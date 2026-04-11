ビルト紙によると、ドイツ代表選手は他に行き先がなく、ボルシア・ドルトムントとの合意に至った。
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ニコ・シュロッターベックの移籍条項をバイエルンが組み込んだことで混乱が生じている。衝撃報道がBVBとの契約交渉の詳細を明かした。
数か月決断を先延ばしにしたシュロッターベックだが、欧州トップクラブからの具体的なオファーはなかった。レアル・マドリードは早期に交渉から撤退し、バルセロナとリヴァプールも様子見だったという。
また、彼は時間稼ぎの姿勢がBVBファンに好ましく思われていないことも理解していた。それでも2031年までの契約延長で事態はひとまず収束した。
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ニコ・シュロッターベックの契約解除条項には、FCバイエルンは明記されていないようだ。
問題は先送りされただけだ。新契約には5000万～6000万ユーロの違約金条項があり、ワールドカップ後でもビッグクラブへ移籍できる。
移籍先候補にはリヴァプール、バルセロナ、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、PSG、レアル・マドリードなどが挙げられる。 『ビルト』紙は当初、バイエルン・ミュンヘンも対象と報じたが、後に「国際的なビッグクラブのみ」と訂正。国内移籍のハードルは高い。
DAZNが移籍条項の有無を尋ねた際、ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブック氏は「コメントしない」と拒否。
なお、シュロッターベックはドルトムントで最高年俸選手となった。 『キッカー』誌によると、彼の年俸は1000万ユーロ＋ボーナス。今夏フリーで退団するズーレの後継者とされ、長期残留ならカンからキャプテンマークを継ぐ可能性もある。ドルトムントは32歳のカンと、前十字靭帯断裂にもかかわらず1年契約延長した。
ニコ・シュロッターベックのBVBでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 退場 155 10 18 26 3