FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：バイエル・レバークーゼンの新星に1億ユーロ？FCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントがコメント

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バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、ドイツの最多優勝クラブである同クラブとバイエル・レバークーゼンのFWクリスティアン・コファネとの間で接触があったとの憶測についてコメントした。
「様々な方向での話し合いや、移籍市場におけるやり取りは常に存在していると思います。しかし、それについて我々から具体的な声明を出すことはありません。我々は憶測やその他何事にも加担しません」と、フレンデ氏はFCB対SCフライブルク戦前の記者会見で述べた。
ミュンヘンのスポーツディレクターはさらに、FCバイエルンとしては基本的に、現在の移籍に関する噂について「声明や状況報告」を行うことは一切ないと続けた。「ですから、今回もそうはしません」
これに先立ち、コファネの代理人であるエリック・デポロ氏は、ポータルサイト『デイリー・アーセナル』に対し、いくつかの欧州トップクラブが彼のクライアントに関心を示していることを明かしていた。その中にはFCバイエルンも含まれている。とりわけアーセナルは、この19歳の選手に注目しているという。「彼は1億ユーロの価値がある選手だ。コファネを獲得すれば、アーセナルは今後10年間、トップクラスのストライカーを確保できるだろう」とデポロ氏は語った。
カメルーン代表として3試合に出場したコファネは、今シーズン開幕時にスペインのアルバセテ・バロンピエからレバークーゼンへ移籍した。レバークーゼンは約500万ユーロを投じ、2029年までの契約を結んだ。これまでの公式戦39試合で、全大会通算7ゴール8アシストを記録している。それ以来、彼の市場価値は大幅に上昇し、現在は約4000万ユーロとなっている。
FCバイエルン・ミュンヘンのU-19ヘッドコーチ、ピーター・ガイダロフ氏は、今シーズン終了後に退任する見通しだ。
Skyの報道によると、34歳の同氏は国内外のプロクラブからオファーを受けており、ドイツの最多優勝クラブからの退団も十分にあり得るとみられている。
ガイダロフ氏はゼーベナー・シュトラーセ（FCバイエルンの本拠地）で高い評価を得ている。近年では、フェリペ・チャベス、デニス・オフリ、デビッド・サントス・ダイバーといった若手選手の育成に大きく貢献した。
ラファエル・ゲレイロは、今シーズン終了後にFCバイエルン・ミュンヘンを退団する。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントが、その経緯について説明した。
「彼とは別れるのは簡単ではありませんでした。彼は素晴らしい若者ですし、多くの良い試合をしてくれましたし、非常に多才で、それが彼の大きな強みだからです。 我々は常に、決定を下す際には選手たちに伝えると述べてきた。だからこそ、今回そのように伝えたのだ。夏のチーム構成については我々の構想があるが、まだ少し時間がある」と、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンがフライブルクと対戦する前の記者会見で、フロイントは語った。
バイエルンは先週月曜日、今シーズン限りで契約が満了するゲレイロとの契約を更新しないことを発表していた。これにより、多才なポルトガル人選手は、3年間在籍したミュンヘンを去ることになる。
ゲレイロは2023年夏、当時のトーマス・トゥヘル監督が獲得を希望した選手として、ボルシア・ドルトムントから移籍金なしでバイエルンに移籍した。ドイツの最多優勝クラブでは十分な出場機会を得たものの、ドルトムントでの全盛期のようなパフォーマンスを継続することはできなかった。最近ではヴィンセント・コンパニ監督の下で起用される機会がほとんどなく、主にベンチを温める日々を送っていた。
移籍先としては、ポルトガルの名門ベンフィカや、イタリアの最多優勝クラブであるユヴェントス・トリノが候補として挙げられている。
マックス・エベルルは、ハリー・ケインの現在の契約状況について言及し、2027年まで続く契約の延長について、ドイツの最多優勝クラブのファンに期待を抱かせた。
「彼を見て、感じている。彼は――少し大げさに言えば――最高に居心地が良いと感じているようだ」と、エベルは『アブソリュート・バイエルン』のインタビューで語った。このストライカーは「チームと共にタイトルを獲得し、個人賞も受賞し、記録を次々と塗り替えている。FCバイエルンへの移籍以来、母国イングランドでの彼の評価もまた、全く異なるものになった」
そのため、FCBのスポーツディレクターは前向きな見通しを持っており、契約の早期延長に関する話し合いは「夏」に行われる予定だ。
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルルは、ドイツ代表のジャマル・ムシアラがワールドカップ開催前に最高のコンディションを取り戻すと固く信じている。
「我々は彼に休息と信頼を与え、落ち着きを示すことで、彼の頭をすっきりさせている」とエベルは『ミュンヘナー・メルクール／tz』紙のインタビューで語った。「そして、彼が近いうちにピッチに立つやいなや、また輝かしい瞬間を生み出せば、その怪我は瞬く間に忘れ去られるだろう」
昨夏のクラブワールドカップでムシアラ（23）が負った腓骨骨折と足首の脱臼は、「極めて大きな打撃」だったとエベル氏は語った。「復帰までの道のりが長引くことは明白だった。たとえそれが地獄のように長く感じられるとしても、肉体的にも精神的にも、この時間は必要不可欠だ」 「ベルガモ戦での小さな後退」もその過程の一部であり、「波のように浮き沈みがあるものだ」とエベル氏は語った。
ムシアラは1月に復帰を果たしたが、直近ではワールドカップイヤー開幕戦となるスイス戦とガーナ戦でのドイツ代表戦を欠場した。しかし、ジュリアン・ナーゲルスマン代表監督は、米国、メキシコ、カナダで開催される大会（6月11日～7月19日）を控え、まだ心配はしていない。 「彼に残された時間はそれほど多くない、それは疑いようのない事実だ」とナゲルスマン監督は認めつつも、「彼が100％のコンディションに戻れると信じている」と語った。
エベル氏も次のように述べた。「重要なのは、ジャマル自身が100％のコンディションに戻りたいと願っていることだ。彼もまた高揚感が高まっており、自分自身に最もプレッシャーをかけている。」ムシアラは「自分のパフォーマンスを発揮し、能力を見せつけたい――まずは我々のために、そしてワールドカップではドイツサッカーのために貢献したいと考えている。そのためには、彼には十分な時間がある。」
月曜日、足首の「痛み」による短い休養を経て、ムシアラはバイエルンでのチーム練習に一部復帰しており、チャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦（4月7日および15日）での起用も視野に入っている。
(SID)
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）