レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝の注目カードとなるFCバイエルン・ミュンヘンとの第1戦において、ある特別な武器に頼る。
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FCバイエルン・ミュンヘンはそれを阻止しようとしたらしい！レアル・マドリードはホームでのFCB戦に特別なボーナスを賭けている
レアル・マドリードは、火曜日の夜（21時、ライブティッカー配信）に行われる試合中、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウの屋根を閉じることをUEFAから許可を得た。レアルは、屋根が閉まることで広大なスタジアム全体にホームファンの声援がより一層響き渡り、すでに熱気あふれる雰囲気をさらに盛り上げられることを期待している。 この伝説的なスタジアムに集う8万4000人の観客が作り出す熱気は、ミュンヘンからの来訪者にとって、さらに威圧的なものとなるはずだ。
スペインのメディア報道によると、バイエルンはUEFAに対し、屋根の閉鎖を阻止し、代わりに屋根を開けた状態で試合を行うよう要請したとのことです。しかし、FCBはSport1に対し、そのような要請を行った事実はないと否定しました。いずれにせよ、屋根を開けるか閉じるかの決定は通常ホームチームに委ねられているため、この要請が受け入れられる見込みはほとんどなかったでしょう。
さらに、マドリードではキックオフ直前に激しい雨が降っていたため、中立的な視点から見ても屋根を閉めることは理にかなっている。
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2024年、レアル・マドリードは閉鎖された屋根の下でバイエルン・ミュンヘンを涙の谷へと突き落とした
ちなみに、2024年5月初旬に行われた、これまでのところ最後のミュンヘンによるスペイン首都でのアウェイ戦でも、レアルはスタジアムの屋根を閉じることを選択していた。その試合の写真を、レアルは月曜日の夜にXに投稿した。
当時、屋根を閉めたことがレアルに幸運をもたらした。2023/24シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦において、マドリードのチームは劇的な形で王者の座を懸けた決勝進出を決めたのだ。 第1戦が2-2で終わった後、68分にアルフォンソ・デイヴィスがFCBに先制点を挙げたことで、当初はバイエルンの勝ち上がりが確実視されていた。このリードは試合終了間際まで続いたが、88分にホセルーが同点ゴールを決めた。
延長戦に入るかと思われたが、バイエルンの決勝進出の夢は、規定の試合時間が終わる前に打ち砕かれた。ロスタイム1分、再びホセルーがゴールを決めたのだ。 その夏、カタールのアル・ガラファへ移籍することになるこのストライカーは、ホームチームに2-1の勝利をもたらし、レアルを決勝へと導いた。決勝では、周知の通りスペイン勢がボルシア・ドルトムントを2-0で下し、通算15度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たした。
FCバイエルン対レアル・マドリード、バイエルンがわずかに優勢
今年、アルバロ・アルベロア監督率いるチームは、何としても16度目のCL制覇を目指している。今シーズン、レアルにとってチャンピオンズリーグがタイトル獲得の最後のチャンスとなる可能性があるだけに、その意義は一層大きい。
コパ・デル・レイでは1月中旬、2部リーグのアルバセテに8強戦で衝撃的な敗退を喫した。ラ・リーガでは、先週土曜日に降格圏のRCDマジョルカに1-2で予想外の敗北を喫し、残り8節を残して首位バルセロナにすでに7ポイント差をつけられている。
欧州の主要クラブ大会における輝かしい歴史を背景に、レアルはこの注目の一戦である準々決勝で勝機があると見られているが、圧倒的な好調ぶりから、バイエルンがわずかに有利とされている。「私にとって最も重要なのは、欧州で最も困難な試合に全力を注ぐことだ。 ただ、私の頭の中には、チームがここで恐れず、自分たちの力を発揮して勝利を収めることだけがある」と、FCBのヴィンセント・コンパニー監督は月曜日の記者会見で語った。
バイエルンはマドリードで、来週水曜日にミュンヘンで行われる第2戦に向けて有利な立場を築きたいと考えている。準決勝では、この対戦の勝者を、ディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマンかリヴァプールFCのいずれかが待ち受けており、いずれにせよ欧州サッカー界のもう一つの強豪との対戦となる。
バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードの先発メンバー
レアル・マドリードの先発メンバー：
GK
アンドリー・ルニン
DF
トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アントニオ・リュディガー、ディーン・ホイセン、アルバロ・カレラス
MF
フェデ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、チアゴ・ピタルチ、アルダ・ギュレル
フォワード
キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール
FCバイエルンの先発メンバー：
GK
マヌエル・ノイアー
ディフェンス
コンラッド・ライマー、ダヨ・ウパメカノ、ヨナタン・ター、ヨシップ・スタニシッチ
MF
ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ - ミカエル・オリゼ、セルジュ・グナブリ、ルイス・ディアス
フォワード
ハリー・ケイン
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FCバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリード：過去5回の対戦
日付
コンテスト
試合
2017年4月18日
チャンピオンズリーグ、準々決勝（第2戦）
レアル・マドリード 対 FCバイエルン 4-2（延長戦）
2018年4月25日
チャンピオンズリーグ、準決勝（第1戦）
FCバイエルン 対 レアル・マドリード 1-2
2018年5月1日
チャンピオンズリーグ、準決勝（第2戦）
レアル・マドリード 対 FCバイエルン 2-2
2024年4月30日
チャンピオンズリーグ、準決勝（第1戦）
FCバイエルン対レアル・マドリード 2-2
2024年5月8日
チャンピオンズリーグ、準決勝（第2戦）
レアル・マドリード 対 FCバイエルン 2-1