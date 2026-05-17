バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
- バイエルンの評価：ジャマル・ムシアラは不本意な結果、2人の若手が好印象。
- バイエルンのオリゼがブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。
- バイエルンは最終戦で1.FCケルンを下した。
バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスが、マンチェスター・シティのセンターバック、ヨスコ・グヴァルディオルのバイエルン・ミュンヘン移籍を提言。マテウスは、バイエルンがすでに具体的な動きを見せていると主張している。
「特定の選手に注目しており、バイエルンはすでに最初の問い合わせを行ったと聞いた。 彼はライプツィヒでブンデスリーガを経験し、現在はマンチェスター・シティに所属する左サイドバック兼センターバックだ」と、マテウスは土曜日のバイエルン対1.FCケルン戦でスカイに語った。その後、同氏はグヴァルディオルを指していたと明かした。
バイエルンにはジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノという実績豊富なセンターバックがおり、当面は安泰だ。 今季3番手のCBキム・ミンジェが退団すれば、夏にポジションが空く可能性はある。とはいえ、グヴァルディオルがターやウパメカノの地位を脅かすかは不透明だ。
24歳の彼はレギュラーとしてプレーしたいという強い意欲を持っており、2028年まで契約が残っているため、獲得には巨額の移籍金が不可欠だ。マンチェスター・シティは2023年、RBライプツィヒに9000万ユーロを支払ってグヴァルディオルを獲得している。
マンチェスター・シティでは2021～2023年のRBライプツィヒ時代を含め87試合に出場し、国際的にブレーク。通常は定位置を確保しているが、1～5月の脛骨骨折で戦線を離脱し、今週のクリスタル・パレス戦（3-0）で復帰した。
左利きで左SBもこなせる点も魅力だ。
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、6月末までVfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のGKアレクサンダー・ニュベルに、FCBでの将来はないと明言した。
フライエンド氏は、土曜のブンデスリーガ最終戦で1.FCケルンを5－1で下した後、Sport1の取材に「代理人と話し合い、アレックスも理解している」と語った。 1年契約を延長したマヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒ、将来の後継者ジョナス・ウルビッグで来季臨むと説明した。
ニュベルは2030年までバイエルンと契約しているが、29歳の彼がセーベナー・シュトラーセに戻る可能性は低いとされていた。シュトゥットガルトは完全移籍での獲得を希望するものの、財政的に難しいとされ、3度のドイツ代表経験を持つ彼の去就は不透明だ。
バイエルンは2020年にシャルケからニュベルを獲得したが、公式戦出場は4試合のみ。2021年から2023年はモナコへ、2023年からはシュトゥットガルトへレンタル移籍している。
ハリー・ケインがまた新記録を作った。
今季36得点をマークし、2025/26ブンデスリーガ得点王に。2シーズン連続での快挙だ。2023年にトッテナムからバイエルンへ移籍したケインは、ブンデスリーガ初3シーズン連続得点王という歴史的記録を達成した。 また、ブンデスリーガで最初の3シーズンすべて25得点を達成した唯一の選手でもある。
23/24シーズンも36得点、前季は26得点をマークした。32歳のケインが今季も得点王になるのは既定路線だったが、土曜のケルン戦（5－1）でハットトリックを達成し、通算36得点に到達した。
日時
試合
大会
5月23日
FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
DFBカップ
7月25日
SVヴェーヘン・ヴィースバーデン対FCバイエルン（テストマッチ）
親善試合
8月4日
済州SK FC－FCバイエルン
親善試合
8月7日
FCバイエルン - アストン・ヴィラ
親善試合