『Sport Bild』の報道によると、レアル・マドリードは計6人の選手との契約解除を検討しているという。そのリストの最上位には、元バイエルン・ミュンヘンのダヴィド・アラバの名前が挙がっている。アラバは今シーズン終了で契約が満了となる上、ここ最近、度重なる長期離脱に悩まされてきた。
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FCバイエルン・ミュンヘンの元スター選手がリストのトップに名を連ねているようだ！レアル・マドリードの放出候補リストとされるものが明らかになった
さらに、ドイツ代表のアントニオ・リュディガーの将来についても、大きな疑問符がついている。このセンターバックはここ数週間で再び先発の座を取り戻したものの、今シーズンもすでに何度か長期離脱を余儀なくされている。
33歳の彼の契約は6月末まで残っているが、アラバとは異なり、まだ決定は下されていないようだ。契約延長の可能性に関する話し合いは、シーズン終了後に予定されている。合意に至らなかった場合、イングランドへの復帰が話題になるだろう。
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カルバハルとカマヴィンガもレアルの放出リストに名を連ねている
移籍が噂されている他の大物選手としては、ベテランのダニエル・カルバハルとエドゥアルド・カマヴィンガが挙げられている。スペイン人選手については契約満了を控えているため、フリー移籍での退団が濃厚だが、レアルは若きフランス人選手の売却により、かなりの金額を手にしたいと考えているようだ。
ラジオ・マルカの報道によると、関心を持つクラブが相応の移籍金を支払えば、カマヴィンガの移籍を妨げることはないという。イングランドのクラブがこの守備のスペシャリストをリストアップしているとされ、マドリード側は移籍金を約5000万ユーロと想定している。
さらに、フェルランド・メンディとフラン・ガルシアの2選手も放出される見込みだ。彼らはレアルの現在および将来の計画において、もともと大きな役割を担っていない。この2人の左サイドバックは、今シーズン合わせてわずか22試合に出場しただけで、先発出場はごく稀だった。
レアル・マドリード：今後の試合
日付 対戦相手 3月17日 21時 マンチェスター・シティ（チャンピオンズリーグ） 3月22日 21時 アトレティコ・マドリード（ラ・リーガ） 4月4日 16時15分 RCDマヨルカ（ラ・リーガ）
よくある質問
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".