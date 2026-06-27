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Andreas Koenigl

翻訳者：

FCバイエルン・ミュンヘンはもはや選択肢ではないのか？移籍金不要のセリエAのスター選手に対し、関心を示すクラブが尽きつつあるようだ

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ドゥシャン・ヴラホヴィッチ

ドゥシャン・ヴラホヴィッチの去就は依然不透明だ。移籍金なしで獲得できるものの、代替候補は極めて少ない。

ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、ユヴェントスを退団する場合、セルビア代表選手の移籍先はイスタンブールのベシクタシュだけかもしれない。同選手は大きな賭けに失敗した可能性がある。

  • ユヴェントスは26歳の選手に年俸800万ユーロの1年契約を再提示したが、選手側はこのオファーに応じなかった。 契約満了まであと4日であり、これはクラブ側による最終期限と見るべきだ。6月30日までに受諾しなければ、トリノでの将来は絶たれる。

    父ミロスは息子をバルセロナまたはバイエルンへ移籍させたいが、『ガゼッタ』紙によると両クラブとも現時点で正式な接触はない。バルサはアルバレス、バイエルンはサイバリの獲得を優先しており、補強の必要がない。

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  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    ベシクタシュはドゥシャン・ヴラホヴィッチに3000万ユーロを支払うのか？

    一方、ベシクタシュは唯一の獲得候補とされ、総額3000万ユーロのオファーを検討。ヴラホヴィッチは年俸約1000万ユーロ＋サインボーナス500万ユーロを得る見込みだ。

    ヴラホヴィッチは2022年冬、フィオレンティーナから約8500万ユーロでトリノへ移籍。ビアンコネリでの168試合で68得点を記録した。昨季は怪我で長期離脱したが、終盤のセリエA4試合で4得点を挙げ、復調を示した。