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Oliver Maywurm

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：移籍金は9000万ユーロ！ロタール・マテウスが元ブンデスリーガのスター選手をめぐる噂に拍車をかける

ブンデスリーガ
移籍情報
ヨシュコ・グヴァルディオル
バイエルン

2023年、ヨスコ・グヴァルディオルは移籍金9000万ユーロでRBライプツィヒからマンチェスター・シティへ移籍。近い将来、ブンデスリーガに復帰するのだろうか？FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂。

バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：

  • バイエルンの評価：ジャマル・ムシアラは不本意な結果、2人の若手が好印象。
  • バイエルンのオリゼがブンデスリーガ最優秀選手に選ばれた。
  • バイエルンは最終戦で1.FCケルンを下した。
  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    FCバイエルン・ミュンヘン：ロタール・マテウスが元ブンデスリーガ選手を獲得と提言

    ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスが、マンチェスター・シティのセンターバック、ヨスコ・グヴァルディオルのバイエルン・ミュンヘン移籍を提言。マテウスは、バイエルンがすでに具体的な動きを見せていると主張している。

    「特定の選手に注目しており、バイエルンはすでに最初の問い合わせを行ったと聞いた。 彼はライプツィヒでブンデスリーガを経験し、現在はマンチェスター・シティに所属する左サイドバック兼センターバックだ」と、マテウスは土曜日のバイエルン対1.FCケルン戦でスカイに語った。その後、同氏はグヴァルディオルを指していたと明かした。

    バイエルンにはジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノという実績豊富なセンターバックがおり、当面は安泰だ。 今季3番手のCBキム・ミンジェが退団すれば、夏にポジションが空く可能性はある。とはいえ、グヴァルディオルがターやウパメカノの地位を脅かすかは不透明だ。

    24歳の彼はレギュラーとしてプレーしたいという強い意欲を持っており、2028年まで契約が残っているため、獲得には巨額の移籍金が不可欠だ。マンチェスター・シティは2023年、RBライプツィヒに9000万ユーロを支払ってグヴァルディオルを獲得している。

    マンチェスター・シティでは2021～2023年のRBライプツィヒ時代を含め87試合に出場し、国際的にブレーク。通常は定位置を確保しているが、1～5月の脛骨骨折で戦線を離脱し、今週のクリスタル・パレス戦（3-0）で復帰した。

    左利きで左SBもこなせる点も魅力だ。

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  • VfB Stuttgart v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース - クリストフ・フロイントが明言：アレクサンダー・ニュベルはFCBに残らない

    バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、6月末までVfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のGKアレクサンダー・ニュベルに、FCBでの将来はないと明言した。

    フライエンド氏は、土曜のブンデスリーガ最終戦で1.FCケルンを5－1で下した後、Sport1の取材に「代理人と話し合い、アレックスも理解している」と語った。 1年契約を延長したマヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒ、将来の後継者ジョナス・ウルビッグで来季臨むと説明した。

    ニュベルは2030年までバイエルンと契約しているが、29歳の彼がセーベナー・シュトラーセに戻る可能性は低いとされていた。シュトゥットガルトは完全移籍での獲得を希望するものの、財政的に難しいとされ、3度のドイツ代表経験を持つ彼の去就は不透明だ。

    バイエルンは2020年にシャルケからニュベルを獲得したが、公式戦出場は4試合のみ。2021年から2023年はモナコへ、2023年からはシュトゥットガルトへレンタル移籍している。

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ハリー・ケイン以前には誰も成し遂げられなかったこと

    ハリー・ケインがまた新記録を作った。

    今季36得点をマークし、2025/26ブンデスリーガ得点王に。2シーズン連続での快挙だ。2023年にトッテナムからバイエルンへ移籍したケインは、ブンデスリーガ初3シーズン連続得点王という歴史的記録を達成した。 また、ブンデスリーガで最初の3シーズンすべて25得点を達成した唯一の選手でもある。

    23/24シーズンも36得点、前季は26得点をマークした。32歳のケインが今季も得点王になるのは既定路線だったが、土曜のケルン戦（5－1）でハットトリックを達成し、通算36得点に到達した。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日時

    試合

    大会

    5月23日

    FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト

    DFBカップ

    7月25日

    SVヴェーヘン・ヴィースバーデン対FCバイエルン（テストマッチ）

    親善試合

    8月4日

    済州SK FC－FCバイエルン

    親善試合

    8月7日

    FCバイエルン - アストン・ヴィラ

    親善試合

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