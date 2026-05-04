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FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「彼らは舌を出しながら守っていた」：これがPSG戦でバイエルンの強みとなるか？

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
ブンデスリーガ

水曜日、バイエルン・ミュンヘン対PSGの第2戦が行われる。ロタール・マテウスはドイツ王者に大きな優位があると考えている。FCBのニュースと噂。

FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：

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  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    バイエルン、PSG戦で強み発揮か

    ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦を控えるバイエルンがパリ・サンジェルマンよりフィジカルで優位と語る。

    第1戦ではバイエルンが試合を支配し、特に終盤20～25分は圧巻だった。もう少し攻撃を仕上げれば負けることはなかった。彼らはどの試合でもそうだが、身体的に非常に強い。 私見では、フィジカルはPSGより上。彼らは舌を出し、後退しながら守っていた」と日曜夜、Sky90で語った。

    「バイエルンは――愛国心ではなく今シーズン見てきたままを言うと――より安定している」と元バイエルン選手でもあるマテウスは続けた。さらに「だからこそバイエルンが勝ってブダペストの決勝に進むと思う」と予測した。

    バイエルンはパリでの第1戦で2－5とリードされたが4－5まで追い上げ、勝敗は水曜日の第2戦に持ち越された。

    決勝に進めばバイエルンはアーセナルまたはアトレティコと対戦する。両チームの準決勝第1戦は1-1の引き分けだった。

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  • GoretzkaGetty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ヨシュア・キミッヒがある話題で感情的になる

    レオン・ゴレツカの退団が迫り、バイエルン・ミュンヘンのボランチヨシュア・キミッヒも無関心ではいられない。

    土曜のハイデンハイム戦（3－3）後、キミッヒは「私を含め、皆にとって感情的な出来事だ」と語った。契約延長はなく、ゴレツカは今夏ACミランへ移籍すると報じられている。

    ドイツ代表でも多くの時間を共にし、バイエルンでは8年間を過ごした。「プロキャリアは約15年。その中で8年は長い」とキミッヒは語った。

    この引き分けで2得点を挙げたゴレツカにとって、ホームのアリアンツ・アレーナでの試合は残り3試合となった。31歳の彼は、長年「我が家」だったスタジアムの雰囲気を改めて堪能していた。「彼も時間が終わりに近づいていると自覚し始めている」とキミッヒは語った。

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    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース - 「理解できない」。FCB戦敗退後、ジュリア・グウィンが審判への怒りを露わにした。

    バイエルン・ミュンヘンのジュリア・グウィンは、CL準決勝第2戦でバルセロナに2-4敗退。ステファニー・フラパート主審の判定に怒りを示した。

    「ゴールが取り消されたのは理解できない」と試合後、グウィンはZDFのインタビューで語った。バルサは試合開始から1時間ほどで4－1とリードしたが、バイエルンも終盤に反撃した。 71分にはペルニール・ハーダーが2-4とし、90分にも追加点を奪ったように見えた。第1戦が1-1だったバイエルンは、延長戦へ持ち込むためにあと1点が必要だった。

    しかしVARが介入し、フラパルト主審はモニターで確認した結果、ダルマンとパトリの競り合いをバイエルン側のファウルと判定し、得点を認めなかった。

    「今は腹立たしいことが山ほどある」とグウィンは語った。「勝ちに近づいていた感覚があったから」。ドイツ代表の彼女はDisney+でさらにこう説明した。「相手のクロスは強烈で、我々は完璧に守り切ることを逃してしまった」。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付

    試合

    大会

    5月6日（水）

    FCバイエルン対パリ・サンジェルマン

    チャンピオンズリーグ

    5月9日（土）

    VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン

    ブンデスリーガ

    5月16日（土）

    FCバイエルン対1.FCケルン

    ブンデスリーガ

    5月23日（土）

    FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト

    DFBポカール

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