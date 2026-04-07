FCバイエルン・ミュンヘンはそれを阻止しようとしたらしい！レアル・マドリードはホームでのFCB戦に特別なボーナスを賭けている

レアル・マドリードは、火曜日の夜（21時、ライブティッカー配信）に行われる試合中、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウの屋根を閉じることをUEFAから許可を得た。レアルは、屋根が閉まることで広大なスタジアム全体にホームファンの声援がより一層響き渡り、すでに熱気あふれる雰囲気をさらに盛り上げられることを期待している。 この伝説的なスタジアムに集う8万4000人の観客が作り出す熱気は、ミュンヘンからの来訪者にとって、さらに威圧的なものとなるはずだ。

スペインのメディア報道によると、バイエルンはUEFAに対し、屋根の閉鎖を阻止し、代わりに屋根を開けた状態で試合を行うよう要請したとのことです。しかし、FCBはSport1に対し、そのような要請を行った事実はないと否定しました。いずれにせよ、屋根を開けるか閉じるかの決定は通常ホームチームに委ねられているため、この要請が受け入れられる見込みはほとんどなかったでしょう。

さらに、マドリードではキックオフ直前に激しい雨が降っていたため、中立的な視点から見ても屋根を閉めることは理にかなっている。