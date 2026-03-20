FCバイエルン・ミュンヘン、ニュースと噂 - 「あいつは身体的に挑発して、徹底的に叩きのめすだろう」：FCBのスター選手がレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールにとっての悪夢となるか？

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元ブンデスリーガ選手のマイク・フランツは、FCバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードというチャンピオンズリーグ準々決勝の激戦を、とりわけ個人的な対決という点で楽しみにしている。
かつてVfLヴォルフスブルクやアイントラハト・フランクフルトなどで鉄壁のディフェンダーとして活躍したフランツは、バイエルンのサイドバック、コンラート・ライマーがレアルの攻撃のスター、ヴィニシウス・ジュニアを徹底的に苦しめるだろうと確信している。
「彼はヴィニシウスに思いがけぬ一撃を食らわせるだろう」と、Sport1の『Fantalk』に出演したフランツは、文字通り有頂天な様子で語った。44歳の彼は、「ライマーのプレースタイルなら」ヴィニシウスの攻撃的なプレーに対抗できるはずだと強調した。 「彼はヴィニシウスの足を執拗にマークし、常にふくらはぎに張り付いてくるだろう。ずっと身体的に挑発し、徹底的に食い下がるはずだ。この対決が本当に楽しみだ。あの優雅でスピードのあるヴィニシウス――そこに、ふくらはぎを噛みつくような、まるでピラニアのような男が現れて、彼を食い尽くすんだ。」
レアルはラウンド16でマンチェスター・シティを退けた。第1戦を3-0で勝利した後、火曜日のイングランドでの第2戦も2-1で制し、ビニシウスは2ゴールを挙げた。「彼らを叩きのめそう！」と、25歳のビニシウスは試合直後、すでにバイエルンに向けて戦いの宣言を送っていた。
FCBは、水曜日のアタランタ・ベルガモとのラウンド16第2戦を控えていたが、ドイツの記録保持王者がアウェイでの第1戦を6-1で制していたため、実質的にレアルとの準々決勝の対戦相手として確定していた。第2戦もミュンヘンが4-1で圧勝し、得点王のハリー・ケインは試合後、DAZNのインタビューでマドリードとの対戦について「我々は誰をも恐れない」と語った。
スペインの首都での第1戦は4月7日に行われ、8日後にはレアルがミュンヘンでの第2戦に臨む。勝者は準決勝で、パリ・サンジェルマンかリヴァプールFCという次の強豪と対戦することになる。
バイエルン・ミュンヘンの超有望株、レナート・カールは、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンから、ドイツ代表Aチームへの初招集を伝えようとした際、家庭教師の授業中に「邪魔」をされた。
「レナートには比較的すぐに連絡がついた。彼は補習中だったので、すぐには電話に出なかった」と、ナゲルスマン監督は木曜日の記者会見で明かした。彼はニヤリと笑いながらこう続けた。「だが、それで満足だ。もし彼がすぐに電話に出ていたら、私は彼を叱っていただろう。教師の言うことの方が、代表監督の言うことよりも重要だからね」
現在、中等学校卒業試験の勉強に励んでいるカールには、補習が終わった後に連絡がついたとナゲルスマン監督は続けた。「彼は喜んでくれた。一方で補習が終わったこと、もう一方で代表に選ばれたこと。喜びの理由は2つあったんだ。」
カールは昨夏からバイエルンのトップチームに定着しており、特に秋には18歳の彼が輝かしい活躍を見せた。FCBではまだ絶対的なレギュラーではないものの、定期的に出場機会を得ており、その好パフォーマンスによりDFB代表への初招集を果たした。これにより、夏のワールドカップでドイツ代表に選出される可能性も高まっている。
この攻撃的ミッドフィールダーがデビューを飾るのは、3月27日、バーゼルで行われる2試合の親善試合の第1戦、ドイツ対スイス戦になる可能性がある。その3日後、DFB代表はシュトゥットガルトでガーナと親善試合を行う。
ユリアン・ナーゲルスマン監督は、チームの重要な攻撃的選手であるジャマル・ムシアラが、ミュンヘンで早期に完全に回復することを願っている。「ヴィンセント・コンパニーと私には共通の関心事がある。それは、まず選手がバイエルン・ミュンヘンで体調を整え、ワールドカップに向けて多くの試合に出場し、そうして初めて、我々のワールドカップ代表候補として検討されるようになるということだ」と、ナーゲルスマン監督は木曜日、フランクフルト・アム・マインで語った。
バイエルンのコンパニ監督と協議した結果、ナゲルスマン監督はスイス戦およびガーナ戦へのムシアラの招集を見送った。 「彼は再び足首に軽い痛みを感じているが、これは比較的よくあることだ」とナゲルスマン監督は報告した。「彼が問題を抱えている状況を踏まえ、彼を帯同させて、痛みを抱えながら2分間ドリブルさせるようなことはしないことに決めた。それは何の役にも立たないからだ」
(SID)
元世界クラスのストライカー、ルカ・トーニが、バイエルン・ミュンヘンで自身の後継者の一人を絶賛した。ハリー・ケインは、このイタリア人選手にとって特に気に入っているようだ。
水曜日に開催されたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、バイエルンがアタランタ・ベルガモに4-1で勝利し、ケインが2ゴールを挙げたことを受け、トニはAmazon Prime Video Italiaを通じて、ある女性レポーターを介してこのイングランドのストライカーに次のように伝えた。「ハリーに伝えてほしい。僕はサッカー選手として彼に恋をしているんだ。 だって、世の中には偽の9番ばかりがうようよしている中で、彼は数少ない本物の9番の一人だからね。そして、彼はそのポジションにおいて世界一だ。」
ケインはこの熱烈な賛辞に明らかに嬉しそうにしており、トニに敬意を表してこう返した。「あなたから、特にあなたのようなトップストライカーからそう言ってもらえるのは光栄です。ありがとう」と、FCBで135試合に出場し、すでに132ゴールを挙げている32歳の選手は語った。
2016年に現役を引退したトニは、2007年から2010年までバイエルンのユニフォームを着用していた。2006年のワールドカップ優勝メンバーであるこのイタリア人選手は、89試合で58ゴールを記録した。
一方、ケインとバイエルンはアタランタをホーム＆アウェイの合計スコア10-2で下した。準々決勝では、ドイツ王者がレアル・マドリードと対戦することになる。
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）