FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂：「こんなことは今まで経験したことがない！」 ヨシュア・キミッヒはFCBの対戦相手であるアタランタに深く感銘を受けた。

地方選挙の翌朝、ミュンヘンのギーシング地区とハルラヒング地区では、珍しい光景が見られました。数多くの選挙ポスターが突然、貼り替えられていたのです。しかし、それは政治的な広告ではなく、FCバイエルンを嘲笑するモチーフでした。

ポスターには「街並みの美化に賛成！」というスローガンが誇らしげに書かれていました。そこには、青いスポーツパンツとそれに合わせたスニーカーを履いた、毛深い大きなライオンが、ビールテーブルに満杯のビールジョッキを置いて立っている姿が描かれていました。 その下には「真のミュンヘン市民は、常に1860のファンである！」というスローガンが書かれていました。

このモチーフには、都市のライバルに対する皮肉も込められていました。テーブルの下、空のビールジョッキの隣には、赤と白のスカーフを巻いたバイエルン・ミュンヘンのファンが横たわっていました。どうやら、「赤」のファンにとっては、1杯のビールでさえ多すぎるというモットーがあるようです。

この行動の背後には、TSV 1860 のアクティブなファン層がいると推測されています。特に、グリューンヴァルダー・スタジアム周辺や、ゼーベナー通りにあるバイエルンの練習場への道沿いでは、選挙広告の上に同様のポスターが貼られていたようです。

この行動は、数か月間にわたって続いている両ファン陣営間の激しい争いの一環である。壁や建物のファサード、電気ボックスに新しい落書きが繰り返し出現し、しばしば、相手側のウルトラスの落書きはすぐに塗りつぶされている。このような縄張り争いは、ザベナー通りにある記録的な優勝クラブのトレーニング場裏の丘にある公園でも見受けられる。

この行動がFCバイエルンのクラブ本部からほど近い場所で行われたことを、ブンデスリーガの多くのファンは挑発と受け取った。2つのミュンヘンのクラブは、ギーシング地区でわずか700メートルほどしか離れていないため、過去にも度々対抗行動が起こっている。

最近では、住民も警察に数多くの落書きについて苦情を申し立てていた。そのため、ライオンズのポスターに「街並みの美化」と書かれているのは、それを皮肉っての表現であると思われる。しかし、選挙ポスターを貼り付けることは、法律上、器物損壊とみなされ、再び警察が対応することになるだろう。