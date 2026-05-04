FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「彼らは舌を出しながら守っていた」：これがPSG戦でバイエルンの強みとなるか？

FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
- 突然、誰もがバルセロナについて語り始めた！FCバイエルンにおける懸念すべき動向
- 「とんでもないこと」：マリオ・バスラーが退団を批判
- 高い士気も実らず：バイエルン女子、バルサに敗北
FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、チャンピオンズリーグ準決勝第2戦を控えるバイエルンがパリ・サンジェルマンよりフィジカルで優位と語る。
第1戦ではバイエルンが試合を支配し、特に終盤20～25分は圧巻だった。もう少し攻撃を仕上げれば負けることはなかった。彼らはどの試合でもそうだが、身体的に非常に強い。 私見では、フィジカルはPSGより上。彼らは舌を出し、後退しながら守っていた」と日曜夜、Sky90で語った。
「バイエルンは――愛国心ではなく今シーズン見てきたままを言うと――より安定している」と元バイエルン選手でもあるマテウスは続けた。さらに「だからこそバイエルンが勝ってブダペストの決勝に進むと思う」と予測した。
バイエルンはパリでの第1戦で2－5とリードされたが4－5まで追い上げ、勝敗は水曜日の第2戦に持ち越された。
決勝に進めばバイエルンはアーセナルまたはアトレティコと対戦する。両チームの準決勝第1戦は1-1の引き分けだった。
レオン・ゴレツカの退団が迫り、バイエルン・ミュンヘンのボランチヨシュア・キミッヒも無関心ではいられない。
土曜のハイデンハイム戦（3－3）後、キミッヒは「私を含め、皆にとって感情的な出来事だ」と語った。契約延長はなく、ゴレツカは今夏ACミランへ移籍すると報じられている。
ドイツ代表でも多くの時間を共にし、バイエルンでは8年間を過ごした。「プロキャリアは約15年。その中で8年は長い」とキミッヒは語った。
この引き分けで2得点を挙げたゴレツカにとって、ホームのアリアンツ・アレーナでの試合は残り3試合となった。31歳の彼は、長年「我が家」だったスタジアムの雰囲気を改めて堪能していた。「彼も時間が終わりに近づいていると自覚し始めている」とキミッヒは語った。
バイエルン・ミュンヘンのジュリア・グウィンは、CL準決勝第2戦でバルセロナに2-4敗退。ステファニー・フラパート主審の判定に怒りを示した。
「ゴールが取り消されたのは理解できない」と試合後、グウィンはZDFのインタビューで語った。バルサは試合開始から1時間ほどで4－1とリードしたが、バイエルンも終盤に反撃した。 71分にはペルニール・ハーダーが2-4とし、90分にも追加点を奪ったように見えた。第1戦が1-1だったバイエルンは、延長戦へ持ち込むためにあと1点が必要だった。
しかしVARが介入し、フラパルト主審はモニターで確認した結果、ダルマンとパトリの競り合いをバイエルン側のファウルと判定し、得点を認めなかった。
「今は腹立たしいことが山ほどある」とグウィンは語った。「勝ちに近づいていた感覚があったから」。ドイツ代表の彼女はDisney+でさらにこう説明した。「相手のクロスは強烈で、我々は完璧に守り切ることを逃してしまった」。
日付
試合
大会
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
DFBポカール