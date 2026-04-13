FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、噂、特集：
- ムシアラの衝撃要求にマテウスがカーンを痛烈批判
- バイエルンのスターが引退で歴史を刻み、ロッカールームでのスピーチを明かす。
- 「残念ながらチャンスはない」：マテウスはFCBのスター選手のW杯出場を否定
FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、噂、特集：
FCバイエルン・ミュンヘンは、来夏レンタル移籍中のバラ・サポコ・ンディアイェを完全移籍で獲得する計画だと報じられている。
同紙によると、バイエルンは18歳のンディアイと長期契約を結ぶ方向で検討している。彼は現在、提携するレッド＆ゴールド・アカデミー傘下のガンビノス・スターズ・アフリカからレンタル移籍している。
先週土曜のザンクト・パウリ戦ではトップデビューし、84分にムシアラと交代。
短い出場時間ながら、18歳は即座に実力を示した。試合後、チームメイトのレオン・ゴレツカは「彼の並外れた才能は明らかだ。良い奴で、感謝もしている」と称えた。
スポーツディレクターのマックス・エベルも「緊張はなかった。試合にうまく溶け込んでいた」と評価した。
正式契約が実現すれば、来季2人目の補強となる。バイエルンはすでにハノーファー96からノエル・アセコを250万ユーロで呼び戻すことを決定している。
負傷でアウェーでのザンクト・パウリ戦を欠場したバイエルンのセルジュ・ニャブリが練習に復帰した。
『ビルト』紙によると、日曜日にゼーベナー通りの練習場で軽いジョギングを行った。チャンピオンズリーグ・レアル・マドリード戦への復帰は未定だ。
グナブリーは膝の不調で直前になってザンクト・パウリ戦を欠場。スポーツディレクターのマックス・エベルルは「現時点で長距離移動は避けたほうが良いと判断した。水曜には万全になるはずだ」と5-0で勝利した直後に説明していた。
日付
時間
試合
4月15日（水）
21時
FCバイエルン vs レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン vs VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）
4月22日（水）
20:45
バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン（DFBポカール）