのマックス・エベルルは「現時点で長距離移動は避けたほうが良いと判断した。水曜には万全になるはずだ」と5-0で勝利した直後に説明していた。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    時間

    試合

    4月15日（水）

    21時

    FCバイエルン vs レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）

    4月19日（日）

    17時30分

    FCバイエルン vs VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）

    4月22日（水）

    20:45

    バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）

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