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元FCBのプロ選手ステファン・エフェンベルクは、現在FCバイエルン・ミュンヘンが成功を収めているサッカーにおいて、守備陣が果たしている役割の重要性を強調した。彼は特にヨシプ・スタニシッチの重要性を指摘したが、通常、メディアの見出しを飾るのはハリー・ケインやマイケル・オリゼら攻撃陣のスター選手たちである。
「それはあまり注目されていない点だ。スタニシッチが右サイドであれ左サイドであれ素晴らしいシーズンを送っている姿や、ライマーの活躍を見れば、結局のところ、それらがFCバイエルンをさらに強くする礎となっているのだ」と、エフェンベルクは日曜日のSport1『Doppelpass』で語った。 スタニシッチは今シーズン、バイエルンの先発メンバーに頻繁に名を連ね、すでに30試合に出場している。25歳のこのディフェンダーは、3ゴール7アシストという計10回の直接的な得点関与を記録している。スタニシッチは、両サイドバックのポジションに加え、センターバックでもプレーできる柔軟性が特長の一つだ。
コンラート・ライマーもバイエルンの好調なシーズンにおいて同様に重要な存在であり、スタニシッチと同様に、何よりも勤勉さと柔軟性が際立っている。このオーストリア人選手は、2025/26シーズン、右サイドバックまたは左サイドバックとしてこれまでに34試合に出場し（3ゴール、9アシスト）、活躍している。
ライマーとスタニシッチは、センターバックのデュオであるダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターとの連携においても「安定感を見せてきた」とエフェンベルクは称賛した。2001年にバイエルンでチャンピオンズリーグを制した57歳の彼は、このような守備の信頼性は「過去数年間、チャンピオンズリーグのレベルでは常にあったわけではない」と述べた。
バイエルンは今年もチャンピオンズリーグで優勝し、2020年以来となる優勝トロフィーを手にしたいと考えている。4月に行われるバイエルン対レアル・マドリードの準々決勝の大一番について、エフェンベルクは明確な優勝候補を挙げることができない。「私にとっては互角の対決であり、その日のコンディションが本当に重要になるだろう」
ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウスは、バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードを破り、勝ち進むことについて、より楽観的な見方を示している。
「バイエルン・ミュンヘンはシーズンを通して、国内だけでなく国際大会においても、ヨーロッパで最高のチームであると確信している」と、マテウスは日曜日の『Sky90』で語った。 確かに、レアルがマンチェスター・シティとのラウンド16（3-0、2-1）で見せたパフォーマンスを維持すれば「バイエルンにとって危険な状況になり得る」ものの、マテウスはFCBをシティよりも明らかに強いと評価している。
「バイエルンはマンチェスター・シティより上だ。なぜなら彼らはチームとして機能しているからだ。彼らは貪欲だ。以前は最多得点を挙げ、最多勝ち点を獲得していた。今では走行距離も最多だ――かつてはFCバイエルンの強みではなかった」とマテウスは称賛した。ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンは、したがって「このラウンドではレアル・マドリードに対して有利だ――とりわけ、第2戦がアリアンツ・アレーナで行われるからだ」
4月7日、バイエルンはまずマドリードで準々決勝第1戦に臨み、8日後にはレアルがミュンヘンで第2戦を行う。バイエルンが勝ち抜けば、チャンピオンズリーグの準決勝では、パリ・サンジェルマンかリヴァプールFCという、欧州サッカー界の次の巨人が待ち構えていることになる。
バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、ここ数年多くの失望を経験してきたが、この夏、ドイツ代表としてワールドカップで成功を収めることを願っている。
「幸いなことに、敗北や失望に対処する方法は見つかるものだ」と、キミッヒはSWRのインタビューで、2022年ワールドカップでの苦いグループリーグ敗退について語った。いずれにせよ、彼はドイツ代表チームで「非常に、非常に多くの大会」を経験してきたが、「うまくいかなかった」ものばかりだったという。
キミッヒは2016年の欧州選手権（EURO）直前に代表デビューを果たし、その直後のフランスでの欧州選手権では準決勝進出を果たすなど順調な滑り出しを見せた。また2017年には、コンフェデレーションズカップを制したドイツ代表の一員として活躍した。 「その後、正直なところ、成果はほとんどなかった。特にワールドカップでは、一度もノックアウトステージに進出したことがない」とキミッヒは強調した。彼にとって初のワールドカップとなった2018年大会も、グループリーグ敗退という早期の幕切れとなった。
2度のワールドカップ本大会の間に、キミッヒはドイツ代表として2021年の欧州選手権でベスト16で敗退し、2024年の欧州選手権では、後に優勝を果たすスペインに不運な形で敗れ、ベスト8で大会を終えた。 自国開催の大会は「悪くなかった」が、「それでも準々決勝で敗退してしまった。したがって、ドイツ代表にはまだ非常に大きな目標が残っている。もちろん、その目標に挑むには、すべてがうまくいかなければならないことは承知している」とキミッヒは語った。
3月27日のスイス戦、3月30日のガーナ戦という今後の親善試合は「非常に重要だ」とドイツ代表キャプテンは強調した。「直近の国際試合は常に良い結果ばかりではなかったため、どの試合も我々にとって有益だ。 試合を重ねることで、チームはさらに結束を深められると信じている」。代表戦2試合を終えた後、各クラブではシーズン終盤の重要な局面を迎えるが、31歳の彼は気を緩めることなく、誰一人として手を抜いてはならないと警告した。「代表戦に出る気がないなんてことがあってはならない。 ドイツ代表としてプレーすることは、非常に特別なことだ。だからこそ、全員が代表に招集され、やる気を持って臨まなければならない！ワールドカップで存在感を示すために、チームとしてさらに成長することに熱意を持たなければならない。」
アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップは、キミッヒらドイツ代表にとって、6月14日のグループリーグ初戦、キュラソー戦から幕を開ける。ドイツのグループリーグのその他の対戦相手は、コートジボワール（6月20日）とエクアドル（6月25日）だ。
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）