FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：予想外のドイツ代表招集！FCBのスター選手がユリアン・ナーゲルスマンから意外な招待を受ける模様

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、3月末に行われる国際試合に向けて、意外にもバイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、ヨナス・ウルビックを招集する見通しだ。

SkyとBildが一致して報じているところによると、ウルビッグはドイツ代表Aチームのメンバーに初めて名を連ねることになる。ナゲルスマン監督は木曜日の午後2時に代表メンバーを正式に発表する予定だ。

ウルビックは水曜夜、アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦終了後、この自身にとって非常に喜ばしいニュースをまだ確認できてはいなかったものの、初招集については少なくともほのめかしていた。「まだ携帯を見ていないんだ。さっき何か言われたけど、まだ確認していない」と、DAZNの取材に対しウルビックは語った。

バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は、22歳のウルビグが最近の好調なパフォーマンスにより、代表選出に値する以上の活躍を見せていると説明した。「もし明日、ユリアンが選出され、そのような名前が挙がれば、我々も喜ぶだろう。我々のチームから誰が言ったのかは分からないが、FCバイエルン・ミュンヘンでそのようなパフォーマンスを見せれば、代表入りもそう遠くない」

ウルビグはDFBにおいて、正GKのオリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）と控えのアレクサンダー・ニュベル（VfBシュトゥットガルト）に次ぐ第3のゴールキーパーとしての役割を担うことになるだろう。ナゲルスマン監督が直近3回連続で第3のGKとして招集していたアウクスブルクのフィン・ダーメンは、報道によると今回は待機要員としてのみ計画されているという。

ウルビッグはバイエルンではマヌエル・ノイアーの控えとして2番手だが、元ドイツ代表GKの負傷問題により、最近は頻繁にプレーする機会を得ている。22歳の彼は、その出場機会を活かしてナゲルスマン監督にアピールした。U-17からU-21までドイツ代表として計22試合に出場しているウルビッグは、今シーズンこれまでに全大会通算で13試合に出場している。

ウルビックに加え、超有望株のレナート・カールも、バイエルンのプロ選手として初めてドイツ代表に招集される見込みだ。ドイツ代表は3月27日にバーゼルでスイスと対戦し、その3日後にはシュトゥットガルトでガーナと親善試合を行う。