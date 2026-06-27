FCバイエルン・ミュンヘンはもはや選択肢ではないのか？移籍金不要のセリエAのスター選手に対し、関心を示すクラブが尽きつつあるようだ

ユヴェントスは26歳の選手に年俸800万ユーロの1年契約を再提示したが、選手側はこのオファーに応じなかった。 契約満了まであと4日であり、これはクラブ側による最終期限と見るべきだ。6月30日までに受諾しなければ、トリノでの将来は絶たれる。

父ミロスは息子をバルセロナまたはバイエルンへ移籍させたいが、『ガゼッタ』紙によると両クラブとも現時点で正式な接触はない。バルサはアルバレス、バイエルンはサイバリの獲得を優先しており、補強の必要がない。