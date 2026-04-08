FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「レアルはPKについて文句を言うべきではなかった」：FCBの勝利の中で、物議を醸したシーンがほとんど見過ごされそうになった

チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリードを2-1で下したFCバイエルン・ミュンヘンの勝利を巡り、試合終了間際の物議を醸すシーンが、ほとんど注目されることなく見過ごされそうになっていた。

アディショナルタイム4分、バイエルンの攻撃的MFマイケル・オリゼが、レアルの左サイドバック、アルバロ・カレラスに押され、相手ペナルティエリア内で倒れた。しかし、明らかにPKに値するこのプレーに対し、主審のマイケル・オリバーは笛を吹かず、VARも介入しなかった。

オリゼは試合終了の笛が鳴るとすぐに主審に抗議したが、元ドイツ代表トップレフェリーのルッツ・ワグナーはフランス人選手の主張に同意した。「事実、レアル・マドリードはPKについて文句を言うべきではなかった」と、ワグナーはPrimeのレフェリー解説者として語った。

しかし、彼は試合全体を通してオリバーが比較的寛大な判定を下していたことを踏まえ、彼を擁護もした。「彼は他のいくつかの同程度のプレーでも見逃していた。だからこそ、今回の判定は一貫性があると思った。このシーンは彼の判定基準に合致していた。もちろん、個別のプレーとして見れば議論の余地はあるが。」

一方、ワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーは、オリゼが倒れずに立ち続け、さらなる得点を狙うために全力を尽くすのではなく、接触を好機と捉えて倒れたことに不満を漏らした。「こうした状況ではいつも思うんだ。フォワード、この場合はオリゼだが、5メートルエリアでフリーでシュートを打てたはずだから、本来なら明らかなゴールだったはずだ。 普通なら、立ち続けるためにあらゆる手段を講じるはずなのに、彼は倒れてしまった。」試合の重要性を考慮すれば、オリバー主審がペナルティキックを宣告しなかったことは理解できると彼は述べた。「しかし、私なら笛を吹いていただろう」とクラマーは語った。