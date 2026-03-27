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トーマス・ミュラーのFCバイエルン・ミュンヘンにおける将来は、依然として話題を呼んでいる――そしてベテラン選手本人が、さらに火に油を注ぐような発言をした。36歳の彼にとって、ピッチ外での役割も十分に考えられるようだが、彼は意識的にすべての選択肢をオープンに保っている。
現在、ミュラーはバンクーバー・ホワイトキャップスと契約中で、ここでの彼のスポーツ面での重要性は、最近のミュンヘン時代よりもはるかに大きい。記録的な優勝回数を誇るクラブでは、もはや「切り札」としての役割しか求められていなかったが、カナダでは再びピッチ上の中心人物となっている。
2014年のワールドカップ優勝者である彼は、今後の進路についてはあえて明言を避けている。MagentaSportのトーク番組『Bestbesetzung』で、彼は具体的な決断を下すつもりはないと明言したが、ミュンヘンへの復帰を完全に否定したわけでもない。「僕は何事も否定しないタイプだからね。 基本的には流れに身を任せるつもりだ」とミュラーは語った。同時に、チャンスがあれば積極的に掴み取る意向も示した。「ドアがほんの少し開いていて、そこに入りたいと思ったなら、過去にも何度かそれを実現させてきた」
スポーツディレクターといった具体的な役職については、現時点では話題になっていないものの、クラブ内では、ミュラーの経験とクラブへの愛着から、将来的な役職の有力候補と見なされている。そこで決定的なのは、彼自身がそのような役割を担うのにふさわしいタイミングと必要な能力を備えていると認識しているかどうかだろう。
一方、ミュラーは別の話題――代表チームへの復帰の可能性――については、はるかに明確な立場を示している。復帰については断固として否定している。その質問に対し、彼は「ああ、ゼロだ」と簡潔に答えた。また、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンに対しても、こうきっぱりと語った。「もし彼が俺に電話してきたら、頭がおかしいんだ」
マイケル・オリゼの大型移籍をめぐる憶測が現在話題を呼んでいるが、FCバイエルン・ミュンヘンは冷静な姿勢を崩していない。とりわけ名誉会長のウリ・ヘーネスは、記録的な移籍金が噂されているにもかかわらず、この攻撃的スター選手の売却は検討されていないことを明確にした。
最近では、リヴァプールFCがこのフランス代表選手に約2億ユーロを提示する用意があるという噂が流れていた。しかし、ホーネス氏はAIフェスティバル「data:unplugged」において、バイエルンが主力選手を手放すつもりは全くないと明言し、リヴァプールを少しからかうような発言もした。 「もしそれが本当なら――私はそうは思わないが――リヴァプールは今年5億ユーロも費やしたにもかかわらず、非常に不振なシーズンを送っている。だから、我々が彼らの来シーズンの成績向上に貢献するつもりはない」
2024年の移籍以来、この記録的な優勝回数を誇るクラブで中心的な役割を果たしているオリゼは、その素晴らしいパフォーマンスによって、すでに世界クラスの選手としての地位を確立している。 今シーズンも、39試合で16ゴール、27アシストを記録し、バイエルンの攻撃を牽引する存在となっている。そのため、他のトップクラブからの関心も非常に高く、リヴァプールに加え、レアル・マドリードも度々移籍先の候補として名前が挙がっている。
しかし、ホーネスにとって重要なのは移籍金の額ではなく、スポーツとしての成功とファンへの意義だ。「我々はファンのためにこの試合を戦っている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。もし我々が2億ユーロを口座に持っていて、そのせいで毎週土曜日に質の低いサッカーをしてしまうなら、彼らにとって何の益にもならない。」
マックス・エベル率いるスポーツ部門の幹部たちも、不安を感じる理由はないと考えている。「ミヒャエルとは2029年までの契約を結んでおり、契約解除条項はない。我々は気楽だ」と、FCバイエルンのスポーツディレクターは先日『Sport Bild』誌に語った。
マヌエル・ノイアーは本日3月27日、40歳の誕生日を迎える。彼のキャリアは他に類を見ないほど輝かしいものだ。長年にわたり、彼はFCバイエルンだけでなくドイツ代表でも中心的な存在であり、その独自のスタイルでゴールキーパーというポジションに決定的な変革をもたらした。
ドイツ代表としての最大の瞬間は、もちろん2014年のブラジルW杯での優勝だ。当時、ノイアーは優勝への道のりで重要な役割を果たした。クラブレベルでも、彼は獲得できるタイトルをほぼすべて手中に収めている。FCバイエルンでの数々のリーグ優勝に加え、2013年と2020年の2度のチャンピオンズリーグ制覇だ。
それでもなお、彼の今後の去就は現時点では未定だ。ノイアーは怪我からの復帰に向けて調整を進めているが、自身の将来に関する決断には時間をかけようとしている。現役を続けるか、引退するか？まさにこの疑問が、特にFCバイエルンにおいて、依然として懸案事項となっている。裏では、この記録的な優勝回数を誇るクラブですでに様々なシナリオが議論されており、オリバー・バウマンも有力な候補として名前が挙がっている。
マヌエル・ノイアー、40歳の誕生日おめでとう！
バイエルン・ミュンヘンの守備の要であるダヨ・ウパメカノが退場処分を受けたにもかかわらず、フランス代表はW杯イヤーを好スタートで切り出した。フランス代表は、マサチューセッツ州フォックスボロで行われた、最多優勝国ブラジルとの注目の一戦において、35分間10人での戦いを強いられたにもかかわらず、2-1（前半1-0）で勝利を収めた。
1998年のワールドカップ決勝の再戦とも言えるこの試合で、ワールドカップ準優勝国のフランス代表は、スーパースターのキリアン・エムバペ（32分）と元ブンデスリーガのFWウゴ・エキティケ（65分）がゴールを決めた。 クラブのチームメイトであるミカエル・オリゼと同様にフランス代表の先発メンバーだったウパメカノは、後半開始10分後にラフプレーでレッドカードを受け、早々にピッチを退いた。代表招集外となったベテランのネイマールを欠いて臨んだセレソン（ブラジル代表）は、試合終了12分前にブレメルが1点を返したのみだった。
フランスとブラジルは、今夏のワールドカップ本大会に向け、米国遠征でそれぞれ最後の調整を行う。フランスは日曜日にメリーランド州ランドオーバーでコロンビアと対戦し、その2日後にはブラジルがフロリダ州オーランドでクロアチアと対戦する。
米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップ本大会では、フランスはグループリーグでノルウェー、セネガル、そしてまだ決定していないプレーオフ通過国と対戦する。ブラジルは、イタリア人スター監督カルロ・アンチェロッティの指揮の下、グループリーグでハイチ、モロッコ、スコットランドと対戦する。（SID）
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
4月19日（日）
17時30分
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）