FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「あいつは身体的に挑発して、徹底的に叩きのめすだろう」：FCBのスター選手がレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールにとっての悪夢となるか？

元ブンデスリーガ選手のマイク・フランツは、FCバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードというチャンピオンズリーグ準々決勝の激戦を、とりわけ個人的な対決という点で楽しみにしている。

かつてVfLヴォルフスブルクやアイントラハト・フランクフルトなどで鉄壁のディフェンダーとして活躍したフランツは、バイエルンのサイドバック、コンラート・ライマーがレアルの攻撃のスター、ヴィニシウス・ジュニアを徹底的に苦しめるだろうと確信している。

「彼はヴィニシウスに思いがけぬ一撃を食らわせるだろう」と、Sport1の『Fantalk』に出演したフランツは、文字通り有頂天な様子で語った。44歳の彼は、「ライマーのプレースタイルなら」ヴィニシウスの攻撃的なプレーに対抗できるはずだと強調した。 「彼はヴィニシウスの足を執拗にマークし、常にふくらはぎに張り付いてくるだろう。ずっと身体的に挑発し、徹底的に食い下がるはずだ。この対決が本当に楽しみだ。あの優雅でスピードのあるヴィニシウス――そこに、ふくらはぎを噛みつくような、まるでピラニアのような男が現れて、彼を食い尽くすんだ。」

レアルはラウンド16でマンチェスター・シティを退けた。第1戦を3-0で勝利した後、火曜日のイングランドでの第2戦も2-1で制し、ビニシウスは2ゴールを挙げた。「彼らを叩きのめそう！」と、25歳のビニシウスは試合直後、すでにバイエルンに向けて戦いの宣言を送っていた。

FCBは、水曜日のアタランタ・ベルガモとのラウンド16第2戦を控えていたが、ドイツの記録保持王者がアウェイでの第1戦を6-1で制していたため、実質的にレアルとの準々決勝の対戦相手として確定していた。第2戦もミュンヘンが4-1で圧勝し、得点王のハリー・ケインは試合後、DAZNのインタビューでマドリードとの対戦について「我々は誰をも恐れない」と語った。

スペインの首都での第1戦は4月7日に行われ、8日後にはレアルがミュンヘンでの第2戦に臨む。勝者は準決勝で、パリ・サンジェルマンかリヴァプールFCという次の強豪と対戦することになる。