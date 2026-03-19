FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：予想外のドイツ代表招集！FCBのスター選手がユリアン・ナーゲルスマンから意外な招待を受ける模様

FCバイエルン・ミュンヘンに関するその他のニュースと噂：
- カールがドイツ代表に初招集される見込み
- イルディズがFCバイエルンを批判
- ヴィニシウス・ジュニアがバイエルンに挑発
FCバイエルン・ミュンヘンに関するその他のニュースと噂：
- カールがドイツ代表に初招集される見込み
- イルディズがFCバイエルンを批判
- ヴィニシウス・ジュニアがバイエルンに挑発
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、3月末に行われる国際試合に向けて、意外にもバイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、ヨナス・ウルビックを招集する見通しだ。
SkyとBildが一致して報じているところによると、ウルビッグはドイツ代表Aチームのメンバーに初めて名を連ねることになる。ナゲルスマン監督は木曜日の午後2時に代表メンバーを正式に発表する予定だ。
ウルビックは水曜夜、アタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦終了後、この自身にとって非常に喜ばしいニュースをまだ確認できてはいなかったものの、初招集については少なくともほのめかしていた。「まだ携帯を見ていないんだ。さっき何か言われたけど、まだ確認していない」と、DAZNの取材に対しウルビックは語った。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は、22歳のウルビグが最近の好調なパフォーマンスにより、代表選出に値する以上の活躍を見せていると説明した。「もし明日、ユリアンが選出され、そのような名前が挙がれば、我々も喜ぶだろう。我々のチームから誰が言ったのかは分からないが、FCバイエルン・ミュンヘンでそのようなパフォーマンスを見せれば、代表入りもそう遠くない」
ウルビグはDFBにおいて、正GKのオリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）と控えのアレクサンダー・ニュベル（VfBシュトゥットガルト）に次ぐ第3のゴールキーパーとしての役割を担うことになるだろう。ナゲルスマン監督が直近3回連続で第3のGKとして招集していたアウクスブルクのフィン・ダーメンは、報道によると今回は待機要員としてのみ計画されているという。
ウルビッグはバイエルンではマヌエル・ノイアーの控えとして2番手だが、元ドイツ代表GKの負傷問題により、最近は頻繁にプレーする機会を得ている。22歳の彼は、その出場機会を活かしてナゲルスマン監督にアピールした。U-17からU-21までドイツ代表として計22試合に出場しているウルビッグは、今シーズンこれまでに全大会通算で13試合に出場している。
ウルビックに加え、超有望株のレナート・カールも、バイエルンのプロ選手として初めてドイツ代表に招集される見込みだ。ドイツ代表は3月27日にバーゼルでスイスと対戦し、その3日後にはシュトゥットガルトでガーナと親善試合を行う。
FCバイエルン・ミュンヘンは、現在2部リーグのハノーファー96にレンタル移籍中の有望なMFノエル・アセコに対する買い戻しオプションを行使した模様だ。これはSkyが報じた。
それによると、ハノーファーは100万ユーロで買い取りオプションを行使するものの、FCBは直ちに合意済みの250万ユーロの買い戻し条項を発動する。これにより、アセコのミュンヘン復帰に伴い、96には150万ユーロが支払われることになる。
スカイによると、アセコには、今夏に契約満了でFCBを退団することが既報されているレオン・ゴレツカのポジションを引き継ぐチャンスがあるという。20歳の彼は、ゴレツカの後継者候補としてチーム内で最有力視されており、外部からの補強が行われない場合、この記録的な優勝回数を誇るクラブは彼を軸に計画を立てる可能性がある。
バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督はアセコのファンとされており、アセコはハノーファーへのレンタル移籍前（2025年2月初旬からニーダーザクセン州のクラブでプレーしている）、コンパニー監督の下でFCBのトップチームで定期的にトレーニングを行っていた。ドイツU-21代表のアセコは、96で2.ブンデスリーガにおいて非常に好調なシーズンを送っており、Skyによると、ミュンヘンの首脳陣は基本的に彼がゴレツカの後継者となることを期待しているという。 アセコにとってさらに有利な点は、右サイドバックとしても起用可能であり、昨夏ホッフェンハイムから加入したトム・ビショフと同様の役割を担える可能性があることだ。ビショフは本来は中央のミッドフィールダーとして加入したが、バイエルンではしばしば左サイドバックとしてプレーしている。
