ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスが、マンチェスター・シティのセンターバック、ヨスコ・グヴァルディオルのバイエルン・ミュンヘン移籍を提言。マテウスは、バイエルンがすでに具体的な動きを見せていると主張している。

「特定の選手に注目しており、バイエルンはすでに最初の問い合わせを行ったと聞いた。 彼はライプツィヒでブンデスリーガを経験し、現在はマンチェスター・シティに所属する左サイドバック兼センターバックだ」と、マテウスは土曜日のバイエルン対1.FCケルン戦でスカイに語った。その後、同氏はグヴァルディオルを指していたと明かした。

バイエルンにはジョナタン・ターとダヨ・ウパメカノという実績豊富なセンターバックがおり、当面は安泰だ。 今季3番手のCBキム・ミンジェが退団すれば、夏にポジションが空く可能性はある。とはいえ、グヴァルディオルがターやウパメカノの地位を脅かすかは不透明だ。

24歳の彼はレギュラーとしてプレーしたいという強い意欲を持っており、2028年まで契約が残っているため、獲得には巨額の移籍金が不可欠だ。マンチェスター・シティは2023年、RBライプツィヒに9000万ユーロを支払ってグヴァルディオルを獲得している。

マンチェスター・シティでは2021～2023年のRBライプツィヒ時代を含め87試合に出場し、国際的にブレーク。通常は定位置を確保しているが、1～5月の脛骨骨折で戦線を離脱し、今週のクリスタル・パレス戦（3-0）で復帰した。

左利きで左SBもこなせる点も魅力だ。