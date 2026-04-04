FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：バイエル・レバークーゼンの新星に1億ユーロ？FCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントがコメント

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は、ドイツの最多優勝クラブである同クラブとバイエル・レバークーゼンのFWクリスティアン・コファネとの間で接触があったとの憶測についてコメントした。

「様々な方向での話し合いや、移籍市場におけるやり取りは常に存在していると思います。しかし、それについて我々から具体的な声明を出すことはありません。我々は憶測やその他何事にも加担しません」と、フレンデ氏はFCB対SCフライブルク戦前の記者会見で述べた。

ミュンヘンのスポーツディレクターはさらに、FCバイエルンとしては基本的に、現在の移籍に関する噂について「声明や状況報告」を行うことは一切ないと続けた。「ですから、今回もそうはしません」

これに先立ち、コファネの代理人であるエリック・デポロ氏は、ポータルサイト『デイリー・アーセナル』に対し、いくつかの欧州トップクラブが彼のクライアントに関心を示していることを明かしていた。その中にはFCバイエルンも含まれている。とりわけアーセナルは、この19歳の選手に注目しているという。「彼は1億ユーロの価値がある選手だ。コファネを獲得すれば、アーセナルは今後10年間、トップクラスのストライカーを確保できるだろう」とデポロ氏は語った。

カメルーン代表として3試合に出場したコファネは、今シーズン開幕時にスペインのアルバセテ・バロンピエからレバークーゼンへ移籍した。レバークーゼンは約500万ユーロを投じ、2029年までの契約を結んだ。これまでの公式戦39試合で、全大会通算7ゴール8アシストを記録している。それ以来、彼の市場価値は大幅に上昇し、現在は約4000万ユーロとなっている。