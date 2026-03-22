FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「このクラブが大好きだ」：レンタル移籍中の選手がFCBでの再起を願う

現在サウサンプトンFCにレンタル移籍中のダニエル・ペレツは、バイエルン・ミュンヘンでの再起に静かな期待を寄せている。

「バイエルンは今でも私の心の中にあります。このクラブが大好きです」と、25歳のゴールキーパーはtransfermarkt.deのインタビューで語った。ペレツは2023年にFCBに加入したが、いくつかの有望なパフォーマンスを見せたにもかかわらず、控えGKという立場から抜け出すことはできなかった。

当初は正GKのマヌエル・ノイアーの控えとして2番手だったが、2025年初頭にヨナス・ウルビッグが加入したことで、最終的に3番手に降格した。今夏の去就は不透明だ。特に、VfBシュトゥットガルトへのレンタルから復帰するアレクサンダー・ニュベルが、正GKの座を争う新たな候補として加わるためである。

自身の将来を考えると、ペレツにとって十分な出場時間を確保できるかどうかが鍵となる。ミュンヘンへの復帰が意味を持つのは、彼に現実的な展望が開かれる場合に限られる。「現時点ではまだ先の話だ。今シーズンをどう終えるか見通すのは難しい。それにバイエルンにも独自の事情がある。 マヌ（マヌエル・ノイアー、編集部注）が続けるかどうかを決めなければならない。その後、バイエルンが判断を下し、僕としては自分のキャリアにとって最善の決断が下されるよう見守っていく」と、このイスラエル人選手は語った。

もし今夏にバイエルン・ミュンヘンでの一章が実際に幕を閉じるなら、ペレツはサウサンプトンに残留することも考えられるという。「それは理にかなっていると思う。だが、夏のことについて話すにはまだ時期尚早だ。今は本当に試合に集中している。2ヶ月後にプレミアリーグ昇格を果たした時点で、その話ができることを願っている。そうなれば、答えを出すのもずっと簡単になるだろう。」

ペレツは、ハンブルガーSVへのレンタル移籍がうまくいかなかった後、冬の移籍市場でイングランドの2部リーグに移籍した。現在は正ゴールキーパーとして定着し、プレミアリーグ昇格を目指している。「これは私たち双方にとって完璧な組み合わせだ。私は正ゴールキーパーになるために、そうした影響力が必要だった時期にあった。定期的にプレーする必要があったんだ。」

25歳の彼は、2028年までFCバイエルンと契約を結んでいる。ミュンヘンでは、ノイアー、ヨナス・ウルビッグ、スヴェン・ウルライヒといった名だたるライバルたちが待ち構えている。