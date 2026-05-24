FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「彼は全く興味がない」：マイケル・オリゼ獲得のチャンスを逃す

バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼのシューズをじっくり見たことがある人なら、彼が特定のサプライヤーに縛られていないことに気づいたかもしれない。その背景とは？

「彼には契約がない。そもそもそんなことは全く気にしていない」と親しい関係者が『レキップ』に語った。この攻撃的スターにスポンサー契約はない。このクラスでは極めて異例だ。

どのシューズでプレーするかを自分で選べることは、数百万ユーロの収入より彼にとって大切だ。親友でチームメイトのジャマル・ムシアラはナイキから年間約600万ユーロを得ているが、オリゼはその金をあえて手放している。