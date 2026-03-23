元FCBのプロ選手ステファン・エフェンベルクは、現在FCバイエルン・ミュンヘンが成功を収めているサッカーにおいて、守備陣が果たしている役割の重要性を強調した。彼は特にヨシプ・スタニシッチの重要性を指摘したが、通常、メディアの見出しを飾るのはハリー・ケインやマイケル・オリゼら攻撃陣のスター選手たちである。

「それはあまり注目されていない点だ。スタニシッチが右サイドであれ左サイドであれ素晴らしいシーズンを送っている姿や、ライマーの活躍を見れば、結局のところ、それらがFCバイエルンをさらに強くする礎となっているのだ」と、エフェンベルクは日曜日のSport1『Doppelpass』で語った。 スタニシッチは今シーズン、バイエルンの先発メンバーに頻繁に名を連ね、すでに30試合に出場している。25歳のこのディフェンダーは、3ゴール7アシストという計10回の直接的な得点関与を記録している。スタニシッチは、両サイドバックのポジションに加え、センターバックでもプレーできる柔軟性が特長の一つだ。

コンラート・ライマーもバイエルンの好調なシーズンにおいて同様に重要な存在であり、スタニシッチと同様に、何よりも勤勉さと柔軟性が際立っている。このオーストリア人選手は、2025/26シーズン、右サイドバックまたは左サイドバックとしてこれまでに34試合に出場し（3ゴール、9アシスト）、活躍している。

ライマーとスタニシッチは、センターバックのデュオであるダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターとの連携においても「安定感を見せてきた」とエフェンベルクは称賛した。2001年にバイエルンでチャンピオンズリーグを制した57歳の彼は、このような守備の信頼性は「過去数年間、チャンピオンズリーグのレベルでは常にあったわけではない」と述べた。

バイエルンは今年もチャンピオンズリーグで優勝し、2020年以来となる優勝トロフィーを手にしたいと考えている。4月に行われるバイエルン対レアル・マドリードの準々決勝の大一番について、エフェンベルクは明確な優勝候補を挙げることができない。「私にとっては互角の対決であり、その日のコンディションが本当に重要になるだろう」