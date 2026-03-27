トーマス・ミュラーのFCバイエルン・ミュンヘンにおける将来は、依然として話題を呼んでいる――そしてベテラン選手本人が、さらに火に油を注ぐような発言をした。36歳の彼にとって、ピッチ外での役割も十分に考えられるようだが、彼は意識的にすべての選択肢をオープンに保っている。

現在、ミュラーはバンクーバー・ホワイトキャップスと契約中で、ここでの彼のスポーツ面での重要性は、最近のミュンヘン時代よりもはるかに大きい。記録的な優勝回数を誇るクラブでは、もはや「切り札」としての役割しか求められていなかったが、カナダでは再びピッチ上の中心人物となっている。

2014年のワールドカップ優勝者である彼は、今後の進路についてはあえて明言を避けている。MagentaSportのトーク番組『Bestbesetzung』で、彼は具体的な決断を下すつもりはないと明言したが、ミュンヘンへの復帰を完全に否定したわけでもない。「僕は何事も否定しないタイプだからね。 基本的には流れに身を任せるつもりだ」とミュラーは語った。同時に、チャンスがあれば積極的に掴み取る意向も示した。「ドアがほんの少し開いていて、そこに入りたいと思ったなら、過去にも何度かそれを実現させてきた」

スポーツディレクターといった具体的な役職については、現時点では話題になっていないものの、クラブ内では、ミュラーの経験とクラブへの愛着から、将来的な役職の有力候補と見なされている。そこで決定的なのは、彼自身がそのような役割を担うのにふさわしいタイミングと必要な能力を備えていると認識しているかどうかだろう。

一方、ミュラーは別の話題――代表チームへの復帰の可能性――については、はるかに明確な立場を示している。復帰については断固として否定している。その質問に対し、彼は「ああ、ゼロだ」と簡潔に答えた。また、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンに対しても、こうきっぱりと語った。「もし彼が俺に電話してきたら、頭がおかしいんだ」