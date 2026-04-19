トルコでは、キム・ミンジェの元所属クラブであるフェネルバフチェだけでなく、他のクラブも彼に興味を示している。同国著名ジャーナリストのアルペル・イェメニチラー氏によると、ガラタサライとベシクタシュもキムの代理人に接触しているという。 ただし、トルコ移籍が実現すれば、2021-22シーズンにプレーしたフェネルバフチェを優先するとされている。

その後、彼は1900万ユーロでナポリへ、さらに1年後に5000万ユーロでバイエルンへ移籍し、2028年までの契約を結んだ。しかし、期待に応えることはできなかった。 現在はダヨ・ウパメカノとジョナタン・ターの控えで、今夏の放出候補とされ、移籍金は3000万ユーロ前後と噂される。

トルコの強豪以外では、ユヴェントスやACミランも関心を示しているとされる。