FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「レアルはPKについて文句を言うべきではなかった」：FCBの勝利の中で、物議を醸したシーンがほとんど見過ごされそうになった

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過去にFCバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されたフランクリーノは、今夏、イタリアのトップクラブへ移籍する見込みだ。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙の報道によると、ASローマはFCミッティランのこのセンターフォワードをセリエAに引き抜こうとしている。同紙によれば、ジャロロッシはフランクリノとチームメイトのダリオ・オソリオの獲得に、総額5500万ユーロを提示する見込みだ。
昨夏、バイエルンはハリー・ケインのバックアップ兼将来的な後継候補として、フランクリノの獲得に動いたとされる。しかし、この21歳の攻撃手のミュンヘン移籍は、ミッティランの拒否により頓挫したと伝えられている。それでもフランクリノの活躍は衰えることなく、今シーズンはデンマークの強豪クラブで31試合に出場し、現在21ゴールを記録している。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、レアル・マドリードを2-1で下したFCバイエルン・ミュンヘンの勝利を巡り、試合終了間際の物議を醸すシーンが、ほとんど注目されることなく見過ごされそうになっていた。
アディショナルタイム4分、バイエルンの攻撃的MFマイケル・オリゼが、レアルの左サイドバック、アルバロ・カレラスに押され、相手ペナルティエリア内で倒れた。しかし、明らかにPKに値するこのプレーに対し、主審のマイケル・オリバーは笛を吹かず、VARも介入しなかった。
オリゼは試合終了の笛が鳴るとすぐに主審に抗議したが、元ドイツ代表トップレフェリーのルッツ・ワグナーはフランス人選手の主張に同意した。「事実、レアル・マドリードはPKについて文句を言うべきではなかった」と、ワグナーはPrimeのレフェリー解説者として語った。
しかし、彼は試合全体を通してオリバーが比較的寛大な判定を下していたことを踏まえ、彼を擁護もした。「彼は他のいくつかの同程度のプレーでも見逃していた。だからこそ、今回の判定は一貫性があると思った。このシーンは彼の判定基準に合致していた。もちろん、個別のプレーとして見れば議論の余地はあるが。」
一方、ワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーは、オリゼが倒れずに立ち続け、さらなる得点を狙うために全力を尽くすのではなく、接触を好機と捉えて倒れたことに不満を漏らした。「こうした状況ではいつも思うんだ。フォワード、この場合はオリゼだが、5メートルエリアでフリーでシュートを打てたはずだから、本来なら明らかなゴールだったはずだ。 普通なら、立ち続けるためにあらゆる手段を講じるはずなのに、彼は倒れてしまった。」試合の重要性を考慮すれば、オリバー主審がペナルティキックを宣告しなかったことは理解できると彼は述べた。「しかし、私なら笛を吹いていただろう」とクラマーは語った。
最高のコンディションを取り戻そうとしていたバイエルン・ミュンヘンのミッドフィルダー、ジャマル・ムシアラは、最近、思わぬ逆境に見舞われた。3月のアタランタ・ベルガモとのチャンピオンズリーグ（CL）アウェイ戦で足首に不調を訴え、その結果、短期間の休養を余儀なくされた。
「ベルガモ戦の後、再び問題が発生し、足首に癒着が生じてしまった」と、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は、レアル・マドリードとのCL準々決勝の激戦に向けて出発する前の月曜日、ムシアラの現状について語った。「すべてが完璧で無傷というわけではなく、手術の跡もあり、傷を抱えている状態だ」
ムシアラは昨年7月のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、その後半年以上を離脱せざるを得なかった。FCBは1月中旬から徐々にこの23歳の選手をチームに復帰させていたが、ベルガモでの試合で再び逆境に見舞われた。
「身体的な要素も大きいですが、精神面や心理面も関わってきます」と、エベルルはムシアラの困難な復帰について語った。「これは、何気なくリハビリして治るような怪我ではありません。」
先週末のフライブルク戦（3-2）では、ムシアラは途中出場で約30分間プレーした。「重要なのは、彼自身が準備ができていると感じているかどうかだ。土曜日の試合で彼はその印象を与えてくれた。だからこそ、彼がベルナベウでの試合に参加できることを嬉しく思っている」とエベルは語った。レアルとの第1戦
ムシアラはシーズン終盤の数週間で、再び最高のコンディションを取り戻したいと考えている。もちろん、今年の夏に開催されるワールドカップでドイツ代表の重要な役割を担うことも、大きな目標の一つだ。
バイエルン・ミュンヘンのMFヨシュア・キミッヒは、その強靭な闘志で知られているが、子供たちと遊ぶ時は時折、その意欲を少し抑えている。
「勝つのは好きだけどね。でも妻はいつも『もうやめてよ。そうしないと、子供たちがもうあなたと遊んでくれなくなるわ』って言うんだ」と、キミッヒはPrimeのインタビューで、カードゲームで子供たちに勝たせてあげるかという質問に対し、笑いながら答えた。
自身のアスリート生活について、彼は「時には敗北を受け入れることを学ぶこともその一部だ。残念ながら、キャリアの中で何度もそれを学ばなければならなかった」と強調した。しかし、31歳の彼は「子供たちが勝ちたいと思うのも嬉しい。結局のところ、その野心こそが今の私をここへ導いてくれたのだから」とも語った。
日付
時間
試合
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）