2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンのユースに移籍したアセコは、ゼーベナー・シュトラーセ（バイエルン本拠地）との契約が2028年まで残っている。今シーズン、ハノーファーではこれまで2部リーグで25試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。
もしバイエルンがゴレツカの後継者を外部から獲得することを決断した場合、スカイの報道によれば、アセコは今夏にも放出される可能性がある。関心を示すクラブは少なくないだろう。何しろ、FCビジャレアルやブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンといった海外の有名クラブも、このセントラルミッドフィルダーに接触しているとされているからだ。
バイエルン・ミュンヘンの攻撃的才能、ウィズダム・マイクは、重度の股関節の筋肉損傷を受けて手術を受け、無事成功した。
17歳の彼は手術のため、わざわざフィンランドのトゥルクへ飛んだ。そこで彼を治療したのは、サッカー界で筋肉損傷治療の専門家として定評のあるラッセ・レンパイネン医師だ。
ドイツ代表のスターGK、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンも、2月初旬に太ももの怪我のためレンパイネン医師の手術を受けていた。現在FCジローナにレンタル移籍中のテル・ステゲンが所属するFCバルセロナと、このフィンランド人整形外科医は特に密接に連携している。
マイクはこの怪我のため、約4ヶ月間戦線離脱を余儀なくされる見込みで、この若き選手にとって今シーズンのプレーはこれで終了となる。ドイツU-19代表の彼は、2025/26シーズンにバイエルンのトップチームで5試合に短時間出場したほかは、主にFCBのU-19チームでプレーしていた（11試合、3得点）。
バイエルンのレジェンド、フランク・リベリーは現在、監督としてのキャリアを築こうとしている。
「監督になりたい。そのために勉強している」と、長年にわたりFCBでプレーしたこの選手は、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。リベリーはすでにUEFA AライセンスとBライセンスを取得しており、現在はフィレンツェ南東にあるイタリアサッカー連盟のトレーニングセンター、コヴェルチャーノでUEFAプロライセンス取得のためのコースを受講している。
2007年から2019年にかけてバイエルンで通算425試合に出場したリベリーは、「いつか、私が愛する国であるイタリアで指導したい」と語っている。 フランス人選手はキャリアの最後の数年をイタリアで過ごし、最初はACフィオレンティーナ（2019年から2021年）、その後USサレルニターナに移籍し、2022年10月に現役を引退した。
リベリーはサレルニターナで、指導者としての第一歩を踏み出した。現役引退直後、42歳の彼は現在イタリア3部リーグに所属する同クラブのテクニカルコーチに就任し、2024年3月までその職を務めた。
バイエルン・ミュンヘンの攻撃的選手ルイス・ディアスが、チームメイトのジャマル・ムシアラを称賛した。
Post Unitedが投稿した動画の中で、ディアスは5カ国それぞれの「お気に入りの選手」について尋ねられている。母国コロンビアについては元バイエルンのスター、ハメス・ロドリゲス、スペインについてはラミネ・ヤマル（FCバルセロナ）、アルゼンチンについてはリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、メキシコについては元マンチェスター・ユナイテッドおよびレバークーゼンのFW、チチャリートを挙げた。 最後にドイツ人選手について尋ねられると、ディアスはバイエルンのチームメイトであるムシアラを選んだ。
しかも、彼はこれまで23歳のムシアラが絶好調な姿を間近で見たことが一度もない。というのも、ディアスが昨夏リヴァプールからミュンヘンに移籍する前、ムシアラはクラブワールドカップで重傷を負っていたからだ。 彼は半年間戦線離脱し、1月中旬から徐々に復帰に向けて調整を進めていたが、先週のアタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ戦で再負傷し、現在再び離脱を余儀なくされている。予防措置として、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、3月末に予定されている親善試合においてムシアラを起用しない方針だ。
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）