FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「彼らは舌を出しながら守っていた」：これがPSG戦でバイエルンの強みとなるか？

ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦を控えるバイエルンがパリ・サンジェルマンよりフィジカルで優位と語る。

第1戦ではバイエルンが試合を支配し、特に終盤20～25分は圧巻だった。もう少し攻撃を仕上げれば負けることはなかった。彼らはどの試合でもそうだが、身体的に非常に強い。 私見では、フィジカルはPSGより上。彼らは舌を出し、後退しながら守っていた」と日曜夜、Sky90で語った。

「バイエルンは――愛国心ではなく今シーズン見てきたままを言うと――より安定している」と元バイエルン選手でもあるマテウスは続けた。さらに「だからこそバイエルンが勝ってブダペストの決勝に進むと思う」と予測した。

バイエルンはパリでの第1戦で2－5とリードされたが4－5まで追い上げ、勝敗は水曜日の第2戦に持ち越された。

決勝に進めばバイエルンはアーセナルまたはアトレティコと対戦する。両チームの準決勝第1戦は1-1の引き分けだった。