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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「彼は全く興味がない」：マイケル・オリゼ獲得のチャンスを逃す

ブンデスリーガ
マイケル・オリーセ
バイエルン

マイケル・オリゼは数百万ユーロの契約を辞退。一方、ディートマー・ハマンはハリー・ケインについて助言。FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂。

バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：

  • 「まだ疑問が残る」とウリ・ヘーネスが発言し、バイエルン会長マックス・エバールの耳目を集める。
  • ゴードン・ポーカーでFCバイエルン・ミュンヘンに朗報か？
  • FCバイエルンで衝撃的な移籍が迫っている可能性
  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    バイエルン、ニュース：オリゼ、数百万ユーロの移籍金を逃す

    バイエルン・ミュンヘンのミカエル・オリゼのシューズをじっくり見たことがある人なら、彼が特定のサプライヤーに縛られていないことに気づいたかもしれない。その背景とは？

    「彼には契約がない。そもそもそんなことは全く気にしていない」と親しい関係者が『レキップ』に語った。この攻撃的スターにスポンサー契約はない。このクラスでは極めて異例だ。

    どのシューズでプレーするかを自分で選べることは、数百万ユーロの収入より彼にとって大切だ。親友でチームメイトのジャマル・ムシアラはナイキから年間約600万ユーロを得ているが、オリゼはその金をあえて手放している。

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン：ロタール・マテウス、コンラート・ライマーの契約延長を望む

    万能選手コンラート・ライマーとバイエルンは、2027年満了の契約延長で合意していない。ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは、FCBにライマー残留へ全力を尽くすよう助言している。

    2023年にRBライプツィヒから加入した中央MFのオーストリア人選手は、バイエルンでは主に右サイドバックを務める。マテウスは「彼はそのポジションのトレーニングを受けていないが、見事にこなしている。だからこそ、バイエルンで契約を延長してほしい」とSkyで語った。「彼は非常に重要な選手だ――ポジションだけでなく、メンタリティの面でも。 彼がほかのチームにいる姿は想像できない。彼はバイエルンの精神である献身性とエネルギーを体現している」

    ただし、ライマーの希望年俸は現時点ではクラブの上限を超えているという。マテウスは「年俸上限の目安を示すために彼を犠牲にしてはならない」と語り、他の高給選手とのバランスを理由に契約を保留にするのは誤りだと主張した。

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    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース - ハリー・ケインの契約交渉について、ディートマー・ハマンは「慎重になるべきだ」と語った。

    元バイエルンのディートマー・ハマンは、得点王ケインに長期契約を結ばせるべきではないとクラブ首脳に警告した。

    「彼にはまだ1年契約が残っている。2年か3年の延長が噂されているが、彼は今年33歳になる。私は慎重になるだろう。 問題は、彼があとどれくらい得点を重ねられるかだ」と語った。ケインはバイエルンで過去3年間多くの得点を挙げてきたが、ハマンは契約期間に懐疑的だ。「1年の延長なら理解できる。2年ならまだ可能性はある。だが3年は長すぎる」

    ケインはミュンヘン生活に満足しており、2027年までの現契約を全うすると見込まれる。クラブは3年延長して2030年までの新契約を交渉中だ。

    ハマンは「彼はサッカーの素晴らしいアンバサダーだ。2023年に9500万ユーロでトッテナムから獲得した価値はある」と強調。さらに「イングランド代表キャプテンがここでプレーするのは、ブンデスリーガとバイエルン双方にとって名誉だ」と結んだ。

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：マヌエル・ノイアーがクラブのレジェンドに並ぶ

    バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーは、元チームメイトのバスティアン・シュヴァインシュタイガーと並んでDFBポカール最多7回の優勝を達成した。

    土曜の夜、VfBシュトゥットガルトとの決勝では負傷で出場できなかったが、40歳のノイアーは通算7度目（バイエルン6回、シャルケ1回）の優勝を経験。これによりシュヴァインシュタイガーと並んで大会最多タイ記録となった。

    6回優勝のミュラー、アラバ、リベリー、ラーム、ピサロ、カーンらを上回った。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日時

    試合

    大会

    7月25日

    SVヴェーエン・ヴィースバーデン - FCバイエルン

    親善試合

    8月4日

    済州SK FC－FCバイエルン

    親善試合

    8月7日

    FCバイエルン - アストン・ヴィラ

    親善試合

    8月15日

    FCバイエルン - RBライプツィヒ

    親善試合