バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
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バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
トルコでは、キム・ミンジェの元所属クラブであるフェネルバフチェだけでなく、他のクラブも彼に興味を示している。同国著名ジャーナリストのアルペル・イェメニチラー氏によると、ガラタサライとベシクタシュもキムの代理人に接触しているという。 ただし、トルコ移籍が実現すれば、2021-22シーズンにプレーしたフェネルバフチェを優先するとされている。
その後、彼は1900万ユーロでナポリへ、さらに1年後に5000万ユーロでバイエルンへ移籍し、2028年までの契約を結んだ。しかし、期待に応えることはできなかった。 現在はダヨ・ウパメカノとジョナタン・ターの控えで、今夏の放出候補とされ、移籍金は3000万ユーロ前後と噂される。
トルコの強豪以外では、ユヴェントスやACミランも関心を示しているとされる。
ヴィンセント・コンパニー監督は、ウリ・ヘーネスが語った「アップルパイ」のエピソードを自身の視点で説明した。ヘーネスはバイエルン州首相マルクス・ゼーダーとのポッドキャストで、昨夏、コンパニーとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントがシャビ・シモンズの獲得を働きかけるためテゲルン湖を訪れたと語っていた。
ホーネスは「ヴィンク、今ならアップルパイをもう一切れ食べさせてやるが、シャビは渡さない。若い選手を起用してほしい」と答えたという。シモンズはその後トッテナム・ホットスパーへ移籍し、ミュンヘンではレナート・カールがブレイクした。
「クリストフ、私、マックス（エベル）、ヤン（ドレーゼン）は意欲的なグループだ」とコンパニは会見で語った。 「私たちは常に人々を説得しようと努めています。しかし、それは常に良好な雰囲気の中で、互いに敬意を払いながら行われます。これは、多くのコミュニケーションを伴うごく普通のプロセスです。私たちは試みて、その結果を受け入れるのです。その瞬間、私はホーネス氏にこう言いました。『私たちの年齢なら、あなたも私たちと同じように強く主張していたはずです』と。その後、私たちはアップルパイを食べて、すべてがうまくいきました。」
土曜にドルトムントがホッフェンハイム戦で敗れたため、バイエルンは日曜のシュトゥットガルト戦で勝ち点1以上を獲得すれば35回目の優勝を決める。キックオフは17時30分、アリアンツ・アレーナで行われる。
|日付
|試合
|大会
|4月19日（日）
|FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト
|ブンデスリーガ
|4月22日（水）
|バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン
|DFBポカール
|4月25日（土）
|FSVマインツ05 vs. FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|4月28日（火）
|パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
|チャンピオンズリーグ
|5月2日（土）
|FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
|ブンデスリーガ