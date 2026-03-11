FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：「こんなことは今まで経験したことがない！」 ヨシュア・キミッヒはFCBの対戦相手であるアタランタに深く感銘を受けた。

FCバイエルンに関するその他のニュースと記事：
デイヴィスの苦い涙：負傷のショックがバイエルンの華々しい試合を曇らせる
- 高値で買ったガラ？バイエルン、ウルビッグとムシアラを心配
- バイエルンの評価：1人が他を圧倒、ウパメカノは平凡なプレーに
FCバイエルンに関するその他のニュースと記事：
デイヴィスの苦い涙：負傷のショックがバイエルンの華々しい試合を曇らせる
ジョシュア・キミッヒは、アタランタ・ベルガモでのチャンピオンズリーグ6対1の勝利後、この大勝を喜んだだけでなく、イタリアのサポーターたちにも驚いていました。
「その様子はとても印象的でした。我々は彼らに大きなダメージを与えることができると分かっていた」と、キミッヒは試合後にPrime Videoで語った。「また、ここの雰囲気は最高になることも分かっていた。それは今、よく分かる。6対1で勝利したにもかかわらず、試合後にファンがまだチームを熱狂的に応援しているのを見たことは今までなかった。それは非常に注目すべきことであり、ファンと雰囲気の素晴らしさを物語っている」
ベルガモは、前半終了時点でバイエルンに0対3とリードされ、67分には0対6となった。それでも、観客は早々に帰宅することはなく、大敗にもかかわらず、試合終了後もチームを声援で励ました。
地方選挙の翌朝、ミュンヘンのギーシング地区とハルラヒング地区では、珍しい光景が見られました。数多くの選挙ポスターが突然、貼り替えられていたのです。しかし、それは政治的な広告ではなく、FCバイエルンを嘲笑するモチーフでした。
ポスターには「街並みの美化に賛成！」というスローガンが誇らしげに書かれていました。そこには、青いスポーツパンツとそれに合わせたスニーカーを履いた、毛深い大きなライオンが、ビールテーブルに満杯のビールジョッキを置いて立っている姿が描かれていました。 その下には「真のミュンヘン市民は、常に1860のファンである！」というスローガンが書かれていました。
このモチーフには、都市のライバルに対する皮肉も込められていました。テーブルの下、空のビールジョッキの隣には、赤と白のスカーフを巻いたバイエルン・ミュンヘンのファンが横たわっていました。どうやら、「赤」のファンにとっては、1杯のビールでさえ多すぎるというモットーがあるようです。
この行動の背後には、TSV 1860 のアクティブなファン層がいると推測されています。特に、グリューンヴァルダー・スタジアム周辺や、ゼーベナー通りにあるバイエルンの練習場への道沿いでは、選挙広告の上に同様のポスターが貼られていたようです。
この行動は、数か月間にわたって続いている両ファン陣営間の激しい争いの一環である。壁や建物のファサード、電気ボックスに新しい落書きが繰り返し出現し、しばしば、相手側のウルトラスの落書きはすぐに塗りつぶされている。このような縄張り争いは、ザベナー通りにある記録的な優勝クラブのトレーニング場裏の丘にある公園でも見受けられる。
この行動がFCバイエルンのクラブ本部からほど近い場所で行われたことを、ブンデスリーガの多くのファンは挑発と受け取った。2つのミュンヘンのクラブは、ギーシング地区でわずか700メートルほどしか離れていないため、過去にも度々対抗行動が起こっている。
最近では、住民も警察に数多くの落書きについて苦情を申し立てていた。そのため、ライオンズのポスターに「街並みの美化」と書かれているのは、それを皮肉っての表現であると思われる。しかし、選挙ポスターを貼り付けることは、法律上、器物損壊とみなされ、再び警察が対応することになるだろう。
FCバイエルンにおけるマヌエル・ノイアーの将来は依然として不透明なままである。このゴールキーパーが今シーズン限りで現役を引退するか、ミュンヘンでの契約を再度延長するかはまだ決定していない。ドイツ代表最多出場記録を持つロタール・マテウス氏が39歳のノイアーの状況についてコメントし、考えられるシナリオを提示した。
「それは彼自身が決めることだよ。彼は自分の体をよく知ってるし、自分が何をしたいのかも分かってる。もう家族と過ごす時間をもっと増やしたいのか、それともあと1年プレーを続けるのか」と、マテウスはSky90で話した。
元世界最高のサッカー選手であるマテウスは、過去数カ月の多くの負傷がなければ、ノイアーはスポーツ面でもう1年、最高レベルでプレーできたはずだと考えている。
しかし実際には、このベテラン選手は最近、度々足を引っ張られていました。例えば、最近のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦での 4 対 1 の勝利では、左ふくらはぎの筋繊維を断裂しました。まさにこのような負傷のため、40 歳を間近に控えたこの選手は、2 月中旬から休養を余儀なくされていました。
「ここ3週間で2回の筋断裂があっただけでなく、過去4、5年間の彼の病歴も考慮すべきだ」とマテウスは指摘し、「スキー中の事故だけでなく、他にも長期にわたる負傷があり、それらは当然、彼に痕跡を残している」と述べた。
こうした背景から、現在のテレビ解説者は、ノイアー自身とFCバイエルンの責任者たちが、それぞれの選択肢を慎重に検討していると推測している。結局のところ、このゴールキーパーは、記録的な優勝回数を誇るクラブで、マテウスによれば「2000万ユーロをはるかに超える」という非常に高額な契約を結んでいるのだ。
同時に、彼は「もちろん、バイエルンもこの方向で少し譲歩したいと考えている」と述べた。マテウスは、近い将来、状況が明らかになるだろうと予想している。「両者は非常に良好な関係にあると思う。今後数週間のうちに話し合いを持ち、彼の将来について決定するだろう」
また、今シーズンの今後の展開が、この決定に影響を与える可能性も排除できない。「今年、3冠を達成すれば、それはもちろん、マヌエル・ノイアーのキャリアにとって素晴らしい締めくくりになるだろう」とマテウスは語った。
|日付
|時間
|試合
|3月14日（土）
|15時30分
|バイエル・レバークーゼン - FCバイエルン（ブンデスリーガ）
|3月18日（水）
|21時
|FCバイエルン - アタランタ（チャンピオンズリーグ）
|3月21日（土）
|15時30分
|FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
|4月4日（土）
|15:30
|SCフライブルク - FCバイエルン（ブンデスリーガ）